Белый потолок уходит в прошлое: 4 оттенка, которые сделают интерьер более дорогим

В интерьерах всё чаще отказываются от классического белого потолка в пользу более выразительных и тёплых оттенков.

https://glavred.info/dim/belyy-potolok-uhodit-v-proshloe-4-ottenka-kotorye-sdelayut-interer-bolee-dorogim-10789460.html Ссылка скопирована

Какой цвет потолка выбрать - модные цвета потолка 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие цвета потолка будут в тренде осенью 2026 года

Какие оттенки потолка могут заменить классический белый

Как подобрать цвет потолка в зависимости от высоты и освещения комнаты

На протяжении десятилетий белый потолок считался непреложным стандартом в большинстве интерьеров. Он визуально делает комнату светлее, создает эффект большей высоты и отражает свет. Однако дизайнеры всё чаще предлагают альтернативы, которые придают пространству характер и создают более гармоничную атмосферу.

Главред расскажет, какие цвета потолка выбрать осенью 2026 года, чтобы интерьер выглядел современно и в то же время уютно.

видео дня

Темные потолки

Вопреки распространённому стереотипу, насыщенные цвета не всегда уменьшают пространство, пишет Oboz.ua. В таунхаусах или квартирах с высокими потолками они помогают сделать комнату более камерной и уютной. Особенно удачно темные оттенки смотрятся в спальнях, где создают спокойную атмосферу. Рекомендуем лишь позаботиться об освещении: необходимо сочетание естественного света и качественных искусственных источников, чтобы избежать ощущения мрачности.

Пастельные оттенки

Альтернативой белому становятся нежные пастельные цвета. Они визуально приподнимают потолок и придают интерьеру легкость. Кремовый, шалфейный или нежный голубой - среди самых популярных решений этой осени. Голубой особенно эффектен в небольших ванных комнатах или коридорах, ведь создает ощущение открытого неба даже там, где не хватает дневного света.

Единый цвет для стен и потолка

Все большую популярность приобретает прием, когда стены и потолок окрашивают в один оттенок. Это стирает границы между плоскостями и придает интерьеру гармонию. Лучше всего для такого решения подходят нежные зеленые, бежевые и кремовые тона. Они создают целостность пространства и в то же время оставляют его светлым.

Светлые оттенки вместо белого

В комнатах с низкими потолками эффектно смотрится прием, когда потолок светлее стен. Это помогает визуально приподнять пространство. При этом не обязательно оставлять потолок белым - современные палитры предлагают широкий спектр светлых оттенков, которые придают интерьеру индивидуальность и стиль.

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред