Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

Вы узнаете:
- Как размягчить черствый хлеб в духовке
- Сколько времени нужно, чтобы хлеб снова стал свежим
- Почему вода помогает сделать корочку снова хрустящей
Черствый хлеб не обязательно выбрасывать, даже если он пролежал несколько дней. Простой домашний способ поможет вернуть ему мягкость внутри, хрустящую корочку и свежий аромат.
Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своем YouTube-канале поделился простым лайфхаком, который позволяет быстро освежить хлеб в домашних условиях.
Как размягчить черствый хлеб в духовке
По словам шеф-повара, его лайфхак подходит для любого хлеба - как приготовленного на дрожжах, так и на закваске.
"Берёте любой хлеб, слегка смачиваете его водой буквально за несколько секунд. И ставите в разогретую духовку при 200–220 градусах на 7–10 минут", - пояснил Емец.
Почему черствый хлеб снова становится мягким
Во время нагрева происходит простой процесс: вода, которой смочили хлеб, превращается в пар. Влага помогает прогреть изделие изнутри, тогда как поверхность вновь приобретает приятную корочку.
"И в доме снова аромат, словно хлеб только что из пекарни", - добавил повар.
Смотрите видео с лайфхаком:
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О персоне: Роман Емец
Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.
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