Цена дизеля взлетит: эксперт раскрыл сроки и новую стоимость топлива

Уже в ближайшие дни отдельные сети могут установить на своих АЗК цену дизельного топлива выше 100 грн за литр.

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Цены на АЗС могут вырасти / колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Леушкина:

Дизельное топливо может превысить цену в 100 грн за литр

Изменение цен может коснуться и бензина

Стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных комплексах в ближайшие выходные может впервые подняться выше отметки в 100 грн за литр.

Одновременно с этим некоторые операторы АЗК сталкиваются с технической проблемой: оборудование на отдельных заправках не позволяет отображать трехзначную стоимость, сообщил в эфире День.LIVE топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

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По его словам, сейчас на значительном количестве украинских АЗК литр дизельного топлива выставлен по цене 99,90 грн. Одной из причин такой стоимости являются ограничения оборудования - некоторые топливные колонки изначально не были рассчитаны на отображение цены, состоящей из трех цифр.

"Если вы заметили, сейчас очень интересно: во всех сетях АЗК 99,90 стоят по дизелю. Это ведь не просто так они стоят. И премиальные сорта, и обычный дизель - все в одну цену. Так не бывает", - отметил Леушкин.

Эксперт объяснил, что для перехода на стоимость свыше 100 грн отдельным сетям необходимо сначала заменить или перенастроить соответствующие элементы оборудования.

"Не все могут технически изменить цену. До смешного дошло: сейчас по всей стране ищут эти табло и меняют. Многие уже нашли, многие поменяли. Многие сейчас выкручиваются с этой установкой", - рассказал эксперт.

По оценке Леушкина, уже в ближайшие дни отдельные сети могут установить на своих АЗК цену дизельного топлива выше 100 грн за литр.

"Я считаю, что в эти выходные будет достаточно интересное событие с ценой по дизелю", - заявил эксперт.

Там, где оборудование уже позволяет показывать трехзначные значения, стоимость дизельного топлива, по его словам, может достигнуть примерно 103 грн за литр. При этом эксперт не берется назвать единую цену для всех украинских сетей, поскольку операторы находятся в разных условиях и имеют отличия как в техническом оснащении, так и в формировании стоимости топлива.

Изменение цен может коснуться и бензина. Как отметил Леушкин, украинский рынок во многом ориентируется на европейские котировки, а они в последнее время демонстрируют рост.

/ Инфографика: Главред

"Бензин отталкивается от внешних котировок - сколько он стоит в Европе. Сейчас идет очень серьезный рост. Потому он будет дорожать: у нас и валюта дорожает, и котировки растут на топливо в Европе. Все растет", - объяснил эксперт.

Дополнительным фактором, способным повлиять на стоимость топлива для потребителей, остается увеличение расходов на его транспортировку и доставку в Украину.

При этом Леушкин обращает внимание, что текущая ситуация связана именно с удорожанием горючего. О дефиците топлива, по его словам, речь пока не идет.

"Автомобилистам, во-первых, нужно запастись деньгами. Купить они всегда смогут, пока нет проблемы с дефицитом. Сейчас проблема - цена", - сказал эксперт.

Эксперт о причине атак РФ на украинские АЗС

Эксперт Леонид Невзлин считает, что российские реактивные беспилотники атаковали несколько автозаправочных комплексов компании "Укрнафта" в Киеве. По его словам, удары по объектам топливной инфраструктуры Украины выглядят как часть последовательной кампании. В августе и сентябре подобные атаки были зафиксированы также в шести других областях страны.

Невзлин предполагает, что активизация ударов может быть связана со стремлением нарушить функционирование разветвленной системы снабжения Украины топливом перед началом зимнего периода.

Отдельно эксперт отметил совершенствование российских ударных БПЛА типа "Шахед", в конструкцию которых начали внедрять реактивные двигатели. По его оценке, расширению возможностей таких дронов могут способствовать китайские поставки, а также действующие механизмы обхода введенных против РФ западных санкций.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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