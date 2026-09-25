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Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 11:23
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Знание важных религиозных дат особенно пригодится тем, кто планирует отпуск или поездки в период пасхальных праздников.
Православный календарь на 2027 год
Православный календарь на 2027 год / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Дату Пасхи, Троицы и Рождества в 2027 году
  • Дату великого поста в 2027 году

2026 год постепенно подходит к концу, поэтому верующие уже начинают интересоваться церковным календарем на 2027 год. Знание важных религиозных дат особенно пригодится тем, кто планирует отпуск или поездки в период пасхальных праздников.

Многие церковные даты ежегодно меняются, поэтому основные праздники и памятные дни лучше узнать заранее. Главред поможет спланировать важные события и не пропустить значимые для верующих даты.

видео дня

Церковные праздники в 2027 году: полный православный календарь

Ниже представлен православный календарь на 2027 год по новоюлианскому календарю, которого придерживается православная церковь Украины.

В этой системе даты большинства неподвижных церковных праздников совпадают с католическим календарем. При этом даты Пасхи и связанных с ней православных праздников в 2027 году, как и прежде, определяются по традиционной пасхалии.

В календаре можно узнать, на какие дни приходятся главные православные праздники, включая Пасху, Троицу и Рождество.

  • 1 января - Обрезание Господне.
  • 6 января - Крещение Господне и Богоявление.
  • 12 января - День памяти великомученицы Татьяны.
  • 2 февраля - Сретение.
  • С 8 по 14 марта - Масленичная неделя.
  • 14 марта - Прощеное воскресенье.
  • С 15 марта по 1 мая - великий пост.
  • 25 марта - Благовещение Богородицы.
  • 24 апреля - Лазарева суббота.
  • 25 апреля - Вербное воскресенье.
  • 29 апреля - Чистый четверг.
  • 30 апреля - Страстная пятница.
  • 2 мая - Пасха 2027.
  • 23 апреля - День Георгия Победоносца.
  • 9 мая - День памяти Николая Чудотворца (весенний).
  • 11 мая - День памяти равноапостольных святых Кирилла и Мефодия.
  • 10 июня - Вознесение Господне.
  • 1 июня - День Святого Духа.
  • 7 июня - Собор всех украинских святых.
  • 20 июня - Троица 2027.
  • 24 июня - Рождество Ионна Предтечи.
  • 29 июня - День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
  • 11 июля - День памяти равноапостольной княгини киевской Ольги.
  • 15 июля - День крещения Киевской Руси.
  • 20 июля - День Ильи Пророка.
  • 1 августа - Происхождение честных древ Креста Животворящего, Медовый Спас.
  • 6 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас.
  • 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
  • 16 августа - Перенесение образа Спасителя, Хлебный Спас.
  • 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
  • 6 сентября - Чудо архангела Михаила.
  • 8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 14 сентября - Воздвижение Животворящего Господнего Креста.
  • 1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.
  • 8 ноября - Собор архангела Михаила.
  • 21 ноября - Введение Богородицы во храм.
  • 30 ноября - День памяти апостола Андрея.
  • 6 декабря - День памяти святого Николая Чудотворца (зимний).
  • 24 декабря - Сочельник.
  • 25 декабря - Рождество 2027.

Обратите внимание, что приведенный выше список актуален именно для православных верующих. Как говорит католический календарь 2027, Пасха у католиков будет 28 марта, а Троица - 23 мая.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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