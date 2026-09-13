Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

Сирень, гортензии и калликарпа уже готовятся к следующему сезону, и лишнее движение секатором сводит эту работу на нет.

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7 растений, которые не стоит обрезать в сентябре / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Какие 7 растений не стоит обрезать в сентябре

Когда правильно обрезать сирень и лоропеталум

Почему астры оставляют в саду до весны

Семь распространённых садовых культур в сентябре лучше обойти секатором стороной: осенняя обрезка уничтожает уже сформировавшиеся цветочные почки и лишает птиц и насекомых зимнего ресурса. Перечень таких растений составили специалисты по садоводству для издания Martha Stewart.

Механизм вреда прост: часть растений закладывает почки будущего сезона еще осенью, поэтому удаленные побеги - это фактически срезанные весенние цветы. Другие культуры именно в этот период формируют плоды и семенные головки, которые до весны служат кормовой базой для дикой природы.

Еще один риск связан с теплой осенью. Обрезка стимулирует рост молодых нежных побегов, которые не успевают созреть до наступления холодов и погибают от первых морозов.

Сирень, гортензии и лоропеталум: почки уже заложены

К сентябрю сирень завершает формирование почек на следующую весну. Эксперт Тэмми Сонс подчеркивает, что вмешательство секатора в этот момент означает отсутствие цветения через год, поэтому единственный безопасный период - сразу после того, как куст отцветет весной.

С гортензиями ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Крупнолистные и дуболистные виды закладывают почки осенью и зимой, и именно их осенняя обрезка лишает цветов. В то же время другие разновидности цветут на побегах текущего года, поэтому Сонс советует сначала точно определить вид, а уже потом браться за инструмент.

Лоропеталум цветет весной на старых побегах - и сентябрьская обрезка напрямую уменьшает количество соцветий. Эксперт по растениям Линда Ватер указывает на оптимальный период: после завершения цветения весной.

Отдельный случай - розмарин. Срезать веточки для кухни или слегка подправить форму в сентябре допустимо, а вот радикальная обрезка откладывается до конца весны и начала лета, когда растение находится в активной фазе роста и способно восстановиться новыми побегами.

Что теряют птицы и насекомые

Американская калликарпа в конце лета и осенью покрывается ягодами, которые кормят птиц и диких животных до конца зимы. Руководитель отдела стратегии и сертификации естественных сред обитания местных растений в Национальной федерации дикой природы Мэри Филлипс убеждена, что обрезать куст нужно в период покоя - в конце зимы или в начале весны, до появления новых побегов.

Местные травы выполняют двойную функцию. Их семенные головки держатся на стеблях всю зиму, а густые пучки листьев, по словам Филлипс, становятся местом зимовки для полезных насекомых, птиц и мелких млекопитающих, поэтому секатор здесь уместен лишь для контроля формы и размера.

Астры цветут до поздней осени и дают нектар бабочкам-монархам во время миграции - летняя или осенняя обрезка просто уничтожает эти цветы. Опавшую листву и полые стебли астр Филлипс советует оставлять в саду: в них зимуют и гнездятся местные пчелы и другие полезные насекомые.

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