Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Вы узнаете:
- Что нужно распылить на футболку, чтобы она выглядела как после утюга
- Как быстро разгладить футболку перед выходом
Летом люди чуть ли не каждый день носят футболки, большинство из которых постоянно мнутся после стирки. И не всегда есть возможность и время, чтобы погладить футболку перед выходом на улицу.
Но Главред узнал, что один лайфхак, о котором в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко, поможет решить эту проблему, и футболка будет как будто выглажена всего за 2 минуты.
Как быстро разгладить футболку
Блогер утверждает, что для разглаживания футболки нужно взять всего лишь бутылку с распылителем, вешалку и воду. Воду наливаем в бутылку и распыляем по всей футболке на вешалке.
Далее нужно потрясти вешалкой во все стороны, как показано на видео, в течение нескольких секунд. В результате футболка выглядит как только что выглаженная.
Смотрите видео с лайфхаком:
@lena_gordii Лайфхак для тех, кто ненавидит гладить (или когда отключили свет/вы в дороге) ? Сохрани и перешли подруге! ? #рек#лайфхак#полезныесоветы#лайфхакидлядома#клиенток♬ оригинальная аудиозапись - Lena Gordiienko
Читайте также:
- Как отмыть духовку от нагара без химии - она будет как новая за 35 минут
- Пляжные, кухонные или банные: какие полотенца нужно стирать ежедневно
- Секрет опытных хозяек: как легко помыть окна без разводов летом
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред