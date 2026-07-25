Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретом

Огородник раскрыл пошаговый метод, который стимулирует образование кочанов даже у прихотливых сортов.

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Подкормка капусты - как вырастить крупные кочаны без химикатов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему капуста не завязывается

Чем подкормить капусту

Как заставить капусту завязать кочан

Капуста, которая активно наращивает пышную зеленую листву, но долгое время не формирует кочан, чаще всего страдает от недостатка трех критических элементов - фосфора, калия и бора. О том, как с помощью простых подкормок и правильного полива стимулировать завязывание кочанов, на своем YouTube-канале рассказал огородник Иван Саврий.

"Чтобы капуста завязалась, ей нужен регулярный полив, особенно в жару и на солнце, а также своевременная подкормка", - подчеркивает Саврий.

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Главред выяснил, почему капуста не формирует плоды.

Почему капуста не завязывает кочан и растет только листьями

Самая распространенная причина отсутствия кочанов - дефицит микроэлементов, которые отвечают именно за формирование завязи, а не за рост зеленой массы. Когда растение получает только азот, оно продолжает наращивать наружные листья.

"Если у растения много листьев, но оно не образует кочан, ему не хватает фосфора, калия и бора", - объясняет автор канала.

Как опрыскивать капусту борной кислотой для завязывания плодов

Бор считается ключевым элементом для запуска процесса формирования кочана, поэтому огородник рекомендует обязательно провести внекорневую подкормку по листьям.

Рецепт борного раствора:

Растворите 5 г борной кислоты в стакане (200 мл) горячей воды до полного растворения кристалков.

Вылейте полученный концентрат в ведро с 10 литрами чистой воды.

Опрыскайте листья капусты в вечернее время.

Смотрите видео о том, как приготовить настой золы для капусты:

Настой из золы для подкормки капусты калием и фосфором. Калий и фосфор растение может получить без применения покупных химических удобрений - для этого подойдет обычная древесная зола.

"Источник калия и фосфора - это зола. Залейте один стакан золы 10 литрами воды, настаивайте хотя бы 15 минут и полейте под корень из расчета по 1 литру на каждое растение", - советует Иван Саврий.

Зачем мульчировать капусту в жару

Завершающий этап методики - защита почвы от пересыхания. В жаркие дни корни капусты перегреваются, из-за чего растение блокирует усвоение питательных веществ из почвы.

"Обязательно замульчируйте почву вокруг растений соломой или скошенной травой. Это сохранит необходимую влагу и защитит корни от перегрева", - подытоживает огородник.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

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О персоне: Иван Саврий Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

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