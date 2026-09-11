Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему рекомендуют смешивать кофейную гущу с корицей: польза для дома

Марина Иваненко
11 сентября 2026, 20:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кофейная гуща и корица могут стать натуральным средством для дома. Рассказываем, как правильно высушить кофейную гущу и где можно использовать эту смесь.
Зачем смешивать кофейную гущу и корицу
Зачем смешивать кофейную гущу и корицу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как использовать кофейную гущу против запахов
  • Зачем добавлять в нее корицу
  • Как правильно приготовить смесь

Использованная кофейная гуща - это распространенный кухонный отход, который обычно сразу попадает в мусорное ведро. Однако её можно повторно использовать в быту. В сочетании с молотой корицей сухая кофейная гуща может стать простым домашним средством для поглощения и маскировки неприятных запахов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Cronista, такая смесь позволяет дать кофейным остаткам вторую жизнь и наполнить помещение характерным тёплым ароматом без использования обычных ароматизаторов.

видео дня

Для чего используют смесь кофе и корицы

Кофейная гуща после высушивания может помочь уменьшить интенсивность некоторых бытовых запахов. Её можно использовать на кухне, в шкафах или других небольших помещениях. Корица при этом придает смеси выраженный аромат, который помогает замаскировать остаточные запахи.

Запахи после приготовления пищи: сухую кофегущу можно оставлять на кухне, где скапливаются различные ароматы после приготовления блюд.

Ароматизация помещения: корица придает теплую пряную нотку, поэтому смесь можно использовать в гостиной, прихожей или других помещениях.

Шкафы и кладовые: открытую емкость с сухой смесью можно поставить в шкаф, кладовую или гардеробную, чтобы уменьшить затхлый запах.

Как приготовить домашний поглотитель запахов

  1. Для такого средства понадобятся только использованная кофейная гуща, молотая корица и чистая емкость.
  2. Сначала полностью высушите использованную кофейную гущу. Это важно, поскольку влажные кофейные остатки могут быстро заплесневеть.
  3. Насыпьте сухую кофейную гущу в чистую стеклянную банку или другую открытую емкость.
  4. Добавьте 1–2 чайные ложки молотой корицы и хорошо перемешайте компоненты.
  5. Оставьте емкость открытой в том месте, где необходимо устранить неприятный или застоявшийся запах.

Емкость не стоит накрывать крышкой, ведь смесь должна контактировать с воздухом. В то же время её лучше размещать в недоступном для детей и домашних животных месте.

Как улучшить запах в доме инфографика
Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Когда смесь нужно заменить

Кофе с корицей следует периодически заменять на свежую сухую смесь. Если она впитала влагу, изменила запах или на ней появились признаки плесени, использовать её больше не следует.

Такое домашнее средство не заменяет уборку и устранение источника неприятного запаха. Если в помещении постоянно ощущается сильный запах, сначала нужно найти его причину - например, испорченные продукты, влагу или недостаточную вентиляцию. Кофейная гуща и корица могут лишь помочь освежить воздух и временно сделать запах менее заметным.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кофе лайфхак корица интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:17Украина
"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:26Мир
"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Последние новости

22:17

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:07

Секрет пакетика из обувной коробки: как силикагель спасает вещи от сыростиВидео

22:03

Почему именно в сентябре рождается больше всего детей: объяснение учёных

21:46

Зачем хозяйки смешивают соду с апельсиновым соком: результат поражает

21:34

Впервые в истории: Ярослава Магучих добилась уникального достижения на мировом уровне

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
21:26

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:23

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

21:14

Пленных расстреляли из автоматов: россияне казнили бойцов НГУ на востоке

20:56

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам — внимание, Близнецам — выбор

Реклама
20:34

Почему рекомендуют смешивать кофейную гущу с корицей: польза для дома

20:29

Путин дал Трампу обещание насчет переговоров: что изменится и чего ждать Украине

20:17

Трагедия на съемках с украинкой: появился трейлер фильма о БолдуинеВидео

19:56

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смывеВидео

19:43

Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельноВидео

19:20

Народный депутат получил 9 лет тюрьмы и конфискацию имущества - детали

19:00

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

18:59

Как быстро скрыть царапины на экране телефона: простой лайфхак

18:52

"Путина это бесит": Клочок раскрыл главный рычаг давления на Кремль

18:42

Зачем люди ставят бутылки с водой на крышу: гениальная лампа Мозера

18:38

Хлеб сохранится гораздо дольше без плесени: как увеличить срок годностиВидео

Реклама
18:28

Помидоры сразу покраснеют: что сделать в сентябре, чтобы спасти урожайВидео

18:26

Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"Видео

18:20

Сентябрь изменит всё: 5 знаков зодиака, которым предстоит сделать важный выбор

17:50

Цены осенью пойдут вверх: какие продукты подорожают больше всего

17:48

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

17:42

Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 сентября: Весам — радость, Скорпионам — прибыль

17:27

Сколько дров нужно на зиму для отопления дома: специалисты назвали примерные объемы

17:22

В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

17:14

Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

17:05

Как собрать модный осенний гардероб с нуля: стилистка назвала базовые вещиВидео

17:03

Как сушить зонтик после дождя: популярна ошибка, из-за которой повреждается ткань

16:55

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:30

Почему не стоит тратить зарплату в первый день: народные приметы

16:16

Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

16:14

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

16:06

Может ли мать присутствовать на крещении ребенка: откуда взялся этот запрет

16:01

Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября

15:37

"Это впервые": Галкин показал роскошную Пугачеву в новой странеВидео

15:31

Топливо под прицелом: стоит ли Украине ожидать дизеля по 100 гривен и дефицит на АЗС?мнение

Реклама
15:27

РФ ударила по "Киевстару": Зеленский раскрыл детали новой атаки на Киев

15:08

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

15:02

Гороскоп Таро на завтра 12 сентября: Ракам - доверять, Тельцам - не тратить время

14:52

Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

14:39

Мобилизация и проверка армии: Лукашенко заявил о подготовке к войне

14:16

Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины

14:09

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

14:01

Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью

14:00

Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

13:39

Как правильно варить рис: что нужно добавить в кастрюлю во время приготовления

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять