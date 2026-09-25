Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

Вы узнаете:
- Дату Пасхи, Троицы и Рождества в 2027 году
- Дату великого поста в 2027 году
2026 год постепенно подходит к концу, поэтому верующие уже начинают интересоваться церковным календарем на 2027 год. Знание важных религиозных дат особенно пригодится тем, кто планирует отпуск или поездки в период пасхальных праздников.
Многие церковные даты ежегодно меняются, поэтому основные праздники и памятные дни лучше узнать заранее. Главред поможет спланировать важные события и не пропустить значимые для верующих даты.
Церковные праздники в 2027 году: полный православный календарь
Ниже представлен православный календарь на 2027 год по новоюлианскому календарю, которого придерживается православная церковь Украины.
В этой системе даты большинства неподвижных церковных праздников совпадают с католическим календарем. При этом даты Пасхи и связанных с ней православных праздников в 2027 году, как и прежде, определяются по традиционной пасхалии.
В календаре можно узнать, на какие дни приходятся главные православные праздники, включая Пасху, Троицу и Рождество.
- 1 января - Обрезание Господне.
- 6 января - Крещение Господне и Богоявление.
- 12 января - День памяти великомученицы Татьяны.
- 2 февраля - Сретение.
- С 8 по 14 марта - Масленичная неделя.
- 14 марта - Прощеное воскресенье.
- С 15 марта по 1 мая - великий пост.
- 25 марта - Благовещение Богородицы.
- 24 апреля - Лазарева суббота.
- 25 апреля - Вербное воскресенье.
- 29 апреля - Чистый четверг.
- 30 апреля - Страстная пятница.
- 2 мая - Пасха 2027.
- 23 апреля - День Георгия Победоносца.
- 9 мая - День памяти Николая Чудотворца (весенний).
- 11 мая - День памяти равноапостольных святых Кирилла и Мефодия.
- 10 июня - Вознесение Господне.
- 1 июня - День Святого Духа.
- 7 июня - Собор всех украинских святых.
- 20 июня - Троица 2027.
- 24 июня - Рождество Ионна Предтечи.
- 29 июня - День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
- 11 июля - День памяти равноапостольной княгини киевской Ольги.
- 15 июля - День крещения Киевской Руси.
- 20 июля - День Ильи Пророка.
- 1 августа - Происхождение честных древ Креста Животворящего, Медовый Спас.
- 6 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас.
- 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 16 августа - Перенесение образа Спасителя, Хлебный Спас.
- 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 6 сентября - Чудо архангела Михаила.
- 8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
- 14 сентября - Воздвижение Животворящего Господнего Креста.
- 1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.
- 8 ноября - Собор архангела Михаила.
- 21 ноября - Введение Богородицы во храм.
- 30 ноября - День памяти апостола Андрея.
- 6 декабря - День памяти святого Николая Чудотворца (зимний).
- 24 декабря - Сочельник.
- 25 декабря - Рождество 2027.
Обратите внимание, что приведенный выше список актуален именно для православных верующих. Как говорит католический календарь 2027, Пасха у католиков будет 28 марта, а Троица - 23 мая.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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