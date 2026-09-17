"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

Палата представителей США одобрила санкционный "закон Грема" против России. Как пошлины до 100 % на нефть и газ повлияют на РФ, Китай и Индию.

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Закон Грема против российской нефти: что ждет Китай, Индию и РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как реагируют РФ, Китай и Индия на новые санкции

Как США смогут изменять тарифы для покупателей российской нефти

Чего ожидать Словакии, Венгрии и Турции

Палата представителей США в ночь на 17 сентября по киевскому времени одобрила масштабный законопроект о санкциях против России, который после подписания Дональдом Трампом может дать президенту право вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Главред выяснил, как закон Грема может повлиять на Россию и как отреагировали на его принятие Китай и Индия.

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Что предусматривает законопроект Грема о санкциях против России

Голосование в нижней палате Конгресса состоялось 16 сентября. За документ проголосовали 262 конгрессмена, 159 - против. Законопроект теперь должен быть передан Дональду Трампу на подпись. После этого президент США получит дополнительный инструмент для экономического давления на Россию и государства, продолжающие закупать её энергоносители. Об этом сообщило агентство Reuters.

Документ разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Несмотря на смерть Грэма 11 июля, его имя осталось в названии инициативы. К законопроекту присоединились 119 соавторов из обеих ведущих партий США.

Принятый законопроект дает президенту США право вводить пошлины до 100% для стран, которые закупают российскую нефть и газ или помогают России обходить санкционные ограничения.

В новой редакции круг потенциальных стран-целей существенно сузили по сравнению с первоначальным вариантом. Вместо более чем 60 государств внимание сосредоточено на пяти крупнейших импортерах российской нефти и пяти крупнейших импортерах природного газа.

Однако это не означает, что максимальная пошлина вступит в силу сразу после подписания документа - окончательное решение о введении пошлин будет принимать администрация Трампа. Также законопроект ужесточает санкции против российских чиновников, банков и танкеров и продлевает ограничения в отношении Ирана.

Законопроект Линдси Грема об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Как реагируют в Кремле

Решение США вызвало негативную реакцию Москвы ещё до того, как законопроект окончательно приобрел статус закона. Кремль заявил, что следит за прохождением документа и расценивает дополнительные американские ограничения как недружественный шаг.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков связал возможные новые санкции с перспективами дипломатического урегулирования. По его словам, в Москве считают, что усиление экономического давления может осложнить переговорный процесс.

"Мы, конечно, следим за прохождением этого документа. Речь идет о недружественных действиях, и, конечно, введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, несомненно, будет затруднять усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", - сказал Дмитрий Песков.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Как отреагировала Индия

Российские энергоносители являются особенно чувствительным вопросом для Нью-Дели, поэтому после голосования в Палате представителей правительство Индии выступило с отдельным заявлением. Министерство иностранных дел страны сообщило, что уже обсуждало потенциальные последствия американских мер с представителями Вашингтона. Индийские власти подчеркивают необходимость сохранения энергетической безопасности и заявляют, что будут продолжать диверсифицировать источники поставок с учетом ситуации на рынке.

"Индийская сторона также четко заявила о своей решимости принять все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов", - отметили в МИД Индии, передает Reuters.

В Нью-Дели также предупредили о возможном влиянии американских мер на двусторонние отношения и международный энергетический рынок.

"Нью-Дели остается "твердо приверженным" обеспечению энергетической безопасности своего населения и будет продолжать закупать энергоносители у различных поставщиков с учетом рыночной динамики", - говорится в заявлении индийского МИД.

Для индийской экономики этот вопрос имеет еще одно измерение - торговые переговоры с США. По оценкам индийских аналитиков, новая тарифная угроза может осложнить достижение договоренностей между Вашингтоном и Нью-Дели. Reuters также сообщает, что индийские нефтепереработчики призывают правительство добиваться переходных механизмов или послаблений, если американские пошлины будут введены.

Аналитик Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава связывает ситуацию с переговорной позицией Вашингтона и считает, что тарифная угроза может использоваться для давления на Нью-Дели.

"Вашингтон может использовать угрозу введения пошлин, чтобы заставить Индию сократить закупки российской нефти и согласиться на крайне неравноправное торговое соглашение", - отметил Аджай Шривастава.

Как отреагировал Китай

После заявления Индии свою позицию озвучил и Пекин. Китай является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, поэтому механизм возможных 100-процентных американских пошлин напрямую затрагивает его торговлю с США.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 17 сентября, что Пекин считает международную торговлю вопросом двустороннего взаимодействия и выступает против вмешательства третьих стран.

"Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на основе равенства и взаимной выгоды", - подчеркнул Го Цзякунь.

Китайский дипломат отдельно отверг подход, при котором одно государство пытается распространить свои ограничения на экономические отношения других стран. В Пекине заявили, что торговое взаимодействие Китая с партнерами не направлено против третьих сторон.

"Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны", - заявил представитель китайского МИД.

Отдельно Го Цзякунь заявил, что Китай не признает односторонние ограничения, которые, по мнению Пекина, не имеют достаточной международно-правовой основы. Именно этот аргумент китайская сторона использует в ответ на американский санкционный механизм.

"Китай выступает против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не подкреплены мандатом Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД Китая.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Как будет действовать закон Грема против российской нефти

После принятия Конгрессом США санкционного законопроекта важно различать сам факт появления нового механизма и его потенциальный практический эффект. Эксперт в сферах энергетики, экономики и реформ, специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус подчеркивает, что документ не устанавливает автоматического запрета на покупку российской нефти.

По его оценке, главным элементом закона является создание для Вашингтона мощного инструмента переговорного давления. Его реальное влияние будет зависеть от того, как именно администрация Дональда Трампа будет применять новые полномочия.

"Закон Грема не является нефтяным эмбарго и не означает, что на следующий день Китай или Индия перестанут покупать нефть. Это, прежде всего, чрезвычайно сильный переговорный рычаг для американской дипломатии. А то, насколько он сократит российский экспорт, будет зависеть от того, как им воспользуются Белый дом, Офис торгового представителя США, Министерство финансов США и Государственный департамент США", - пояснил Максим Гардус в посте в Facebook.

Как США смогут изменять тарифы для покупателей российской нефти

Следующий аспект, на который обращает внимание эксперт, касается самого механизма вторичных тарифов. Речь идет не об одинаковой ставке для всех государств, а о возможности Вашингтона корректировать уровень давления в зависимости от поведения конкретной страны.

Гардус обращает внимание на положения раздела 113, согласно которым в соответствующий список могут попасть страны, продолжающие покупать российскую нефть и входящие в пятерку крупнейших импортеров по физическим объемам за предыдущие 12 месяцев. Состав этой группы должен пересматриваться каждые 180 дней.

"Тариф при этом не обязательно составляет 100%. Президент получает диапазон от более чем нуля до 100% и может изменять ставку в зависимости от того, предприняла ли страна "существенные шаги" для сокращения закупок", - отметил эксперт.

По его логике, это создает систему стимулов, в которой страна-покупатель может пытаться избежать максимального тарифа путем сокращения закупок российского сырья. В то же время отказ от такого шага создает риск потери доступа к американскому рынку из-за высоких пошлин.

"То есть эта конструкция фактически создает систему торговли: сокращаете закупки - Вашингтон снижает тариф или делает исключение; не сокращаете - рискуете доступом всего своего экспорта на американский рынок", - пояснил Максим Гардус.

Почему Словакии и Венгрии проще заменить российскую нефть

От механизма санкций Гардус переходит к различиям между потенциальными адресатами американского давления. По его мнению, возможность быстрой замены российского сырья существенно различается в зависимости от объемов импорта и имеющейся инфраструктуры.

Для Словакии и Венгрии проблема в значительной степени связана с техническими и коммерческими условиями поставок. Обе страны исторически зависели от нефти, поступавшей по "Дружбе", однако альтернативные маршруты уже используются.

"Венгрия и Словакия исторически получают нефть через южную ветвь трубопровода "Дружба". Но после прекращения поставок в январе они уже были вынуждены переходить на альтернативные морские поставки через хорватский Омишаль и трубопровод Adria/JANAF", - отметил Гардус.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

По его оценке, мощности альтернативного маршрута теоретически достаточны для покрытия совокупных потребностей двух стран. В то же время переговоры о пропускной способности, технических параметрах и адаптации нефтеперерабатывающих предприятий создают дополнительные сложности.

"Это инженерные и коммерческие проблемы, а не отсутствие альтернативы как таковой", - подчеркнул эксперт.

Почему Китай и Индия вряд ли быстро откажутся от российской нефти

В отличие от более мелких покупателей, Индия и Китай имеют значительно большие объемы потребления и другие экономические мотивы. Именно поэтому механизм американского давления в отношении этих государств, по оценке Гардуса, будет работать гораздо сложнее.

Индия, по приведенным экспертом оценкам, в августе импортировала около 1,87 млн баррелей российской нефти в сутки после примерно 2,79 млн баррелей в июле. Замещение таких объемов требует не только поиска альтернативного сырья, но и учета цен, характеристик нефти, фрахта и логистики.

"До завершения или хотя бы существенной деэскалации американо-иранского конфликта полностью вытеснить российские 1,5–2 млн баррелей в сутки из индийского баланса будет чрезвычайно сложно. Договориться о постепенном сокращении, квоте или большем дисконте для РФ - гораздо более реалистично", - считает Максим Гардус.

Эксперт связывает нынешнюю ситуацию также с сокращением доступности ближневосточной нефти. Именно поэтому альтернативные поставки для индийских НПЗ могут оказаться дороже и сложнее с точки зрения логистики.

Почему у Китая больше возможностей сопротивляться американским пошлинам

Отдельно Гардус анализирует ситуацию с Китаем, который обладает большими внутренними запасами и более широкими возможностями диверсификации импорта. Пекин уже закупает нефть в Канаде, странах Западной Африки и Латинской Америки, однако дополнительный спрос на альтернативные сорта создает конкуренцию за доступные объемы.

Ключевую роль, по оценке эксперта, играет география российских поставок. Часть нефти поступает в Китай через Восточную Сибирь и Дальний Восток, что позволяет избегать маршрутов через наиболее уязвимые морские узлы.

"ESPO из Козьмина поступает напрямую через Тихий океан. Часть поставок идет по трубопроводам из Восточной Сибири. Ни Ормуз, ни Суэц им не нужны", - пояснил Максим Гардус.

Именно эта особенность, по его мнению, повышает стратегическую ценность российской нефти для Китая в условиях перебоев с ближневосточными поставками.

"Итак, формула сейчас проста: риск Ормуза растет - стратегическая ценность российского барреля для Китая тоже растет", - отметил эксперт.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Почему Турция стала отдельной интригой закона Грема

Еще один вопрос касается того, какие именно страны фактически окажутся среди потенциальных адресатов тарифных мер. Гардус обращает внимание на разницу между физическими объемами закупок и государствами, которые фигурировали в предыдущих пояснениях к законопроекту.

По его данным, Турция в 2025 году закупала около 317 тысяч баррелей российской нефти в сутки. Это существенно больше, чем объемы Венгрии и Словакии, которые оцениваются примерно в 100 тысяч баррелей в сутки каждая.

"По этой логике Турцию трудно не заметить", - отметил Максим Гардус.

В то же время в предыдущих пояснениях к новой версии законопроекта фигурировали Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Поэтому окончательный перечень государств, на которые будет распространяться механизм, будет зависеть от процедуры определения пятерки крупнейших импортеров.

"Сам закон не называет страны - окончательное определение должен дать Офис торгового представителя США", - пояснил эксперт.

По его оценке, именно практическое применение этого механизма покажет, насколько Вашингтон сможет превратить новые полномочия в сокращение российского нефтяного экспорта.

"Итак, закон Грема - это не волшебная кнопка, которая перекрывает российский нефтяной экспорт. Это рычаг. Для мелких покупателей он потенциально очень эффективен. Для крупных - сомнительный. Закон создает угрозу. А превратить её в сокращение российских нефтяных доходов должна американская дипломатия", - подытожил Максим Гардус.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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