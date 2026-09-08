Стеклянные душевые кабины теряют популярность: какую дешевую замену выбирают в 2026

Стекло, которое долгие годы считалось неотъемлемым атрибутом современной ванной комнаты, теперь уступает место гораздо более простому решению.

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Тенденции в дизайне ванных комнат 2026 / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему стеклянные душевые кабины теряют популярность в 2026 году

Какие преимущества имеют длинные тканевые шторы для ванной комнаты

Почему шторы от потолка до пола могут быть практичнее стекла

Стеклянные душевые кабины, которые долгое время считались классикой современных ванных комнат, постепенно теряют популярность. В 2026 году на первый план выходит новый тренд - длинные тканевые шторы, которые крепятся под самым потолком и опускаются до пола.

Это решение уже называют более доступной и практичной альтернативой традиционным прозрачным панелям, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

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Почему шторы заменяют стекло

На протяжении многих лет стеклянные кабины были стандартом: они выглядят современно, но требуют точных замеров, сложной фурнитуры и монтажа. Зато тканевые шторы не требуют капитальных работ и позволяют быстро менять интерьер.

Важным аргументом в пользу нового тренда является экономия. Стоимость качественных стеклянных панелей с фурнитурой значительно превышает цену текстильного решения. Кроме того, шторы добавляют гибкости в дизайне - их можно подобрать по цвету, фактуре или принту, легко заменить и обновить стиль ванной без масштабного ремонта.

Визуальный эффект и пространство

Установка карниза под самым потолком создает ощущение большей высоты помещения. Это особенно актуально для небольших ванных комнат, где каждый сантиметр пространства имеет значение. Стекло оставляет все отделочные материалы на виду, тогда как ткань формирует целостную поверхность, которая может либо незаметно сливаться с интерьером, либо стать акцентом благодаря ярким цветам или узорам.

Практичность в использовании

Длинные шторы не только дешевле, но и проще в уходе. Их можно стирать или заменять, тогда как стеклянные панели требуют регулярной очистки от известкового налета и специальных средств. Это делает новый тренд более удобным для повседневного использования.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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