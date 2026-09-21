Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные модели

Вы узнаете:
- Что носить вместо кроссовок осенью 2026 года
- Какие лоферы, балетки и туфли сейчас в моде
- Какую модную обувь на осень 2026 выбрать для повседневных образов
Кроссовки остаются одним из самых удобных вариантов повседневной обуви, поэтому полностью отказываться от них из-за смены трендов не нужно. Однако разнообразить осенние образы можно с помощью более классических моделей. Главред расскажет, какую обувь носить вместо кроссовок осенью 2026 года.
Какие лоферы в моде осенью 2026 года
Первой альтернативой кроссовкам стилистка Анна Севрюкова называет лоферы. Если речь идет о покупке новой пары, она советует присмотреться к более лаконичным моделям на плоской подошве вместо массивных вариантов.
"Во-первых - это лоферы. Обращаем внимание на модели на плоской подошве. Тракторная и широкая подошва отошли на второй план, поэтому если у тебя уже есть лоферы с массивной подошвой, продолжай их носить. Но если хочешь только приобрести новые лоферы, рекомендую обратить внимание на плоскую подошву", - посоветовала стилистка.
Как носить туфли Мэри Джейн осенью 2026
Еще одним вариантом для осенних образов стали туфли Мэри Джейн. Стилистка предлагает использовать их не только в качестве базовой обуви, но и экспериментировать с цветами и дополнительными деталями.
"Мне очень нравится сочетание туфель Мэри Джейн с какими-нибудь цветными носочками или чулками. Это смотрится очень красиво. Рекомендую обратить внимание на цветные модели, чтобы добавить в осенний гардероб немного цвета. Обувь как раз максимально подходит для этого", - посоветовала стилистка.
Какие балетки выбрать на осень 2026
Третьей альтернативой кроссовкам Анна Севрюкова называет балетки. Актуальными остаются как классические модели, так и варианты с более выразительной формой носка.
"Третье - это балетки. Выбирай модели с зауженным носком, чтобы вытянуть силуэт, например, или более классические модели - они также актуальны", - пояснила эксперт.
Балетки с зауженным носком могут визуально удлинять линию ноги, тогда как классический фасон станет более нейтральным решением для повседневного гардероба.
С чем носить дерби осенью 2026
Четвертый вариант - дерби. Такую обувь можно адаптировать как к непринужденным повседневным нарядам, так и к более сдержанным и классическим сочетаниям.
"Дерби. Они могут заменить кроссовки как в повседневном образе, так и стать дополнением к более классическому луку", - рассказала Анна Севрюкова.
Благодаря этому дерби могут стать универсальной парой для тех, кто хочет разнообразить осенние образы, но не переходить на обувь на каблуке.
Какие кроссовки носить осенью 2026
Если отказываться от кроссовок не хочется, стилистка советует присмотреться к более лаконичным силуэтам. В частности, это могут быть модели, похожие на кеды, или кроссовки в ретростиле, которые плотнее облегают ногу.
"Если все-таки ты не представляешь свой повседневный образ без кроссовок, рекомендую обратить внимание на более лаконичные модели, например, похожие на кеды, или в ретростиле - кроссовки, которые плотно облегают ногу", - посоветовала стилистка.
В то же время Анна Севрюкова подчеркивает, что тренды не должны заставлять отказываться от удобной и любимой обуви.
Чем заменить кроссовки в осенних образах - смотрите здесь.
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Об источнике: Анна Севрюкова
Анна Севрюкова - украинская персональная стилистка, которая работает в Полтаве, Киеве и проводит онлайн-консультации для клиентов по всему миру. Эксперт специализируется на анализе гардероба, создании капсульных образов и профессиональном сопровождении по магазинам. В своём блоге она делится практическими советами по сочетанию одежды, обзорами трендов и стилистическими приёмами для формирования актуального гардероба.
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