Низкие потолки: какие приемы помогут сделать комнату визуально просторнее

Если комната кажется слишком тесной, то, возможно, все дело в высоте потолка.

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Дизайнеры назвали 6 способов визуально поднять потолок / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Основные тезисы:

Один цвет для стен и декора визуально удлиняет стены

Потолок лучше делать немного светлее стен

Акценты должны быть выверенными без визуального шума

Высокие потолки делают интерьер более просторным, светлым и комфортным. Изменить восприятие пространства можно без капитального ремонта, а с помощью простых дизайнерских приемов.

Правильно подобранные цвета, освещение, мебель и текстиль способны визуально "поднять" потолок и создать ощущение дополнительной высоты даже в небольшой комнате.

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Дизайнеры назвали изданию The Spruce шесть способов визуально увеличить высоту потолков без ремонта.

Какие приемы делают потолки визуально выше

1. Лепнина.

Как отмечает дизайнер Микаэла Квинтон, лепнина и декоративные элементы — очаровательные детали, способные придать помещению индивидуальность, но они также могут подчеркнуть низкий потолок, создавая горизонтальные разрывы.

Окрашивание карнизов, плинтуса, других декоративных элементов и стен в один цвет — так называемое "цветовое насыщение" — устраняет эти разрывы и визуально удлиняет стены, создавая иллюзию большей высоты.

2. Покраска потолка в более светлый оттенок.

В последние годы наблюдается тенденция к полному погружению в цвет, включая поверхность потолка. В этом случае стоит подумать о том, чтобы сделать поверхность потолка немного светлее.

При заказе краски попросите продавца в магазине "разбавить" цвет — то есть уменьшить количество пигмента в формуле — на 75–80 процентов для краски для потолка.

В результате получается более мягкий, приглушенный цвет, который визуально увеличивает высоту потолка, сохраняя при этом единую цветовую палитру.

3. Используйте элементы от пола до потолка.

Один из распространенных приемов, известный большинству домовладельцев, — это крепление штор максимально близко к потолку.

В этом случае следует выбирать шторы, которые спускаются почти до пола, поскольку это подчеркивает вертикальность и создает более роскошный вид.

Помимо штор, встроенная мебель и шкафы, доходящие до потолка, могут существенно изменить облик помещения, особенно в небольших комнатах. Такой подход естественным образом направляет взгляд вверх и создает ощущение продуманности и индивидуальности.

4. Освещение.

Более темные оттенки не обязательно визуально уменьшают комнату, а, наоборот, создают более уютную и интимную атмосферу. Но если ваша цель — визуально увеличить высоту потолков, то лучше выбрать светлые и яркие цвета.

Светлые тона в сочетании с естественным освещением уменьшают визуальный контраст, смягчая переход между стенами и потолком.

Дизайнеры интерьеров говорят, что естественное освещение в комнате можно максимально увеличить, выбрав шторы и расставив мебель. Также стоит добавить большие зеркала и произведения искусства. Зеркала могут визуально расширить комнату и отражать свет, делая пространство светлее. Особенно высокие зеркала способны визуально увеличить высоту помещения.

Рассмотрите возможность размещения на стене напротив окна напольного зеркала во всю высоту стены, чтобы оно также отражало естественный свет. Это также подойдет для больших произведений искусства. Они производят сильное впечатление и, занимая всю высоту стены, привлекают взгляд вверх и визуально увеличивают пространство комнаты.

5. Акцентные элементы придают помещению индивидуальность.

Произведения искусства, цветовые акценты и неожиданные детали создают многослойность и заставляют взгляд перемещаться по комнате. Когда внимание сосредоточено на продуманных моментах, высота потолка становится гораздо менее заметным визуальным ограничением".

Важно, чтобы эти акцентные элементы выглядели продуманными и тщательно выверенными, потому что, если их слишком много или они неправильно подобраны по масштабу, то они могут фактически подчеркнуть низкие потолки или создать визуальный беспорядок.

Как писал Главред, дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

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