Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

Знание важных религиозных дат особенно пригодится тем, кто планирует отпуск или поездки в период пасхальных праздников.

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Православный календарь на 2027 год / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Дату Пасхи, Троицы и Рождества в 2027 году

Дату великого поста в 2027 году

2026 год постепенно подходит к концу, поэтому верующие уже начинают интересоваться церковным календарем на 2027 год. Знание важных религиозных дат особенно пригодится тем, кто планирует отпуск или поездки в период пасхальных праздников.

Многие церковные даты ежегодно меняются, поэтому основные праздники и памятные дни лучше узнать заранее. Главред поможет спланировать важные события и не пропустить значимые для верующих даты.

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Церковные праздники в 2027 году: полный православный календарь

Ниже представлен православный календарь на 2027 год по новоюлианскому календарю, которого придерживается православная церковь Украины.

В этой системе даты большинства неподвижных церковных праздников совпадают с католическим календарем. При этом даты Пасхи и связанных с ней православных праздников в 2027 году, как и прежде, определяются по традиционной пасхалии.

В календаре можно узнать, на какие дни приходятся главные православные праздники, включая Пасху, Троицу и Рождество.

1 января - Обрезание Господне.

6 января - Крещение Господне и Богоявление.

12 января - День памяти великомученицы Татьяны.

2 февраля - Сретение.

С 8 по 14 марта - Масленичная неделя.

14 марта - Прощеное воскресенье.

С 15 марта по 1 мая - великий пост.

25 марта - Благовещение Богородицы.

24 апреля - Лазарева суббота.

25 апреля - Вербное воскресенье.

29 апреля - Чистый четверг.

30 апреля - Страстная пятница.

2 мая - Пасха 2027.

23 апреля - День Георгия Победоносца.

9 мая - День памяти Николая Чудотворца (весенний).

11 мая - День памяти равноапостольных святых Кирилла и Мефодия.

10 июня - Вознесение Господне.

1 июня - День Святого Духа.

7 июня - Собор всех украинских святых.

20 июня - Троица 2027.

24 июня - Рождество Ионна Предтечи.

29 июня - День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

11 июля - День памяти равноапостольной княгини киевской Ольги.

15 июля - День крещения Киевской Руси.

20 июля - День Ильи Пророка.

1 августа - Происхождение честных древ Креста Животворящего, Медовый Спас.

6 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас.

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

16 августа - Перенесение образа Спасителя, Хлебный Спас.

29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

6 сентября - Чудо архангела Михаила.

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября - Воздвижение Животворящего Господнего Креста.

1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.

8 ноября - Собор архангела Михаила.

21 ноября - Введение Богородицы во храм.

30 ноября - День памяти апостола Андрея.

6 декабря - День памяти святого Николая Чудотворца (зимний).

24 декабря - Сочельник.

25 декабря - Рождество 2027.

Обратите внимание, что приведенный выше список актуален именно для православных верующих. Как говорит католический календарь 2027, Пасха у католиков будет 28 марта, а Троица - 23 мая.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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