Ким Чен Ын выступил с новым заявлением о войне в Украине и дал обещание Путину

Лидер КНДР направил письма Путину и Си Цзиньпину.

https://glavred.info/world/kim-chen-yn-vystupil-s-novym-zayavleniem-o-voyne-v-ukraine-i-dal-obeshchanie-putinu-10796744.html Ссылка скопирована

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Ким Чен Ын пообещал углублять сотрудничество с РФ

Он выразил уверенность в победе РФ

Пхеньян также планирует развивать дружбу с Китаем

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении углублять отношения с Москвой и выразил уверенность в победе России в войне против Украины. Как пишет Reuters, об этом лидер КНДР заявил в письме в ответ на поздравление российского лидера Владимира Путина с 78-й годовщиной основания Северной Кореи.

В своём письме Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян настроен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой. Лидер КНДР также пообещал "неизменную поддержку" Владимиру Путину и российскому народу.

видео дня

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что убежден в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости". Reuters отмечает, что эти слова касаются полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время аналогичное поздравление Ким Чен Ын направил и председателю КНР Си Цзиньпину, который также поздравил Северную Корею с годовщиной. В ответ Пхеньян заявил о намерении развивать дружбу с Китаем и содействовать общему социалистическому делу.

Чем может обернуться для РФ привлечение войск КНДР - мнение эксперта

В Кремле могут превратить Воронеж в хаб для военных и рабочих из Северной Кореи. Это, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, может вызвать локальные проявления ксенофобии среди местного населения.

В интервью Главреду он отметил, что россиянам уже знакома практика привлечения иностранной рабочей силы. В то же время возможное недовольство местных жителей, по его мнению, будут быстро подавлять силовики.

"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то осмелится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что даже возможные конфликты из-за присутствия северокорейцев вряд ли будут носить масштабный характер.

Сотрудничество КНДР с Россией - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что КНДР перебросила в Россию 8500 военных вместе с группой операторов беспилотников. Скибицкий отметил, что среди этой группы около 400 операторов дронов, около 1000 инженеров и саперов.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. Черняк отметил, что Кремль запрашивал, в частности, баллистические ракеты KN-30 для усиления ударного потенциала.

Мониторинговые каналы сообщили о повышенной угрозе применения северокорейских баллистических ракет по Киеву. Они предупредили, что во время такой атаки количество ракет в залпе может превысить десяток.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред