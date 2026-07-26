Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Блогерша показала один простой и бюджетный способ.

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Лайфхак по разглаживанию футболки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что нужно распылить на футболку, чтобы она выглядела как после утюга

Как быстро разгладить футболку перед выходом

Летом люди чуть ли не каждый день носят футболки, большинство из которых постоянно мнутся после стирки. И не всегда есть возможность и время, чтобы погладить футболку перед выходом на улицу.

Но Главред узнал, что один лайфхак, о котором в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко, поможет решить эту проблему, и футболка будет как будто выглажена всего за 2 минуты.

видео дня

Как быстро разгладить футболку

Блогер утверждает, что для разглаживания футболки нужно взять всего лишь бутылку с распылителем, вешалку и воду. Воду наливаем в бутылку и распыляем по всей футболке на вешалке.

Далее нужно потрясти вешалкой во все стороны, как показано на видео, в течение нескольких секунд. В результате футболка выглядит как только что выглаженная.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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