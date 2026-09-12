Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

Профессиональные клинеры рассказали, какие чистящие средства не стоит покупать. Некоторые из них приводят к расходам, оставляют пленку или сопряжены с рисками.

https://glavred.info/dim/marna-trata-groshey-5-zasobiv-dlya-pribirannya-yaki-ne-kupuyut-klineri-10796210.html Ссылка скопирована

Какая бытовая химия может быть опасной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие пять средств клинеры не советуют покупать

Чем заменить одноразовые салфетки и щетки

Почему опасны средства с аммиаком

Реклама часто предлагает нам яркие новинки, которые обещают мгновенную чистоту без лишних усилий. Однако большинство из этих "чудо-средств" оказываются расточительными, а иногда и могут повредить поверхности. Профессиональные клинеры отдают предпочтение проверенной классике вместо модных бытовых средств. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Southern Living, президент известной клининговой компании Molly Maid Майкл Сильва-Нэш назвал пять популярных продуктов, которые клининговые эксперты никогда не купят для собственного дома.

видео дня

Всегда появляется новый и блестящий продукт, который обещает творить чудеса, и некоторые из них работают, а другие разочаровывают. Правда в том, что для уборки большинство проверенных средств по-прежнему надежны, а многие новые продукты не представляют собой существенного улучшения, кроме блестящей этикетки, - отмечает Майкл Сильва-Нэш. Рекомендуем: Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

Одноразовые дезинфицирующие салфетки не всегда эффективны

Большинство людей используют их неправильно. Для полноценной дезинфекции поверхность должна оставаться влажной в течение нескольких минут, чего почти невозможно добиться с помощью одной салфетки.

Вместо этого можно использовать обычное мыло и воду, которые хорошо удаляют бактерии. Если требуется более тщательная дезинфекция, лучше выбрать средство в виде спрея и многоразовую салфетку.

Одноразовые щетки для пыли создают лишние расходы

Такие щетинки для пыли обещают притягивать пыль как магнит, но на практике могут оказаться неэффективными, дорогостоящими и создавать много лишнего мусора.

Возможно, есть время и место для других инструментов для вытирания пыли, но в 99% случаев обычная тряпка очень поможет, - говорит эксперт.

Альтернативой таким одноразовым средствам могут стать обычные салфетки из микрофибры. Их можно стирать и использовать сотни раз.

Видео о том, как правильно наводить порядок в доме, можно посмотреть здесь:

Средства для придания блеска полу могут оставлять пленку

Продукты, которые обещают "экстраблеск", на самом деле являются финишным воском, а не чистящими средствами.

Если пол перед нанесением такого средства не был идеально вымыт, воск может "запечатать" грязь, пыль и волосы под новым слоем. Со временем на поверхности образуется грязная пленка, которую будет очень трудно удалить.

Для мытья пола следует использовать только специализированные средства, предназначенные для соответствующего типа покрытия, без содержания воска.

Специальные средства для нержавеющей стали не всегда очищают

Большинство таких средств не удаляют с поверхности грязь или остатки пищи, а лишь придают ей блеск.

Правильный подход заключается в том, чтобы сначала тщательно вымыть поверхность холодильника или плиты от грязи, а уже потом наносить средство для полировки в минимальном количестве.

Средства для стекла с аммиаком могут быть опасны

Аммиак в составе бытовой химии может представлять опасность для здоровья, если средство случайно смешать с другими продуктами.

Отбеливатель с аммиаком вреден и токсичен, но поскольку аммиак смешан с чистящим средством для стекла, вы можете не задумываясь получить токсичную смесь, - предупреждает Сильва-Неш.

Вместо таких средств эксперт советует выбирать средства для мытья стекол без аммиака. Также можно использовать раствор уксуса с водой.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред