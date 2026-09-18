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Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

Анна Ярославская
18 сентября 2026, 12:39обновлено 19 сентября, 11:09
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Наблюдателей массово не допускают на участки в нескольких регионах РФ.
Выборы в России
Выборы в России: наблюдателей не пустили, бюллетени - в телегах и на капотах машин / Коллаж: Главред, фото: t.me/club_shebekino, verstka.media

Читайте в материале:

  • Россия 18–21 сентября проводит трёхдневные выборы в Госдуму
  • "Единая Россия", вероятно, сохранит контроль над парламентом
  • Наблюдателей массово не допускают на участки
  • Где избиратели голосуют на пеньках и капотах машин

18 сентября в России начались трёхдневные выборы в Государственную думу. Голосование происходит на фоне четвёртого года полномасштабной войны РФ против Украины. Власти страны-агрессора отстранили от выборов единственную антивоенную партию и распространили голосование на оккупированные украинские территории. Пропагандистская машина Кремля намерена использовать итоги как доказательство массовой поддержки войны, хотя избиратели жалуются на принуждение, а наблюдателей систематически не подпускают к участкам.

Главред выяснил, как проходят выборы в Госдуму 2026 в условиях войны и подавления оппозиции.

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Почему выборы в Госдуму не принесут Кремлю неожиданностей

Редактор BBC по России Стив Розенберг обратил внимание на то, что итог голосования за 450 депутатов нижней палаты парламента предсказуем заранее, а сама кампания стала первой думской после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. По его наблюдениям, Кремль намерен использовать выборы, чтобы подтвердить лояльность большинства россиян войне и продвинуть в политику вернувшихся с фронта военнослужащих - по официальным данным, участие в кампании принимают около двухсот ветеранов.

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, с которым журналист встретился на хлебопекарном заводе под Москвой, с гордостью говорил о работе уходящего созыва парламента.

"Все партии в Думе, абсолютно все, проголосовали за 170 законов в поддержку специальной военной операции (так в РФ называют вторжение в Украину, -ред.). В этом смысле в Думе достигнуто стопроцентное согласие", - заявил Зюганов.

Схожую мысль о предопределённости результата развил кандидат от "Яблока" Григорий Гришин, чью партию сняли с федерального списка за призывы к прекращению огня.

"Полиция выполняет политический приказ. В этом нет секрета. Таким образом, власти устанавливают границы, в рамках которых, по их мнению, должны проходить выборы", - сказал Гришин BBC.

По его словам, требование остановить кровопролитие пользуется широкой популярностью, а большинство россиян сейчас хотят мира - именно поэтому партию и убрали из бюллетеня. Самого Гришина недавно посетили трое полицейских в штатском: поводом стало упоминание фамилии Навального в его Telegram-канале, которое силовики квалифицировали как пропаганду экстремизма.

Гришин также указал на принципиальную разницу между выборами на Западе и в России

"Выборы на Западе - это способ формирования правительства, которое впоследствии сменяется, если избиратели недовольны. Выборы в России никогда не приводят к смене правительства. В лучшем случае, это способ повлиять на него, подать сигнал. Но власть в России никогда не менялась в результате выборов", - отметил кандидат от "Яблока".

Жители подмосковного Дмитрова, где журналист BBC не увидел почти никаких признаков предвыборной кампании, говорили в первую очередь не о бюллетенях, а о войне и её последствиях для быта. Местная жительница по имени Ольга, чей зять служит в спецназе, рассказала о том, как конфликт ощущается в повседневной жизни семей.

"Мы это чувствуем - из-за людей, которые ушли воевать, и семей, оставшихся там с сыновьями, мужьями, детьми и внуками. Но эти выборы не могут повлиять на то, что произойдет", - сказала Ольга.

В России проходят выборы в Госдуму
В России проходят выборы в Госдуму / Фото: t.me/club_shebekino

Как проходят трёхдневные выборы в Государственную думу России

Издание Al Jazeera подробно разобрало механику самого голосования, которое продлится с пятницы по воскресенье и охватит 111 миллионов человек с правом голоса. Одновременно с думской кампанией в 11 регионах пройдут выборы губернаторов, а в 39 - региональных законодательных собраний. При этом разрешено электронное голосование, а к участию привлекли территории, оккупированные Россией в Украине.

Издание подчёркивает, что половина из 450 мандатов Думы распределяется по партийным спискам, а другая половина - по одномандатным округам в один тур. Список кандидатов от "Единой России", получившей более двух третей мест на выборах 2021 года, возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.

В первую "пятерку" общефедеральной части списка партии также вошли:

"Члены партии "Единая Россия" пообещали поддержать военные действия и максималистские цели Путина в рамках того, что Кремль называет "специальной военной операцией" на Украине", - говорится в материале.

Зачем Кремль использует выборы для демонстрации поддержки войны

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что глава Кремля Владимир Путин заранее назвал участие в голосовании "обязанностью" граждан и "общим вкладом" в победу над Украиной, а сама процедура впервые проходит на оккупированных территориях под контролем вооружённых военных на участках.

Эксперты ISW связывают отстранение "Яблока" от выборов с опасениями Кремля перед ростом популярности лозунгов о прекращении огня среди населения. По их прогнозу, представление итогов голосования как общенародного одобрения курса властей развяжет Кремлю руки для новых непопулярных решений.

"Представление результатов голосования в качестве общенародного референдума создает почву для будущих непопулярных решений властной верхушки, в частности это позволит Кремлю требовать от населения новых уступок, в том числе проведения следующих волн мобилизации", - указали аналитики ISW.

Как бюджетников в России принуждают голосовать на выборах

Телеграм-канал Horizontal Russia зафиксировал случаи давления на местах на работников бюджетной сферы. В ряде регионов сотрудников школ, детских садов и крупных предприятий обязывают приходить на участки в конкретный день и отчитываться перед начальством.

В Свердловской области учительница одной из школ Верхней Пышмы описала, какими методами добиваются участия персонала в голосовании.

"Кому не нравится - увольняйтесь", - передали изданию слова руководства, обращённые к несогласным сотрудникам.

Похожая схема сработала в Пермском крае, где работникам "Лукойла" и "Мотовилихинских заводов" велели проголосовать в первый же день и подтвердить это фотографией с участка или скриншотом электронного голосования, дав при этом понять, за какого кандидата нужно отдать голос.

В Бердске Новосибирской области руководителей школ и детсадов вызвали на экстренное совещание, где им передали перечень кандидатов, за которых рекомендовано голосовать. После этого руководители начали рассылать эти рекомендации в рабочие чаты коллективов.

В Самарской области кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин заявил, что бюджетников Новокуйбышевска заставляют голосовать в пятницу и намекают поддержать кандидата от "Единой России" Елену Пахомову. Кроме того, администрация одного из предприятий "Роснефти" требует, чтобы сотрудники проголосовали в первый день и отчитались перед руководством.

В школе № 29 в Белгородской области завучи обзванивали учителей и просили прийти проголосовать в первый день досрочных выборов. Педагогам выдавали бюллетени за других людей и требовали проголосовать ими за "Единую Россию" и кандидата Александра Шуваева.

Отключение интернета во время выборов

Одновременно с давлением на бюджетников на федеральном уровне готовили избирателей к возможным техническим сбоям - об этом заранее предупредила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по данным телеграм-канала Astra. Она отметила, что ограничения связи не станут поводом для переноса или отмены голосования.

"Возможны какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование", - заявила Памфилова.

По её словам, ресурсы дистанционного электронного голосования планируют включить в "белые списки", защищённые от подобных ограничений.

Россияне голосуют за депутатов в Госдуму
Россияне голосуют за депутатов в Госдуму / Фото: verstka.media

Почему наблюдателей не допускают к избирательным участкам в России

Пока чиновники обещали технологическую прозрачность процедуры, независимое издание "Важные истории" зафиксировало обратную тенденцию - рост давления на наблюдателей и оппозиционных активистов уже за день до голосования. Журналисты выяснили, что в Алтайском крае участковые комиссии массово вносят жителей в списки для голосования на дому без их согласия, а доля заявок на дистанционное электронное голосование в регионе почти вдвое превышает среднероссийский показатель.

Давление на наблюдателей приобрело системный характер и в других регионах: в Тамбовской области силовики целенаправленно обзванивали представителей "Яблока" и добивались с ними встреч. Правозащитник Владимир Жилкин обратил внимание на масштаб этой кампании.

"Эта ситуация не частная инициатива или перегиб на месте, она носит системный характер, происходит параллельно, одновременно в разных районах Тамбовской области", - написал Жилкин.

В Казани членам "Яблока" 16 сентября отключили свет в офисе, а собственник помещения потребовал расторгнуть договоры аренды. В Свердловской области с выборов экстренно сняли сразу пятерых кандидатов антивоенной партии. Но наиболее резонансный случай произошёл в Ростовской области, где неизвестные в масках увезли наблюдателя от "Яблока" Бориса Миклюкова в неизвестном направлении на частном автомобиле, после чего связь с ним пропала, сообщила пресс-служба партии.

Сколько наблюдателей от КПРФ не допустили в Воронеже

Подобная блокировка наблюдения повторилась в Воронежской области, где, по данным издания "Вёрстка", от участия в мониторинге выборов фактически отстранили всю парламентскую оппозицию сразу. Источники редакции в избирательной системе утверждают, что около 400 наблюдателей от КПРФ не допустили к участкам под предлогом "недочётов в документах", а на этапе досрочного голосования в городе не присутствовал ни один представитель оппозиционных партий.

Собеседник издания, работающий в региональной избирательной системе, с сарказмом описал итоговую картину происходящего.

"Выборы у нас стали настолько прозрачными, что их даже незаметно", - иронично заметил источник "Вёрстки".

Один из руководителей городских участковых комиссий рассказал изданию, что явка на досрочном этапе голосования редко превышала 10%, что при отсутствии независимого наблюдения создаёт дополнительные условия для фальсификаций при надомном голосовании.

"Голосуют за всех скопом"

Российские СМИ пишут, что на выборах уже начались фальсификации.

В Белгороде в первый же день досрочного голосования зафикаированы вбросы на избирательных участках, сообщил телеграм-канал "Пепел". В ходе надомного голосования за людей голосуют члены избирательных комиссий.

"Голосуют за всех скопом. Мать позвонила и радостно сообщила, что мне никуда ехать не надо, т. к. за меня уже проголосовали, - рассказал местный житель.

Телеграм-канал "Шёпот Шебекино" обратил внимание на фотографии с избирательных участков в Белгородской области - на них видно, что в переносных ящиках для надомного голосования бюллетеней даже больше, чем в стационарных на избирательных участках.

На выборах в РФ зафиксировали фальсификации
На выборах в РФ зафиксировали фальсификации / Фото: t.me/club_shebekino

Где россияне голосуют на пеньках и капотах машин

Помимо системного давления на наблюдателей, "Вёрстка" описала и курьёзную сторону досрочного этапа кампании - импровизированные избирательные участки в отдалённых населённых пунктах шести регионов и на территории самопровозглашённой "ДНР". Журналисты выяснили, что жители голосовали на пнях, в телегах, на бревнах, лавочках и капотах автомобилей, куда члены комиссий добирались на лодках и даже лошадях.

Россияне голосуют на телегах
Россияне голосуют на телегах / Фото: verstka.media

В Ямало-Ненецком автономном округе, по опубликованным районной администрацией снимкам, мужчина проголосовал сидя на полене, положив документы на металлическую конструкцию, установленную на пне. В оккупированном Донецке, где досрочное голосование для гражданских продолжается девять дней, избиратели делали выбор на капотах машин, предварительно накрытых полотенцами, а члены комиссий приходили к жителям приграничных районов Белгородской области в бронежилетах и касках.

"На досрочном этапе выборов в Госдуму россияне начали голосовать на пеньках, телегах и капотах машин", - пишет "Вёрстка", отметив, что подобная практика впервые появилась в 2020 году во время референдума о поправках в Конституцию.

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Об источнике "Важные истории"

"Важные истории" - это российское независимое медиа, специализирующееся на расследовательской журналистике, пишет Википедия.

Издание запустили в 2020 году журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. Анин до этого много лет руководил расследованиями в издании "Новая газета".

Основной профиль:

  • коррупционные расследования;
  • расследования о российских элитах;
  • офшоры;
  • активы чиновников;
  • спецслужбы и силовой блок.

Издание участвовало в международном проекте Pandora Papers.

В России издание и его сотрудники получили статус "иноагентов" в 2021 году.
В 2022 году фонд-издатель (латвийский IStories fonds) признан "нежелательной организацией".

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