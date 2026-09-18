Зачем посыпать порог солью на ночь: энергетическая защита и практическая польза

О чём вы узнаете:
- Почему соль рассыпают у входной двери
- Какие свойства соли используют в быту
- Что делать с солью по утрам
Обычная поваренная соль издавна используется не только в кулинарии, но и в различных бытовых ритуалах. В последнее время популярность приобрела практика посыпания солью порога дома именно в вечернее или ночное время. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, дверь во многих народных традициях считается символической точкой входа и выхода из дома. Поэтому посыпание этой зоны солью связывают с защитой, очищением пространства и созданием своеобразного барьера против негативной энергии. В то же время соль обладает и вполне практичными свойствами: она способна поглощать часть влаги и при определенных условиях может использоваться для предотвращения образования льда на поверхности.
Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Со временем издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
Как посыпать порог солью
Для такого ритуала обычно используют обычную кухонную или крупную соль. Вечером небольшое количество соли рассыпают тонкой полоской вдоль порога у входной двери.
Согласно народным поверьям, за ночь соль должна впитать негативную энергию, которая могла накопиться у входа в дом. В то же время в бытовом смысле оставленная на несколько часов соль может впитать часть влаги с поверхности.
Утром соль рекомендуют собрать веником или салфеткой и выбросить. После этого порог можно протереть влажной, а затем сухой тканью.
Видео о том, что такое "четверговая соль", можно посмотреть здесь:
Почему выбирают именно ночное время
В народных традициях вечер и ночь часто связывали с очищением дома и защитными обрядами. Именно поэтому посыпание порога солью нередко проводят после захода солнца, когда хозяева уже завершили основные дела и вход в дом используется реже.
В то же время практической необходимости проводить такую процедуру именно ночью нет. Если соль используется в быту, важнее не оставлять её надолго на деликатных поверхностях, поскольку влажная соль может негативно влиять на некоторые материалы.
Читайте также:
- Для чего уксус наносят на велосипед - странный трюк с мощным эффектом
- Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену
- Как использовать непарный носок - полезный секрет опытных хозяек
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред