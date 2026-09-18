Зачем посыпать порог солью на ночь: энергетическая защита и практическая польза

Зачем посыпать порог солью на ночь - откуда взялась эта традиция, что она означает в народных поверьях и как провести ритуал.

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Зачем хозяева посыпают порог солью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему соль рассыпают у входной двери

Какие свойства соли используют в быту

Что делать с солью по утрам

Обычная поваренная соль издавна используется не только в кулинарии, но и в различных бытовых ритуалах. В последнее время популярность приобрела практика посыпания солью порога дома именно в вечернее или ночное время. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, дверь во многих народных традициях считается символической точкой входа и выхода из дома. Поэтому посыпание этой зоны солью связывают с защитой, очищением пространства и созданием своеобразного барьера против негативной энергии. В то же время соль обладает и вполне практичными свойствами: она способна поглощать часть влаги и при определенных условиях может использоваться для предотвращения образования льда на поверхности.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Со временем издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Как посыпать порог солью

Для такого ритуала обычно используют обычную кухонную или крупную соль. Вечером небольшое количество соли рассыпают тонкой полоской вдоль порога у входной двери.

Согласно народным поверьям, за ночь соль должна впитать негативную энергию, которая могла накопиться у входа в дом. В то же время в бытовом смысле оставленная на несколько часов соль может впитать часть влаги с поверхности.

Утром соль рекомендуют собрать веником или салфеткой и выбросить. После этого порог можно протереть влажной, а затем сухой тканью.

Видео о том, что такое "четверговая соль", можно посмотреть здесь:

Почему выбирают именно ночное время

В народных традициях вечер и ночь часто связывали с очищением дома и защитными обрядами. Именно поэтому посыпание порога солью нередко проводят после захода солнца, когда хозяева уже завершили основные дела и вход в дом используется реже.

В то же время практической необходимости проводить такую процедуру именно ночью нет. Если соль используется в быту, важнее не оставлять её надолго на деликатных поверхностях, поскольку влажная соль может негативно влиять на некоторые материалы.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

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