Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образов

Стилист Натали Парваз назвала пять универсальных вещей, которые помогут создавать различные образы на протяжении всей осени.

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Базовый гардероб на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, anneclemence21

Вы узнаете:

Какие базовые вещи на осень стоит добавить в гардероб

Что купить на осень, чтобы носить весь сезон

Какую универсальную обувь выбрать для осенних образов

Осенний гардероб не обязательно должен состоять из большого количества сезонных новинок. Более практичной основой могут стать универсальные вещи, которые легко комбинируются между собой и адаптируются к различной погоде. Главред расскажет, какие пять вещей выбрать, чтобы носить их в течение всей осени.

Какой жакет выбрать на осень

Жакет может стать одним из самых универсальных элементов осеннего гардероба, считает стилистка Натали Парваз. Главное - не ориентироваться исключительно на конкретный трендовый фасон, а найти модель, которая будет хорошо сидеть на фигуре.

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"Выбирайте жакет, который легко впишется именно в ваш гардероб. Прямой, оверсайз или более приталенный", - посоветовала Натали Парваз.

Прямой крой станет универсальным решением, оверсайз позволит создавать более непринуждённые комплекты, а приталенный жакет поможет сделать акцент на силуэте.

Жакет на осень / скриншот из видео

Какие джинсы носить осенью

Следующей базовой вещью стилистка называет прямые джинсы. Лаконичный фасон легко адаптировать к различным стилизациям благодаря смене верхней одежды, обуви и аксессуаров.

"Хорошие прямые джинсы - это основа, которая сочетается практически с любым верхом и обувью", - отметила стилист.

Осенью такие джинсы можно сочетать с жакетами, тонким трикотажем или более объёмной верхней одеждой, что позволяет использовать одну пару в разных повседневных образах.

Прямые джинсы / скриншот из видео

Какой трикотаж выбрать на осень

В переходный сезон особенно практичными становятся вещи, которые можно использовать для создания нескольких слоев. Для этого Натали Парваз рекомендует тонкий трикотаж.

"Лонгслив, тонкий джемпер или кардиган идеально подходят для осенних многослойных образов", - рассказала Натали Парваз.

К базовому осеннему гардеробу можно добавить:

лонгслив;

тонкий джемпер;

кардиган.

Эти вещи можно носить отдельно в теплую погоду или использовать в качестве одного из слоев, когда на улице становится прохладнее.

Осенний трикотаж / скриншот из видео

Бомбер на осень 2026

Для повседневного гардероба стилист также советует обратить внимание на бомбер. Такую верхнюю одежду можно использовать в непринужденных осенних комплектах и сочетать с базовыми вещами.

"Бомбер - одна из самых удобных вещей для повседневного осеннего гардероба", - отметила эксперт.

Бомбер может стать практичной альтернативой более классическому жакету в образах, где на первом месте стоят комфорт и непринужденность.

Бомбер на осень 2026 / скриншот из видео

Какую обувь выбрать на осень

Завершить функциональный осенний гардероб поможет универсальная пара обуви. Среди вариантов Натали Парваз выделяет лоферы, челси и базовые ботильоны.

"Выбирайте ту пару, которая больше всего соответствует вашему образу жизни", - посоветовала стилистка.

Базовая обувь на осень / скриншот из видео

Базовый гардероб на осень 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Natali Parvaz Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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