Почему рекомендуют смешивать кофейную гущу с корицей: польза для дома

Кофейная гуща и корица могут стать натуральным средством для дома. Рассказываем, как правильно высушить кофейную гущу и где можно использовать эту смесь.

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Зачем смешивать кофейную гущу и корицу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как использовать кофейную гущу против запахов

Зачем добавлять в нее корицу

Как правильно приготовить смесь

Использованная кофейная гуща - это распространенный кухонный отход, который обычно сразу попадает в мусорное ведро. Однако её можно повторно использовать в быту. В сочетании с молотой корицей сухая кофейная гуща может стать простым домашним средством для поглощения и маскировки неприятных запахов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Cronista, такая смесь позволяет дать кофейным остаткам вторую жизнь и наполнить помещение характерным тёплым ароматом без использования обычных ароматизаторов.

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Для чего используют смесь кофе и корицы

Кофейная гуща после высушивания может помочь уменьшить интенсивность некоторых бытовых запахов. Её можно использовать на кухне, в шкафах или других небольших помещениях. Корица при этом придает смеси выраженный аромат, который помогает замаскировать остаточные запахи.

Запахи после приготовления пищи: сухую кофегущу можно оставлять на кухне, где скапливаются различные ароматы после приготовления блюд.

Ароматизация помещения: корица придает теплую пряную нотку, поэтому смесь можно использовать в гостиной, прихожей или других помещениях.

Шкафы и кладовые: открытую емкость с сухой смесью можно поставить в шкаф, кладовую или гардеробную, чтобы уменьшить затхлый запах.

Как приготовить домашний поглотитель запахов

Для такого средства понадобятся только использованная кофейная гуща, молотая корица и чистая емкость. Сначала полностью высушите использованную кофейную гущу. Это важно, поскольку влажные кофейные остатки могут быстро заплесневеть. Насыпьте сухую кофейную гущу в чистую стеклянную банку или другую открытую емкость. Добавьте 1–2 чайные ложки молотой корицы и хорошо перемешайте компоненты. Оставьте емкость открытой в том месте, где необходимо устранить неприятный или застоявшийся запах.

Емкость не стоит накрывать крышкой, ведь смесь должна контактировать с воздухом. В то же время её лучше размещать в недоступном для детей и домашних животных месте.

Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Когда смесь нужно заменить

Кофе с корицей следует периодически заменять на свежую сухую смесь. Если она впитала влагу, изменила запах или на ней появились признаки плесени, использовать её больше не следует.

Такое домашнее средство не заменяет уборку и устранение источника неприятного запаха. Если в помещении постоянно ощущается сильный запах, сначала нужно найти его причину - например, испорченные продукты, влагу или недостаточную вентиляцию. Кофейная гуща и корица могут лишь помочь освежить воздух и временно сделать запах менее заметным.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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