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Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

Анна Косик
25 июля 2026, 12:55
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Исследователи обнаружили интересный парадокс в воспитании детей.
Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей
Воспитание определённого количества детей доводит родителей до предела истощения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему родители, у которых 4 детей, меньше подвержены стрессу
  • Что больше всего влияет на уровень стресса у матерей

За последние десятилетия люди стали рожать меньше детей из-за высокого уровня ответственности и постоянного стресса, связанного с воспитанием малышей. Однако исследователи обнаружили очень интересную закономерность.

Главред узнал, что в семьях с большим количеством детей родители меньше подвержены стрессу, чем когда у пары есть только один малыш. Как пишет Your Tango, к такому выводу пришли исследователи, проанализировав результаты опроса TODAY, в котором приняли участие 7000 американских матерей.

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Конечно, единственный способ полностью избежать родительского стресса - не заводить детей. Но в семьях с детьми самый низкий уровень стресса фиксируется у матерей четверых "чад".

В то время как воспитание троих детей считается пиком эмоционального истощения, четвёртый ребёнок внезапно возвращает родителям психологический комфорт.

Этот феномен в СМИ уже окрестили "эффектом Даггара". Объяснение этому явлению дала психиатр и мать четверых детей Джанет Тейлор. Она отметила, что с появлением четвертого ребенка у родителей включается чисто прагматичный механизм защиты.

"В вашей голове просто не хватает места. Это просто режим выживания", - отметила она.

Главный секрет заключается в том, что после рождения такого количества детей родители физически вынуждены отказаться от перфекционизма - главного источника материнского выгорания.

Парадокс четырёх детей действует как принудительная терапия от стремления к идеалу. У многодетной мамы больше нет времени, чтобы детально контролировать каждый шаг каждого ребёнка или организовывать им "идеальное детство".

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Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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