Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

Оттава и Брюссель намерены определить размер канадского взноса до октябрьского саммита ЕС в Монреале.

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Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Канада уже оказывает военную помощь Украине

Оттава ищет альтернативу США

Почему Канада не может быстро отказаться от США

Канада ведет переговоры с Европейским союзом о присоединении к программе финансирования кредита для Украины на 90 млрд евро. Премьер-министр Марк Карни рассчитывает таким образом одновременно усилить отношения с европейскими партнерами и снизить зависимость страны от США. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников издания, Оттава и Брюссель намерены определить размер канадского взноса до октябрьского саммита ЕС в Монреале. Если договоренность будет достигнута, Канада станет лишь второй страной за пределами Евросоюза, которая присоединится к программе. Ранее к ней подключилась Великобритания.

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Инициатива Карни связана с его курсом на укрепление сотрудничества между демократическими и либеральными государствами. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном канадский премьер стремится активнее развивать связи с европейскими странами, в том числе в вопросе поддержки Украины.

"Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать больше вместе", - заявил FT один из европейских чиновников.

Канада уже оказывает военную помощь Украине

Поддержка Киева стала одним из направлений углубления сотрудничества между Оттавой и Брюсселем. Ранее Канада выделила 6,5 млрд канадских долларов на военную помощь Украине. Кроме того, на прошлой неделе Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о "100-летнем партнерстве" между странами.

Дополнительное финансирование становится особенно актуальным на фоне роста расходов на войну с Россией. По оценкам источников FT, в следующем году Украина может столкнуться со значительным дефицитом бюджета.

При этом сотрудничество Канады с ЕС выходит далеко за рамки помощи Украине. Оттава рассчитывает договориться с Брюсселем о новых экономических и технологических проектах. В частности, Канада должна присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместных разработок в сфере искусственного интеллекта, а также заключить соглашение о цифровой торговле.

Оттава ищет альтернативу США

После прихода к власти Карни взял курс на диверсификацию международных связей Канады и развитие сотрудничества с так называемыми "средними державами". Канадский премьер считает, что мировой порядок, долгое время ориентированный на США, претерпевает серьезные изменения.

В прошлом месяце торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном завершились безрезультатно. На этом фоне Карни заявил: "Вы находитесь в состоянии войны, когда на вас нападают, а на нас напали".

Параллельно Канада и ЕС работают над углублением сотрудничества в шести направлениях: торговле, безопасности, регулировании, критически важных материалах, энергетике и чистых технологиях, либерализации визового режима и финансовых системах.

Однако Брюссель не готов предоставлять Оттаве особый статус на условиях, сопоставимых с отношениями ЕС с Норвегией или Швейцарией. Европейские чиновники призывают канадскую сторону быть "реалистичной и прагматичной" и скорректировать свои ожидания.

Почему Канада не может быстро отказаться от США

Главным препятствием остаются тесные торговые связи Канады с США. Около 75% канадского экспорта приходится на американский рынок, а объем двусторонней торговли оценивается примерно в 620 млрд евро.

Для сравнения, торговый оборот Канады с Европой в 2025 году составлял около 130 млрд евро. Поэтому, несмотря на стремление Оттавы диверсифицировать экономические связи, быстро отказаться от американского рынка страна не сможет.

В Брюсселе при этом рассчитывают увидеть от Канады конкретные шаги навстречу. В частности, ЕС хотел бы добиться снижения канадских пошлин на европейскую сталь и алюминий, а также смягчения политики "Покупай канадское" до октябрьского саммита в Монреале.

Конфликт Канады и США - детали

Отношения Оттавы и Вашингтона существенно ухудшились в 2025-2026 годах после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Американский президент неоднократно угрожал Канаде введением высоких пошлин, называл ее "51-м штатом" и высказывался о возможности присоединения страны к США.

В начале 2025 года Трамп ввел новые тарифы на канадские товары, в том числе сталь и алюминий. Оттава ответила собственными контрмерами.

Осенью того же года конфликт обострился после рекламной кампании с использованием архивных записей Рональда Рейгана. Трамп приостановил торговые переговоры и увеличил пошлины на канадский экспорт еще на 10%, после чего Карни был вынужден принести извинения.

Напряженность сохранилась и в 2026 году. Трамп выдвигал новые требования к Канаде, в том числе в вопросе сертификации самолетов, угрожая 50-процентными пошлинами. В ответ Оттава активизировала поиск альтернативных партнеров и стала сближаться с ЕС.

На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном канадские военные также разработали концептуальный план действий на случай гипотетического вторжения США - первый подобный сценарий более чем за сто лет.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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