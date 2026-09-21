Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные модели

Стилист Анна Севрюкова назвала четыре актуальные альтернативы кроссовкам.

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Чем заменить кроссовки осенью 2026 года / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, Bethzy18; скриншот из видео

Вы узнаете:

Что носить вместо кроссовок осенью 2026 года

Какие лоферы, балетки и туфли сейчас в моде

Какую модную обувь на осень 2026 выбрать для повседневных образов

Кроссовки остаются одним из самых удобных вариантов повседневной обуви, поэтому полностью отказываться от них из-за смены трендов не нужно. Однако разнообразить осенние образы можно с помощью более классических моделей. Главред расскажет, какую обувь носить вместо кроссовок осенью 2026 года.

Какие лоферы в моде осенью 2026 года

Первой альтернативой кроссовкам стилистка Анна Севрюкова называет лоферы. Если речь идет о покупке новой пары, она советует присмотреться к более лаконичным моделям на плоской подошве вместо массивных вариантов.

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"Во-первых - это лоферы. Обращаем внимание на модели на плоской подошве. Тракторная и широкая подошва отошли на второй план, поэтому если у тебя уже есть лоферы с массивной подошвой, продолжай их носить. Но если хочешь только приобрести новые лоферы, рекомендую обратить внимание на плоскую подошву", - посоветовала стилистка.

Лоферы на осень 2026 / скриншот из видео

Как носить туфли Мэри Джейн осенью 2026

Еще одним вариантом для осенних образов стали туфли Мэри Джейн. Стилистка предлагает использовать их не только в качестве базовой обуви, но и экспериментировать с цветами и дополнительными деталями.

"Мне очень нравится сочетание туфель Мэри Джейн с какими-нибудь цветными носочками или чулками. Это смотрится очень красиво. Рекомендую обратить внимание на цветные модели, чтобы добавить в осенний гардероб немного цвета. Обувь как раз максимально подходит для этого", - посоветовала стилистка.

Туфли Мэри Джейн / скриншот из видео

Какие балетки выбрать на осень 2026

Третьей альтернативой кроссовкам Анна Севрюкова называет балетки. Актуальными остаются как классические модели, так и варианты с более выразительной формой носка.

"Третье - это балетки. Выбирай модели с зауженным носком, чтобы вытянуть силуэт, например, или более классические модели - они также актуальны", - пояснила эксперт.

Балетки с зауженным носком могут визуально удлинять линию ноги, тогда как классический фасон станет более нейтральным решением для повседневного гардероба.

Балетки на осень 2026 / скриншот из видео

С чем носить дерби осенью 2026

Четвертый вариант - дерби. Такую обувь можно адаптировать как к непринужденным повседневным нарядам, так и к более сдержанным и классическим сочетаниям.

"Дерби. Они могут заменить кроссовки как в повседневном образе, так и стать дополнением к более классическому луку", - рассказала Анна Севрюкова.

Благодаря этому дерби могут стать универсальной парой для тех, кто хочет разнообразить осенние образы, но не переходить на обувь на каблуке.

Дерби - тренды осени 2026 года / скриншот из видео

Какие кроссовки носить осенью 2026

Если отказываться от кроссовок не хочется, стилистка советует присмотреться к более лаконичным силуэтам. В частности, это могут быть модели, похожие на кеды, или кроссовки в ретростиле, которые плотнее облегают ногу.

"Если все-таки ты не представляешь свой повседневный образ без кроссовок, рекомендую обратить внимание на более лаконичные модели, например, похожие на кеды, или в ретростиле - кроссовки, которые плотно облегают ногу", - посоветовала стилистка.

В то же время Анна Севрюкова подчеркивает, что тренды не должны заставлять отказываться от удобной и любимой обуви.

Чем заменить кроссовки в осенних образах - смотрите здесь.

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Об источнике: Анна Севрюкова Анна Севрюкова - украинская персональная стилистка, которая работает в Полтаве, Киеве и проводит онлайн-консультации для клиентов по всему миру. Эксперт специализируется на анализе гардероба, создании капсульных образов и профессиональном сопровождении по магазинам. В своём блоге она делится практическими советами по сочетанию одежды, обзорами трендов и стилистическими приёмами для формирования актуального гардероба.

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