Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

Россия может задействовать военных КНДР на Сумском направлении.

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ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Москва может рассматривать возможность замены некоторых своих подразделений военными КНДР

Военные КНДР могут впервые оказаться непосредственно на территории Украины

Северокорейские военнослужащие могут заменить часть российских подразделений на отдельных участках фронта, в том числе в Сумской области. Такой сценарий способен освободить российские силы для последующей переброски в Лиманский тактический район.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики приводят информацию источника, связанного с российской группировкой войск "Север". По его данным, Москва может рассматривать возможность замены некоторых своих подразделений северокорейскими военными.

Источник также утверждает, что отдельные офицеры из КНДР уже работали в районе международной границы. Там они якобы занимались разведкой и получали боевой опыт.

При этом военнослужащие Северной Кореи уже продолжительное время находятся в российском тылу, в частности в Курской области.

В ISW предполагают, что северокорейские подразделения могут заменить российские войска, которые сейчас находятся на Сумском или Харьковском направлениях. В случае реализации такого сценария военные КНДР могут впервые оказаться непосредственно на территории Украины.

Вместе с тем аналитики ISW подчеркивают, что на данный момент не зафиксировали подтвержденного присутствия северокорейских военнослужащих в Украине. Их возможное развертывание стало бы новым этапом участия Северной Кореи в войне против Украины.

Кроме того, источник сообщил о возможной переброске российских войск в направлении Сум. По его данным, российское командование может направить два батальона 1-го мотострелкового полка ВКС РФ в село Рясное, расположенное к юго-востоку от Сум.

Ранее ISW сообщал о присутствии подразделений этого российского полка на различных участках фронта на севере Украины.

Инфографика: Главред

Чем может обернуться для РФ привлечение войск КНДР - мнение эксперта

В Кремле могут превратить Воронеж в хаб для военных и рабочих из Северной Кореи. Это, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, может вызвать локальные проявления ксенофобии среди местного населения.

В интервью Главреду он отметил, что россиянам уже знакома практика привлечения иностранной рабочей силы. В то же время возможное недовольство местных жителей, по его мнению, будут быстро подавлять силовики.

"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то осмелится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что даже возможные конфликты из-за присутствия северокорейцев вряд ли будут носить масштабный характер.

Сотрудничество КНДР с Россией - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что КНДР перебросила в Россию 8500 военных вместе с группой операторов беспилотников. Скибицкий отметил, что среди этой группы около 400 операторов дронов, около 1000 инженеров и саперов.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. Черняк отметил, что Кремль запрашивал, в частности, баллистические ракеты KN-30 для усиления ударного потенциала.

Мониторинговые каналы сообщили о повышенной угрозе применения северокорейских баллистических ракет по Киеву. Они предупредили, что во время такой атаки количество ракет в залпе может превысить десяток.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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