Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правил

Кристина Трохимчук
24 сентября 2026, 15:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогер Диана Гологовец рассказала, как сочетать цветные и узорчатые колготки с одеждой и обувью.
Как выбрать цвет колготок
Как выбрать цвет колготок / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, natchernysh; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно подбирать цвет колготок под одежду
  • С чем носить цветные и принтованные колготки

Колготки могут быть не только практичной частью образа, но и помогать выстраивать цветовые сочетания или создавать яркий акцент. Главред расскажет о шести правилах, которые помогут удачно вписать колготки в образ.

Как подбирать колготки для монохромного образа

Первый и один из самых простых способов - продолжить цветовую гамму одежды с помощью колготок того же оттенка, считает блогер Диана Гологовец. Этот принцип можно использовать не только с черным, но и с бежевым, бордовым или коричневым цветом.

видео дня

"Правило №1 - монохром. Надевайте к черному образу черные колготки, к бежевому - бежевые, к бордовому - бордовые, к коричневому - коричневые. И вот так стильно будут выглядеть ваши образы", - рассказала Диана.

Таким образом, колготки становятся продолжением общей палитры наряда, а не отдельной контрастной деталью.

Монохромные образы с колготками
Монохромные образы с колготками / скриншот из видео

Как подбирать колготки под цвет обуви

Второй прием - сочетать колготки с обувью одного или близкого цвета. По словам блогерши, такое решение особенно удачно работает в образах с короткими юбками.

"Способ №2 - это колготки в тон обуви. На самом деле этот способ очень классно удлиняет наши ноги и особенно круто смотрится с мини-юбками", - пояснила блогерша.

Благодаря отсутствию резкого цветового перехода между колготками и обувью линия ноги визуально выглядит целостно.

Колготки в тон обуви
Колготки в цвет обуви / скриншот из видео

С чем носить колготки с принтом

Колготки с принтом могут стать заметным элементом образа, поэтому остальные вещи Диана Гологовец советует выбирать более базовые.

"Колготки с принтом тоже подойдут, но тогда весь образ лучше сделать базовым. Например, это может быть мини-юбка, какие-то грубые сапоги под неё, футболка с логотипом, и вот тогда, например, колготки в горошек или с каким-то другим принтом будут смотреться очень гармонично", - посоветовала Диана Гологовец.

Образ для колготок с принтом
Образ для колготок с принтом / скриншот из видео

Как сочетать колготки с юбкой

Еще один способ создать гармоничное цветовое сочетание - подобрать колготки в тон нижней части образа. Например, бордовую юбку можно "продлить" бордовыми колготками, а черную - черными.

"Также отлично работает прием - колготки в цвет нижней части наряда. То есть, если вы надеваете бордовую юбку, можете надеть бордовые колготки или, например, черную юбку и черные колготки. Это тоже выглядит очень стильно", - отметила блогерша.

Такой принцип позволяет создать целостную нижнюю часть образа и не укорачивать рост.

Колготки в тон юбке
Колготки в тон юбке / скриншот из видео

Как подобрать колготки под один из цветов образа

Цвет колготок также можно повторить в небольшой детали одежды. Для этого необязательно искать полностью однотонный верх - ориентиром может стать принт или другой цветной элемент.

"Еще можно подбирать колготки под один из цветов в образе. Например, у вас футболка с каким-то голубым принтом, и вы под этот голубой принт подбираете колготки в тон. Такие образы тоже могут выглядеть очень стильно и интересно", - рассказала Диана Гологовец.

Этот приём помогает повторить один оттенок в разных частях наряда и связать их между собой.

Колготки, подходящие к элементу образа
Колготки под деталь образа / скриншот из видео

Цветные колготки как акцент

Если основная одежда выполнена в нейтральной или монохромной палитре, колготки можно превратить в главный цветовой акцент. В таком случае их оттенок не обязательно должен повторять другие детали.

"Еще один шикарный вариант - колготки как акцент в образе. Например, вы одели всё чёрное и добавили красные колготки или, как вариант, одели всё белое и розовые колготки. Такие образы тоже выглядят очень интересно", - посоветовала блогер.

Колготки как акцент образа
Колготки как акцент образа / скриншот из видео

Как правильно выбирать цвет колготок под образ, смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: Диана Гологовец

Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода колготки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:44Война
Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

16:00Экономика
"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Когда стричь волосы, чтобы разбогатеть, а когда — чтобы обеднеть: народные приметы

Когда стричь волосы, чтобы разбогатеть, а когда — чтобы обеднеть: народные приметы

"Время рассказать": экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев

"Время рассказать": экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев

Последние новости

16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины«Россияне мечтают о слабой Европе»: Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины
16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

Реклама
15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:14

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

Реклама
12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

11:01

Буданов в ОП отказался от практики ручного контроля над правительством, - СМИ

10:53

Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

10:51

Евро может готовиться к новому движению: неожиданный прогноз курса валют в Украине

10:46

Зеленская решилась на модный эксперимент для встречи с Меланией ТрампВидео

10:17

"Не уверен, что справляюсь": Зеленский сделал откровенное признание о войне

10:16

РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля

10:02

Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

09:56

"Повредил голову": мать Соседова раскрыла причину смерти путиниста

09:51

Почему финал войны в Украине станет кошмаром для Балтии и Польши: ответ эксперта

09:37

Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

09:07

"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

Реклама
08:58

Операция "Паутина" по-русски: как РФ планирует атаковать три страны Европы

08:05

Гороскоп на завтра, 25 сентября: Овнам — риск, Девам — удача

07:31

"Дай Бог, получится": Зеленский раскрыл три варианта перемирия с РФ

06:39

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшиеФото

05:55

"Грудь больше моей": Melovin стал женщинойВидео

05:27

Срезать или выкручивать грибы: как лучше поступить, чтобы не навредить грибницеВидео

05:10

Фортуна выбрала фаворитов: три знака зодиака получат все, о чем мечтали

04:04

Секрет сухих окон осенью — что нужно поставить на подоконник уже сейчас

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

03:56

Только соды недостаточно: чем заменить разрыхлитель в выпечке

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять