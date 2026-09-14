Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

Потемневшие швы часто появляются из-за постоянного контакта с водой, мыльного налета и недостаточной вентиляции.

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Черные швы между плиткой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро очистить потемневшие швы между плиткой

Как сода и перекись помогают удалить стойкую грязь и плесень

Как ухаживать за плиткой, чтобы швы дольше оставались чистыми

Даже идеально вымытая плитка в ванной или на кухне может выглядеть неухоженной, если межплиточные швы потемнели. Именно они первыми впитывают влагу, мыльный налет и грязь, а со временем становятся благоприятной средой для развития плесени.

Главред расскажет, чем натереть швы между плиткой, чтобы они стали как новые.

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Почему не стоит использовать хлорку и лимон

Многие сразу прибегают к хлорным отбеливателям или лимонной кислоте, однако эти средства не всегда безопасны, пишет Centrum. Кислота может повредить натуральный камень и цементную затирку, а хлор - обесцветить цветные швы и выделять едкие пары.

Что поможет очистить швы между плитками

Пищевая сода - универсальное средство, которое действует бережно и в то же время эффективно. Она удаляет поверхностную грязь, не повреждая структуру затирки. Для базовой очистки достаточно смешать соду с небольшим количеством воды в соотношении примерно три к одному. Должна получиться густая кашица, которая хорошо держится на вертикальных поверхностях. Нанесите её на швы старой зубной щёткой, оставьте на 15 минут, после чего смойте тёплой водой.

Как удалить стойкие пятна

Если загрязнение въелось глубже или появилась черная плесень, рекомендуем использовать сочетание соды с 3%-ным раствором перекиси водорода. Эта смесь не только отбеливает, но и дезинфицирует поверхность без резкого запаха. Пасту можно оставить на ночь, а утром легко пройтись щеткой и смыть водой. При сильных загрязнениях можно распылить перекись прямо на швы, покрытые содой, - реакция поможет удалить споры плесени.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как ухаживать за цветной затиркой

Если у вас цветная затирка, обязательно проверьте средство на незаметном участке. Перекись водорода в большинстве случаев безопасна, но лучше убедиться, что она не изменяет оттенок.

Как предотвратить потемнение

Чтобы швы дольше оставались светлыми, рекомендуем соблюдать несколько простых правил. После душа счищайте воду со стен резиновым скребком, регулярно проветривайте ванную комнату и раз в месяц обрабатывайте проблемные участки перекисью водорода. Такой уход поможет избежать появления плесени и сохранит опрятный вид плитки.

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