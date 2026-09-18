Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

Одно простое действие решит проблему молока, которое стекает и пачкает плиту.

https://glavred.info/lifehack/kak-vskipyatit-moloko-chtoby-ono-ne-sbezhalo-chto-nuzhno-sdelat-s-lozhkoy-10797545.html Ссылка скопирована

Одна хитрость поможет без проблем вскипятить молоко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как предотвратить выкипание молока из кастрюли

Зачем класть ложку на кастрюлю с молоком

Наверное, каждому, кто кипятил молоко, хоть раз приходилось после этого отмывать всю плиту, потому что оно вытекало. Но этому можно легко предотвратить, если знать один лайфхак.

Главред узнал, что этим лайфхаком на своём YouTube-канале fermerka_ua поделилась украинская блогерша Юлия.

видео дня

Лайфхак, чтобы молоко не сбежало

Блогерша говорит, что молоко нужно, как обычно, налить в кастрюлю. Но прежде чем включать газ, стоит положить на край кастрюли обычную столовую ложку. Она удержит молоко в момент закипания.

"Это действительно работает. Я не знаю, в чём здесь секрет, но пена поднимается, а молоко не сбегает", - отметила блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

Как это работает с ложкой

Во время закипания молока белки и жиры образуют на его поверхности плотный слой, под которым скапливается пар. Из-за этого пена быстро увеличивается в объеме и начинает подниматься к краям кастрюли.

Поскольку температура ложки значительно ниже температуры горячей молочной пены. Когда пузырьки соприкасаются с прохладной поверхностью, они теряют тепло и частично оседают.

Читайте также:

Об источнике: fermerka_ua fermerka_ua - YouTube-канал украинской блогерши Юлии, которая рассказывает о своей жизни в селе на Полтавщине и делится полезными советами для дома и лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред