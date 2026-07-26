Оказывается, маленькое и большое отверстия в прищепке выполняют совершенно разные функции, и именно их путаница приводит к деформации вещей во время сушки.

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Зачем на прищепках два отверстия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем на прищепке два отверстия разного размера

Как правильно вешать одежду, чтобы избежать следов

Какие советы существуют для разных видов вещей

Классическая деревянная или пластиковая прищепка для белья на самом деле имеет два отверстия разного размера не просто так - каждое из них выполняет отдельную функцию, и именно их путаница чаще всего портит форму одежды во время сушки. Об этом сообщает TN.com.ar.

Большинство людей привыкли просто перекидывать вещь через веревку и фиксировать её прищепкой как попало. Такой способ оставляет заломы и следы, избавиться от которых потом сложно даже утюгом.

Зачем нужны два отверстия

Меньшее отверстие предназначено для того, чтобы закрепить прищепку непосредственно на веревке или проволоке - это фиксирует её на месте и не даёт соскользнуть. Более крупное отверстие, в свою очередь, служит для удержания самой ткани.

Благодаря такому разделению функций одежда свисает ровно и свободно, воздух лучше циркулирует вокруг ткани, а излишнее растяжение или износ вещей сводится к минимуму. Разделение этих двух функций предотвращает появление следов и деформаций, а также ускоряет высыхание.

Чтобы правильно воспользоваться этим приёмом, следует соблюдать простую последовательность действий: сначала зацепить прищепку за веревку именно маленьким отверстием, затем зажать край вещи большим отверстием, позволяя ткани свисать вертикально и свободно, а после этого просто подождать, пока одежда высохнет. Такой подход позволяет избежать перекидывания ткани через проволоку и появления следов на воротниках, рукавах или подолах, а заодно сэкономить время на глажке.

Как правильно вешать различные виды одежды

Каждый тип вещей требует своего подхода к сушке, чтобы избежать видимых следов или растяжения ткани. Футболки и топы стоит вешать за нижний подол - если прищепка и оставит след, он окажется на внутренней стороне вещи и будет незаметен при ношении; за плечи такую одежду лучше не зацеплять, чтобы не деформировать посадку.

Рубашки лучше вешать на пластиковые плечики, а плечики крепить прищепкой к веревке; если места не хватает, допустимо закреплять их за нижний шов. Брюки и джинсы следует вывернуть наизнанку и закрепить за пояс или за низ штанин - большое отверстие прищепки хорошо удерживает плотные ткани, не повреждая швы.

Платья и юбки следует вешать за пояс или боковые верхние швы, где ткань самая прочная и меньше всего подвержена деформации под собственным весом. Легкое белье и носки, в свою очередь, удобно закреплять именно маленьким отверстием прищепки за резинку - это быстро и не растягивает эластичные материалы.

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Об источнике: TN.com.ar TN.com.ar - ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдинга Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионной аудитории в социальных сетях портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

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