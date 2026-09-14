Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

Обычная туалетная щетка постепенно теряет популярность, а на смену ей приходит другое приспособление.

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Классические йоржики уходят в прошлое / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему силиконовая щетка может быть лучше обычной

Как она помогает очищать труднодоступные места

Можно ли установить такую щетку без сверления

Обычная щетка для унитаза со временем может терять форму, а между её щетинками скапливается грязь. Поэтому всё больше людей обращают внимание на силиконовые модели, которые проще чистить и использовать.

Главред узнал, почему всё больше людей выбирают силиконовые щётки для унитаза и в чём их особенность.

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Почему силиконовая щетка для унитаза удобнее

Как пишет NLC, в отличие от классических моделей с пластиковой или нейлоновой щетиной, силиконовая щетка имеет гибкую очищающую головку. Силиконовые ламели могут лучше подстраиваться под форму унитаза, благодаря чему ими легче очищать труднодоступные участки, в частности пространство под ободком.

Еще одна особенность такого материала заключается в том, что силикон меньше задерживает грязь. После использования головку можно промыть под проточной водой.

У классической щетки щетинки со временем могут сгибаться, расслаиваться или деформироваться. У силиконовой головки такой проблемы нет, поэтому такой инструмент дольше сохраняет свою форму.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как установить силиконовую щетку без сверления

Некоторые модели силиконовых щеток комплектуются самоклеящимся настенным креплением. Это может быть удобным вариантом для ванной комнаты, если не хочется сверлить плитку.

Перед приклеиванием поверхность нужно тщательно очистить и обезжирить. При этом на прочность крепления могут влиять влажность, температура и состояние самой поверхности.

Если со временем клеевое крепление начнет терять сцепление, можно использовать более прочный двусторонний скотч или монтажный клей, если это допускает производитель.

Нужно ли отказываться от обычной туалетной щетки

Полностью отказываться от классической щетки необязательно. Она остается доступным и простым решением, а для некоторых моделей можно отдельно приобрести сменные насадки.

Однако при выборе нового инструмента для уборки можно обратить внимание на силиконовые модели. Гибкая головка, более простая очистка и возможность настенного крепления без сверления могут сделать уборку ванной комнаты более удобной.

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