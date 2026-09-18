Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

Зачерствевший хлеб можно быстро освежить в домашних условиях.

https://glavred.info/lifehack/kak-razmyagchit-cherstvyy-hleb-za-7-minut-layfhak-ot-shef-povara-10797617.html Ссылка скопирована

Что делать с хлебом, которому уже несколько дней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как размягчить черствый хлеб в духовке

Сколько времени нужно, чтобы хлеб снова стал свежим

Почему вода помогает сделать корочку снова хрустящей

Черствый хлеб не обязательно выбрасывать, даже если он пролежал несколько дней. Простой домашний способ поможет вернуть ему мягкость внутри, хрустящую корочку и свежий аромат.

Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своем YouTube-канале поделился простым лайфхаком, который позволяет быстро освежить хлеб в домашних условиях.

видео дня

Как размягчить черствый хлеб в духовке

По словам шеф-повара, его лайфхак подходит для любого хлеба - как приготовленного на дрожжах, так и на закваске.

"Берёте любой хлеб, слегка смачиваете его водой буквально за несколько секунд. И ставите в разогретую духовку при 200–220 градусах на 7–10 минут", - пояснил Емец.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Почему черствый хлеб снова становится мягким

Во время нагрева происходит простой процесс: вода, которой смочили хлеб, превращается в пар. Влага помогает прогреть изделие изнутри, тогда как поверхность вновь приобретает приятную корочку.

"И в доме снова аромат, словно хлеб только что из пекарни", - добавил повар.

Смотрите видео с лайфхаком:

Другие новости:

О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред