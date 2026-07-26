Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

Вы узнаете:
- Зачем на прищепке два отверстия разного размера
- Как правильно вешать одежду, чтобы избежать следов
- Какие советы существуют для разных видов вещей
Классическая деревянная или пластиковая прищепка для белья на самом деле имеет два отверстия разного размера не просто так - каждое из них выполняет отдельную функцию, и именно их путаница чаще всего портит форму одежды во время сушки. Об этом сообщает TN.com.ar.
Большинство людей привыкли просто перекидывать вещь через веревку и фиксировать её прищепкой как попало. Такой способ оставляет заломы и следы, избавиться от которых потом сложно даже утюгом.
Зачем нужны два отверстия
Меньшее отверстие предназначено для того, чтобы закрепить прищепку непосредственно на веревке или проволоке - это фиксирует её на месте и не даёт соскользнуть. Более крупное отверстие, в свою очередь, служит для удержания самой ткани.
Благодаря такому разделению функций одежда свисает ровно и свободно, воздух лучше циркулирует вокруг ткани, а излишнее растяжение или износ вещей сводится к минимуму. Разделение этих двух функций предотвращает появление следов и деформаций, а также ускоряет высыхание.
Чтобы правильно воспользоваться этим приёмом, следует соблюдать простую последовательность действий: сначала зацепить прищепку за веревку именно маленьким отверстием, затем зажать край вещи большим отверстием, позволяя ткани свисать вертикально и свободно, а после этого просто подождать, пока одежда высохнет. Такой подход позволяет избежать перекидывания ткани через проволоку и появления следов на воротниках, рукавах или подолах, а заодно сэкономить время на глажке.
Как правильно вешать различные виды одежды
Каждый тип вещей требует своего подхода к сушке, чтобы избежать видимых следов или растяжения ткани. Футболки и топы стоит вешать за нижний подол - если прищепка и оставит след, он окажется на внутренней стороне вещи и будет незаметен при ношении; за плечи такую одежду лучше не зацеплять, чтобы не деформировать посадку.
Рубашки лучше вешать на пластиковые плечики, а плечики крепить прищепкой к веревке; если места не хватает, допустимо закреплять их за нижний шов. Брюки и джинсы следует вывернуть наизнанку и закрепить за пояс или за низ штанин - большое отверстие прищепки хорошо удерживает плотные ткани, не повреждая швы.
Платья и юбки следует вешать за пояс или боковые верхние швы, где ткань самая прочная и меньше всего подвержена деформации под собственным весом. Легкое белье и носки, в свою очередь, удобно закреплять именно маленьким отверстием прищепки за резинку - это быстро и не растягивает эластичные материалы.
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Об источнике: TN.com.ar
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