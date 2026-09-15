Ким Чен Ын выступил с новым заявлением о войне в Украине и дал обещание Путину

Кратко:
- Ким Чен Ын пообещал углублять сотрудничество с РФ
- Он выразил уверенность в победе РФ
- Пхеньян также планирует развивать дружбу с Китаем
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении углублять отношения с Москвой и выразил уверенность в победе России в войне против Украины. Как пишет Reuters, об этом лидер КНДР заявил в письме в ответ на поздравление российского лидера Владимира Путина с 78-й годовщиной основания Северной Кореи.
В своём письме Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян настроен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой. Лидер КНДР также пообещал "неизменную поддержку" Владимиру Путину и российскому народу.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что убежден в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости". Reuters отмечает, что эти слова касаются полномасштабного вторжения России в Украину.
В то же время аналогичное поздравление Ким Чен Ын направил и председателю КНР Си Цзиньпину, который также поздравил Северную Корею с годовщиной. В ответ Пхеньян заявил о намерении развивать дружбу с Китаем и содействовать общему социалистическому делу.
Чем может обернуться для РФ привлечение войск КНДР - мнение эксперта
В Кремле могут превратить Воронеж в хаб для военных и рабочих из Северной Кореи. Это, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, может вызвать локальные проявления ксенофобии среди местного населения.
В интервью Главреду он отметил, что россиянам уже знакома практика привлечения иностранной рабочей силы. В то же время возможное недовольство местных жителей, по его мнению, будут быстро подавлять силовики.
"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то осмелится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - сказал Жданов.
Эксперт добавил, что даже возможные конфликты из-за присутствия северокорейцев вряд ли будут носить масштабный характер.
Сотрудничество КНДР с Россией - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что КНДР перебросила в Россию 8500 военных вместе с группой операторов беспилотников. Скибицкий отметил, что среди этой группы около 400 операторов дронов, около 1000 инженеров и саперов.
Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. Черняк отметил, что Кремль запрашивал, в частности, баллистические ракеты KN-30 для усиления ударного потенциала.
Мониторинговые каналы сообщили о повышенной угрозе применения северокорейских баллистических ракет по Киеву. Они предупредили, что во время такой атаки количество ракет в залпе может превысить десяток.
Читайте также:
- Десятки дронов готовы к ударам: в The Telegraph узнали о новой базе запусков РФ
- США могут усадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий
- Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали соглашение
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред