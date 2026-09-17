Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

Кратко:
- Москва может рассматривать возможность замены некоторых своих подразделений военными КНДР
- Военные КНДР могут впервые оказаться непосредственно на территории Украины
Северокорейские военнослужащие могут заменить часть российских подразделений на отдельных участках фронта, в том числе в Сумской области. Такой сценарий способен освободить российские силы для последующей переброски в Лиманский тактический район.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики приводят информацию источника, связанного с российской группировкой войск "Север". По его данным, Москва может рассматривать возможность замены некоторых своих подразделений северокорейскими военными.
Источник также утверждает, что отдельные офицеры из КНДР уже работали в районе международной границы. Там они якобы занимались разведкой и получали боевой опыт.
При этом военнослужащие Северной Кореи уже продолжительное время находятся в российском тылу, в частности в Курской области.
В ISW предполагают, что северокорейские подразделения могут заменить российские войска, которые сейчас находятся на Сумском или Харьковском направлениях. В случае реализации такого сценария военные КНДР могут впервые оказаться непосредственно на территории Украины.
Вместе с тем аналитики ISW подчеркивают, что на данный момент не зафиксировали подтвержденного присутствия северокорейских военнослужащих в Украине. Их возможное развертывание стало бы новым этапом участия Северной Кореи в войне против Украины.
Кроме того, источник сообщил о возможной переброске российских войск в направлении Сум. По его данным, российское командование может направить два батальона 1-го мотострелкового полка ВКС РФ в село Рясное, расположенное к юго-востоку от Сум.
Ранее ISW сообщал о присутствии подразделений этого российского полка на различных участках фронта на севере Украины.
Чем может обернуться для РФ привлечение войск КНДР - мнение эксперта
В Кремле могут превратить Воронеж в хаб для военных и рабочих из Северной Кореи. Это, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, может вызвать локальные проявления ксенофобии среди местного населения.
В интервью Главреду он отметил, что россиянам уже знакома практика привлечения иностранной рабочей силы. В то же время возможное недовольство местных жителей, по его мнению, будут быстро подавлять силовики.
"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то осмелится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - сказал Жданов.
Эксперт добавил, что даже возможные конфликты из-за присутствия северокорейцев вряд ли будут носить масштабный характер.
Сотрудничество КНДР с Россией - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что КНДР перебросила в Россию 8500 военных вместе с группой операторов беспилотников. Скибицкий отметил, что среди этой группы около 400 операторов дронов, около 1000 инженеров и саперов.
Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. Черняк отметил, что Кремль запрашивал, в частности, баллистические ракеты KN-30 для усиления ударного потенциала.
Мониторинговые каналы сообщили о повышенной угрозе применения северокорейских баллистических ракет по Киеву. Они предупредили, что во время такой атаки количество ракет в залпе может превысить десяток.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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