Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

"Единая Россия" получила большинство в Госдуме. Как Кремль использовал выборы для легитимизации войны, что говорят эксперты и чего следует ожидать Украине/

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Выборы в Госдуму РФ - "Единая Россия" получает 355 мандатов / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие результаты выборов в Госдуму объявила ЦИК России

Что известно о нарушениях и фальсификациях во время выборов

Чего ждать Украине после выборов в РФ

В стране-агрессоре России объявили предварительные итоги выборов в Государственную Думу, которые стали первыми парламентскими выборами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным российской Центральной избирательной комиссии, "Единая Россия" набирает 57,83% голосов и предварительно получает 355 из 450 депутатских мандатов, то есть сохраняет конституционное большинство. В то же время выборы проходили в условиях фактического устранения единственной зарегистрированной антивоенной партии "Яблоко", сообщений о многочисленных нарушениях и проведения голосования Россией на временно оккупированных территориях Украины.

Главред выяснил, какие результаты выборов в Госдуму получила "Единая Россия" и что они могут означать для Украины.

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Какие результаты выборов в Госдуму объявила ЦИК России

Голосование в Госдуму РФ длилось с 18 по 20 сентября. После завершения подсчёта российская ЦИК начала обнародовать результаты, которые постепенно изменились с первых данных после обработки 13,88% протоколов до показателей, объявленных 21 сентября. На начальном этапе "Единая Россия" набирала 57,54%, а после обработки более 95% протоколов ее показатель составил около 57,83%.

По предварительному распределению мандатов "Единая Россия" лидирует в 208 из 225 одномандатных округов. КПРФ побеждает в пяти округах, ЛДПР - в двух, ещё по несколько мандатов приходится на других участников гонки. Окончательные результаты российская ЦИК планирует подвести 25 сентября.

"Единая Россия" получает 355 мест в Госдуме, КПРФ - 40, ЛДПР - 25, "Новые люди" - 20, - заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Для сравнения: на парламентских выборах 2021 года "Единая Россия" официально набрала 49,82% голосов. Таким образом, по официальным российским данным, её результат в 2026 году оказался примерно на восемь процентных пунктов выше. В то же время характер избирательного процесса в этом году существенно отличался от предыдущих кампаний: партия "Яблоко", заявлявшая об антивоенной позиции, не была допущена к федеральным выборам, а ОБСЕ не получила приглашение для наблюдения.

По данным российской ЦИК, явка составила 59,32 %, а в голосовании приняли участие более 62,6 млн человек. Новый состав Госдумы будет насчитывать 450 депутатов, а полномочия созыва продлятся пять лет.

Параллельно российские СМИ сообщали о возможном влиянии кремлевских расчетов на будущий состав Думы. Издание"Агентство" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко якобы не хотел видеть "Справедливую Россию" в новом созыве. Это утверждение является сообщением источника издания, а не официально подтвержденным решением Кремля.

По одномандатным округам в Госдуму, по предварительным данным, проходят пять представителей КПРФ, четыре кандидата от "Справедливой России", четыре самовыдвиженца, два представителя ЛДПР и один кандидат от "Родины". При этом кандидатов от "Яблока" среди победителей одномандатных округов нет.

Выборы в РФ / Скриншот

Оккупанты становятся новой элитой России

Отдельной особенностью кампании стало присутствие в списках "Единой России" участников войны против Украины. Диктатор и военный преступник Путин ранее публично называл военнослужащих, воевавших против Украины, "новой элитой" и говорил об их участии в управлении государством. Теперь часть таких людей должна перейти непосредственно к работе в федеральном парламенте.

Сначала Владимир Якушев заявил о примерно 86 участниках войны, которые проходят в Госдуму от "Единой России".

"Если мы говорим об участниках "СВО", у нас это будет около 86 человек. Это очень серьезный вклад. Плюс у нас ещё два "молодогвардейца", которые победили в этой избирательной кампании", - заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев.

Позже российские агентства отозвали или скорректировали эту информацию, и в публичном пространстве появилась цифра 49. Поэтому окончательное количество военных в новом созыве можно будет определить после завершения формального распределения мандатов.

Для Кремля это имеет не только кадровое, но и символическое значение. Представление ветеранов войны как части новой политической элиты позволяет российским властям связывать фронтовой опыт с государственной службой и формировать новый слой политиков, чья карьера напрямую связана с войной.

В то же время сообщения о том, что часть ветеранов имеет криминальное прошлое, в частности среди бывших заключённых, которые были завербованы в российские вооружённые формирования, придают этому процессу особый общественный контекст. В материалах "Радио Свобода" и других СМИ приводились данные расследований о преступлениях, которые, по их утверждениям, совершали некоторые участники войны после возвращения в Россию.

Почему результат "Единой России" важен для власти Путина

Такое распределение мест позволяет правящей партии сохранить конституционное большинство в нижней палате. Речь идет не только о преимуществе по партийным спискам: кандидаты "Единой России" также лидируют в большинстве одномандатных округов.

Аналитики Института изучения войны отдельно обратили внимание не только на цифры, но и на политическое значение, которое Кремль придает результатам голосования. По оценке ISW, российские власти пытаются преподнести выборы в Госдуму как подтверждение широкой поддержки войны против Украины. В то же время аналитики отмечают, что результат "Единой России" не настолько высок, чтобы его можно было использовать в качестве бесспорной демонстрации единодушия общества.

"Кремль представляет предварительные и заранее определенные результаты выборов в Государственную Думу как подтверждение широкой поддержки российским обществом военных действий в Украине", - говорится в оценке ISW.

Аналитики сравнивают нынешний результат с выборами 2021 года, когда "Единая Россия" официально получила 49,82%. По их оценке, нынешние цифры демонстрируют лишь умеренный рост официальной поддержки партии. ISW также обращает внимание на то, что Кремль в последнее время последовательно позиционирует "Единую Россию" как основную политическую силу, ответственную за реализацию политики Владимира Путина, и пытается связать партийный результат с поддержкой войны.

Выборы в РФ / Скриншот

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что результаты голосования должны подтвердить приверженность российских политических сил и избирателей внешнеполитическому курсу Путина. Председатель "Единой России" и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, со своей стороны, заявил о продолжении поддержки целей внешней политики диктатора Путина и действий, направленных на победу над теми, кого российские власти называют "врагами" России.

"Кремлю, вероятно, будет нелегко одновременно учитывать реальное недовольство части общества последствиями войны и представлять такие масштабные политические события, как выборы в Госдуму, в качестве подтверждения широкой поддержки военных действий", - отмечают аналитики ISW.

Что известно о нарушениях и фальсификациях во время выборов

Параллельно с официальными заявлениями российской ЦИК о честности и спокойном ходе выборов независимые наблюдатели и аналитические организации сообщали о другой картине. ISW со ссылкой на российских наблюдателей сообщил о случаях подброса бюллетеней, задержании или удалении наблюдателей, давлении на работников государственного сектора и других манипуляциях во время голосования 18–20 сентября.

Отдельно сообщалось о случаях, когда люди в российской военной форме находились возле избирательных участков в Новосибирске, вручали гражданам повестки или пытались убедить их подписать контракты с Министерством обороны РФ. Эти утверждения являются сообщениями, приведенными ISW, а не установленными судом фактами.

"Многочисленные источники, в частности российские наблюдатели за выборами, сообщали о масштабных нарушениях и манипуляциях с подсчетом голосов", - говорится в анализе ISW.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на характер кампании, стало фактическое сужение политического выбора. Федеральный список "Яблока" был снят с выборов решением Верховного суда РФ, после чего в регионах началось снятие отдельных кандидатов и региональных списков. Европейский Союз также назвал "Яблоко" единственной партией с антивоенной программой, которую отстранили от федерального избирательного процесса.

Как проходило голосование на временно оккупированных территориях Украины

Доктор исторических наук, профессор Андрей Грубинко обратил внимание на временную и пространственную особенность российского голосования. По его словам, на временно оккупированных территориях Украины избирательный процесс стартовал раньше, чем на территории самой России, что, по его мнению, свидетельствует о стремлении российских властей растянуть кампанию во времени и обеспечить её организацию в сложных условиях.

"На временно оккупированных территориях Украины голосование началось ещё в конце августа. Это говорит о том, что власти Российской Федерации не были уверены в возможности чёткой организации всего этого мероприятия", - сказал Грубинко в эфире "Киев24".

Эксперт также обратил внимание на сообщения о различных нарушениях во время голосования - от вброса бюллетеней до задержаний и недопуска наблюдателей. Он связал это с общим характером российской избирательной системы и отдельно подчеркнул, что на оккупированных территориях российских властей привлекали украинских граждан к голосованию в условиях военной оккупации.

"Мы прекрасно понимаем, в каком стиле проходило голосование на временно оккупированных территориях - фактически под дулом автомата. Очевидно, что результаты давно предрешены", - отметил он.

В то же время профессор обратил внимание на голосование россиян за пределами РФ. По его мнению, результаты на зарубежных участках могут свидетельствовать о более критическом отношении части граждан к российским властям. Он отдельно выделил молодежь, которая, по его оценке, имеет больше возможностей видеть последствия войны и сравнивать официальную российскую информацию с другими источниками.

"Я не питаю больших надежд на какие-то кардинальные изменения, но понимание определенной ситуации есть, и это уже неплохо", - сказал Грубинко.

МИД Украины: голосование на оккупированных территориях не влечет за собой правовых последствий

Украинское Министерство иностранных дел ещё до завершения голосования заявило, что проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины является незаконным. В ведомстве подчеркнули, что Крым, Севастополь и оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются территорией Украины в пределах международно признанных границ.

"Распространение Российской Федерацией избирательного процесса на временно оккупированные территории Украины является очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в украинском МИД.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В Киеве отдельно подчеркнули, что проведение Россией голосования на оккупированных территориях не может создать правовых оснований для распространения российской юрисдикции на украинские земли. Украинская сторона также обращала внимание на то, что вовлечение жителей оккупированных территорий в российские политические процедуры является частью попытки Москвы интегрировать захваченные территории в собственную политическую систему.

МИД Украины также предупреждал иностранных граждан, которые могли согласиться на участие в российских выборах в качестве так называемых наблюдателей или мониторов на оккупированных территориях, о возможной ответственности в соответствии с украинским законодательством.

"Организация Россией любого голосования на суверенной территории Украины является незаконной, а результаты такого голосования - ничтожными и не создающими никаких правовых последствий", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

ЕС: результаты голосования на оккупированных территориях не будут признаны

Европейский Союз отдельно отреагировал на проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины. В заявлении Верховного представителя ЕС Кайи Каллас отмечается, что голосование проводилось в Крыму, Севастополе, а также на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Европейский Союз решительно осуждает незаконную организацию Российской Федерацией так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении ЕС, опубликованном изданием "Интерфакс-Украина".

В Брюсселе заявили, что такие действия нарушают международное право, в частности Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Украины. ЕС подчеркнул, что не будет признавать ни проведение такого голосования на украинских территориях, ни его результаты.

Европейская сторона также сообщила о намерении применять санкции в отношении лиц, причастных к организации голосования на оккупированных территориях, кандидатов, баллотировавшихся там, а также тех, кого ЕС считает ответственным за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в самой России.

"Европейский Союз в очередной раз подчеркивает, что не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты", - заявили в ЕС.

Отдельно в Брюсселе связали избирательный процесс с более широким состоянием российской политической системы. В заявлении отмечается, что выборы проходили в условиях все более авторитарной политической среды, а отсутствие равных условий для участников было дополнительно осложнено войной России против Украины и оккупацией украинских территорий.

ЕС также обратил внимание на отсутствие приглашения для наблюдателей ОБСЕ. По мнению Брюсселя, это лишило российских избирателей и институтов возможности получить независимую оценку избирательного процесса.

"Это еще раз демонстрирует пренебрежение Российской Федерацией обязательствами, которые взяли на себя все государства-участники ОБСЕ", - подчеркнули в Европейском Союзе.

Чего ожидать после выборов в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко связывает дальнейшее развитие российской политики не столько непосредственно с результатом голосования, сколько с состоянием российской армии и потребностью в пополнении личного состава. Он считает, что после завершения избирательного цикла Кремль может перейти к более масштабному набору людей для войны.

"Прежде всего в России начнется всеобщая мобилизация. Москва будет вынуждена это сделать, поскольку темпы наступательных операций и ситуация на поле боя складываются не в пользу России", - заявил Коваленко в интервью Главреду.

По его словам, российские войска продолжают проводить тактические наступательные действия в Донецкой области, однако темпы продвижения, по его мнению, не соответствуют ожиданиям российского командования. Он также утверждает, что на южном участке фронта российские войска утратили инициативу на большинстве направлений, а на Гуляйпольском направлении их продвижение, по его оценке, носит тактический характер.

"Россияне сейчас могут проводить тактические наступательные операции в Донецкой области, но скорость продвижения вообще не удовлетворяет российское командование", - отметил обозреватель.

Коваленко также описал ситуацию на Слобожанском, Лиманском и Купянском направлениях. Он утверждает, что там российские силы сталкиваются с проблемами, тогда как украинские войска добиваются отдельных успехов. Отдельно эксперт говорит о нехватке российского личного состава не только для продолжения наступательных действий, но и для удержания уже захваченных территорий.

"России критически не хватает людских ресурсов, и, чтобы решить эту проблему, она не станет изобретать велосипед. Единственное, что Россия может применить, - это классический советский метод ведения войны количеством", - сказал аналитик.

Эксперт считает, что возможный новый набор людей может происходить под различными юридическими и политическими названиями, чтобы избежать формального объявления полномасштабной войны. Он также объясняет это тем, что официальное объявление войны, по его оценке, создало бы для Москвы дополнительные международные ограничения.

"Россия никогда не назовет меры, которые она будет проводить, всеобщей мобилизацией, а войну - войной", - утверждает он.

В то же время Коваленко называет конкретные сроки, которые, по его мнению, могут быть связаны с возможным новым призывом. Он предполагает, что мобилизационные меры могут начаться уже в октябре, а первые новобранцы могут оказаться на фронте в ноябре. Это прогноз самого эксперта, а не подтвержденный факт или решение российских властей.

"Если в октябре начнётся мобилизация, то уже в ноябре новобранцы будут на поле боя", - заявил Коваленко.

По его оценке, российские власти не обязательно будут проводить длительную подготовку новобранцев. Он допускает их быстрое направление в боевые подразделения и считает, что к концу 2026 года количество таких военнослужащих может существенно возрасти. В то же время эти утверждения следует рассматривать именно как оценку военного обозревателя: по состоянию на 21 сентября нет подтвержденного решения РФ об объявлении всеобщей мобилизации.

"Поэтому процесс точно не будет длиться месяцами. Уже к концу 2026 года мы увидим на поле боя большое количество новых мобилизованных россиян", - подытожил эксперт.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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