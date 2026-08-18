Белый потолок уходит в прошлое: 4 оттенка, которые сделают интерьер более дорогим

Вы узнаете:
- Какие цвета потолка будут в тренде осенью 2026 года
- Какие оттенки потолка могут заменить классический белый
- Как подобрать цвет потолка в зависимости от высоты и освещения комнаты
На протяжении десятилетий белый потолок считался непреложным стандартом в большинстве интерьеров. Он визуально делает комнату светлее, создает эффект большей высоты и отражает свет. Однако дизайнеры всё чаще предлагают альтернативы, которые придают пространству характер и создают более гармоничную атмосферу.
Главред расскажет, какие цвета потолка выбрать осенью 2026 года, чтобы интерьер выглядел современно и в то же время уютно.
Темные потолки
Вопреки распространённому стереотипу, насыщенные цвета не всегда уменьшают пространство, пишет Oboz.ua. В таунхаусах или квартирах с высокими потолками они помогают сделать комнату более камерной и уютной. Особенно удачно темные оттенки смотрятся в спальнях, где создают спокойную атмосферу. Рекомендуем лишь позаботиться об освещении: необходимо сочетание естественного света и качественных искусственных источников, чтобы избежать ощущения мрачности.
Пастельные оттенки
Альтернативой белому становятся нежные пастельные цвета. Они визуально приподнимают потолок и придают интерьеру легкость. Кремовый, шалфейный или нежный голубой - среди самых популярных решений этой осени. Голубой особенно эффектен в небольших ванных комнатах или коридорах, ведь создает ощущение открытого неба даже там, где не хватает дневного света.
Единый цвет для стен и потолка
Все большую популярность приобретает прием, когда стены и потолок окрашивают в один оттенок. Это стирает границы между плоскостями и придает интерьеру гармонию. Лучше всего для такого решения подходят нежные зеленые, бежевые и кремовые тона. Они создают целостность пространства и в то же время оставляют его светлым.
Светлые оттенки вместо белого
В комнатах с низкими потолками эффектно смотрится прием, когда потолок светлее стен. Это помогает визуально приподнять пространство. При этом не обязательно оставлять потолок белым - современные палитры предлагают широкий спектр светлых оттенков, которые придают интерьеру индивидуальность и стиль.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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