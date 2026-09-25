Армия РФ ночью атаковали Киев: есть пострадавший, повреждена многоэтажка

Последствия вражеского удара зафиксированы в двух районах столицы - Соломенском и Подольском.

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Ночью столицу атаковали российские дроны и ракеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

Ночной удар по Киеву: повреждены здания в двух районах

В Соломенском районе дрон попал в 25-этажный высотный дом

Пострадал один человек, на местах работают экстренные службы

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.

Мэр Киева Виталий Кличко в 04:33 сообщил о ракетной угрозе. Также город атаковали дроны.

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"В Соломенском районе БпЛА упал на нежилое здание. Сейчас в столице ракетная угроза", - написал он.

В 05:24 Кличко уточнил, что в Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа.

"Также в Соломенском районе, в результате падения БПЛА, произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно, есть пострадавший. В Подольском районе - попадание БПЛА в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", - отметил мэр.

Позже в Киевской городской военной администрации также сообщили, что в Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, а в Подольском районе россияне повредили нежилое здание.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу садиков и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - рассказал он ТСН.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шесть работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии. Атака произошел утром 24 сентября по агропредприятию в поселке Старая Гнилица на Харьковщине.

В ночь на 24 сентября в Киеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами и дронами. Два человека погибли и как минимум шестеро получили ранения в результате ночного удара. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии.

Последствия зафиксировали сразу в пяти районах города - Святошинском, Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком. В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территорию нежилой застройки, в Дарницком - на проезжую часть дороги.

Рано утром 23 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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