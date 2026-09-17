Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

Молодой актер выкуривает по 7 пачек сигарет в день - от его легких ничего не осталось.

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Михаил Ефремов, Николай Ефремов / колаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

Что с легкими актера

Какой образ жизни он вел

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, который отсидел в тюрьме за пьяное ДТП, может в скором времени потерять своего сына.

Как пишут российские пропагандисты, сын Ефремова фактически выкурил свои легкие. Он выкуривал по 7 пачек сигарет в день.

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Актеру Николаю Ефремову подтвердили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме. Сейчас его легкие работают примерно на 14% от нормы. Любые физические нагрузки для него опасны. При этом после экстренной госпитализации он продолжает курить", - писал российский пропагандистский канал Mash.

Николай Ефремов / фото: kino-teatr.ru

Несколько лет назад наследник Ефремова наделал шума, выпав из окна третьего этажа. "По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба - в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны", - писали в то время СМИ.

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О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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