Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правил

Блогер Диана Гологовец рассказала, как сочетать цветные и узорчатые колготки с одеждой и обувью.

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Как выбрать цвет колготок / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, natchernysh; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно подбирать цвет колготок под одежду

С чем носить цветные и принтованные колготки

Колготки могут быть не только практичной частью образа, но и помогать выстраивать цветовые сочетания или создавать яркий акцент. Главред расскажет о шести правилах, которые помогут удачно вписать колготки в образ.

Как подбирать колготки для монохромного образа

Первый и один из самых простых способов - продолжить цветовую гамму одежды с помощью колготок того же оттенка, считает блогер Диана Гологовец. Этот принцип можно использовать не только с черным, но и с бежевым, бордовым или коричневым цветом.

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"Правило №1 - монохром. Надевайте к черному образу черные колготки, к бежевому - бежевые, к бордовому - бордовые, к коричневому - коричневые. И вот так стильно будут выглядеть ваши образы", - рассказала Диана.

Таким образом, колготки становятся продолжением общей палитры наряда, а не отдельной контрастной деталью.

Монохромные образы с колготками / скриншот из видео

Как подбирать колготки под цвет обуви

Второй прием - сочетать колготки с обувью одного или близкого цвета. По словам блогерши, такое решение особенно удачно работает в образах с короткими юбками.

"Способ №2 - это колготки в тон обуви. На самом деле этот способ очень классно удлиняет наши ноги и особенно круто смотрится с мини-юбками", - пояснила блогерша.

Благодаря отсутствию резкого цветового перехода между колготками и обувью линия ноги визуально выглядит целостно.

Колготки в цвет обуви / скриншот из видео

С чем носить колготки с принтом

Колготки с принтом могут стать заметным элементом образа, поэтому остальные вещи Диана Гологовец советует выбирать более базовые.

"Колготки с принтом тоже подойдут, но тогда весь образ лучше сделать базовым. Например, это может быть мини-юбка, какие-то грубые сапоги под неё, футболка с логотипом, и вот тогда, например, колготки в горошек или с каким-то другим принтом будут смотреться очень гармонично", - посоветовала Диана Гологовец.

Образ для колготок с принтом / скриншот из видео

Как сочетать колготки с юбкой

Еще один способ создать гармоничное цветовое сочетание - подобрать колготки в тон нижней части образа. Например, бордовую юбку можно "продлить" бордовыми колготками, а черную - черными.

"Также отлично работает прием - колготки в цвет нижней части наряда. То есть, если вы надеваете бордовую юбку, можете надеть бордовые колготки или, например, черную юбку и черные колготки. Это тоже выглядит очень стильно", - отметила блогерша.

Такой принцип позволяет создать целостную нижнюю часть образа и не укорачивать рост.

Колготки в тон юбке / скриншот из видео

Как подобрать колготки под один из цветов образа

Цвет колготок также можно повторить в небольшой детали одежды. Для этого необязательно искать полностью однотонный верх - ориентиром может стать принт или другой цветной элемент.

"Еще можно подбирать колготки под один из цветов в образе. Например, у вас футболка с каким-то голубым принтом, и вы под этот голубой принт подбираете колготки в тон. Такие образы тоже могут выглядеть очень стильно и интересно", - рассказала Диана Гологовец.

Этот приём помогает повторить один оттенок в разных частях наряда и связать их между собой.

Колготки под деталь образа / скриншот из видео

Цветные колготки как акцент

Если основная одежда выполнена в нейтральной или монохромной палитре, колготки можно превратить в главный цветовой акцент. В таком случае их оттенок не обязательно должен повторять другие детали.

"Еще один шикарный вариант - колготки как акцент в образе. Например, вы одели всё чёрное и добавили красные колготки или, как вариант, одели всё белое и розовые колготки. Такие образы тоже выглядят очень интересно", - посоветовала блогер.

Колготки как акцент образа / скриншот из видео

Как правильно выбирать цвет колготок под образ, смотрите здесь.

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Об источнике: Диана Гологовец Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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