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"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песней

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 13:03
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Певица довела зал до слез премьерой трека на украинском языке.
Лайма Вайкуле спела на украинском языке
Лайма Вайкуле спела на украинском языке / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какую песню впервые исполнила Лайма Вайкуле в Юрмале
  • Как зрители отреагировали на украиноязычную композицию

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле 24 июля открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке. Видео трогательного выступления было опубликовано в Instagram.

Во время исполнения композиции на большом экране транслировалось изображение флага Украины. Выступление получилось невероятно эмоциональным, а в самом тексте прозвучали важные слова поддержки.

видео дня

"За мир и любовь для нас всех", - спела певица строчки из своего нового трека.

Лайма Вайкуле поддержала Украину
Лайма Вайкуле поддержала Украину / скрин из видео

Зрители и пользователи соцсетей встретили номер Вайкуле с огромной теплотой. Поклонники отметили, что песня вызвала слезы у многих присутствующих, а сама артистка за весь вечер не произнесла ни слова по-русски.

"В зале все плакали, мы тоже, очень трогательно, спасибо, Лайма лучшая! Она не произнесла ни одного слова на русском - за это отдельный респект!" - пишут восхищенные слушатели.

Лайма Вайкуле выступила на фоне флага Украины
Лайма Вайкуле выступила на фоне флага Украины / скрин из видео

В комментариях под видео украинцы массово выражают благодарность артистке за четкую позицию и искреннюю поддержку Украины.

"Какая красивая песня! Расчувствовалась до слез! Спасибо, дорогая Лайма, за вашу поддержку"

"Непревзойденная Лайма! Спасибо вам за поддержку"

"Спасибо, госпожа Лайма, за поддержку Украины. За мир и любовь!"

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Ранее Главред сообщал, что украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк впервые за долгое время вышел в свет со своей новой избранницей Ириной. Кадрами с семейного торжества спортсмен поделился на своей странице.

Также на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале среди почетных гостей заметили Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Поведение слишком настойчивых фотографов вызвало у Галкина раздражение и он решил защитить свою супругу, сделав резкое замечание назойливой прессе.

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О персоне: Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций. В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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