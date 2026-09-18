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Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

Анна Косик
18 сентября 2026, 16:16
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Зачерствевший хлеб можно быстро освежить в домашних условиях.
Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара
Что делать с хлебом, которому уже несколько дней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как размягчить черствый хлеб в духовке
  • Сколько времени нужно, чтобы хлеб снова стал свежим
  • Почему вода помогает сделать корочку снова хрустящей

Черствый хлеб не обязательно выбрасывать, даже если он пролежал несколько дней. Простой домашний способ поможет вернуть ему мягкость внутри, хрустящую корочку и свежий аромат.

Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своем YouTube-канале поделился простым лайфхаком, который позволяет быстро освежить хлеб в домашних условиях.

видео дня

Как размягчить черствый хлеб в духовке

По словам шеф-повара, его лайфхак подходит для любого хлеба - как приготовленного на дрожжах, так и на закваске.

"Берёте любой хлеб, слегка смачиваете его водой буквально за несколько секунд. И ставите в разогретую духовку при 200–220 градусах на 7–10 минут", - пояснил Емец.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Почему черствый хлеб снова становится мягким

Во время нагрева происходит простой процесс: вода, которой смочили хлеб, превращается в пар. Влага помогает прогреть изделие изнутри, тогда как поверхность вновь приобретает приятную корочку.

"И в доме снова аромат, словно хлеб только что из пекарни", - добавил повар.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Роман Емец

Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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