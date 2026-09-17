Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

Алена Кюпели
17 сентября 2026, 20:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Молодой актер выкуривает по 7 пачек сигарет в день - от его легких ничего не осталось.
Михаил Ефремов, Николай Ефремов
Михаил Ефремов, Николай Ефремов / колаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • Что с легкими актера
  • Какой образ жизни он вел

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, который отсидел в тюрьме за пьяное ДТП, может в скором времени потерять своего сына.

Как пишут российские пропагандисты, сын Ефремова фактически выкурил свои легкие. Он выкуривал по 7 пачек сигарет в день.

видео дня

Актеру Николаю Ефремову подтвердили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме. Сейчас его легкие работают примерно на 14% от нормы. Любые физические нагрузки для него опасны. При этом после экстренной госпитализации он продолжает курить", - писал российский пропагандистский канал Mash.

Николай Ефремов
Николай Ефремов / фото: kino-teatr.ru

Несколько лет назад наследник Ефремова наделал шума, выпав из окна третьего этажа. "По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба - в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны", - писали в то время СМИ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

Ранее также принц Гарри и Меган Маркл перевели своих детей в новую школу всего через несколько дней после начала учебного года. Причиной стала угроза безопасности Арчи и Лилибет из-за лондонского трафика.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия.

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Михаил Ефремов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

19:51Синоптик
Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:11Война
Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:44Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Последние новости

21:10

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнуть

20:51

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

20:34

Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

20:13

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

20:06

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
19:55

"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

19:54

Как использовать непарный носок — полезный секрет опытных хозяек

19:51

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

19:50

Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхакВидео

Реклама
19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

Реклама
17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

Реклама
13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

13:00

"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

12:22

Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

12:18

Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

12:14

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

11:33

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять