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Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

Алексей Тесля
24 июля 2026, 20:55
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Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он приехать в США для подписания мирного соглашения.
Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным
Владимир Зеленский не исключает подписания соглашения с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное:

  • Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ
  • Президент готов для этого приехать в Овальный кабинет или в резиденцию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Об этом он сказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер отвечая на вопрос, готов ли он приехать в США для подписания мирного соглашения.

видео дня

Зеленский ответил: "Я готов приехать в Овальный кабинет или в "Мар-а-Лаго" для подписания мирного соглашения. Это зависит от Трампа".

Зеленский назвал цель Путина

Глава государства также сказал, что целью Владимира Путина является восстановление влияния и территорий бывшего СССР, а Украина стала главным препятствием для реализации этих планов.

Президент Украины отметил, что в случае восстановления СССР мир получит союз Китая и Советского Союза – крупнейшую империю и крупнейшую армию, которые, по его словам, могут стать сильнее США и представлять для них опасность.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина на протяжении всех этих лет была барьером, который не позволил реализовать эти планы, и поблагодарил США за поддержку, благодаря которой, по его словам, Россия не смогла восстановить СССР.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

В ОП оценили, когда боевые действия могут прекратиться

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью интенсивность боевых действий может заметно уменьшиться, если российским войскам не удастся достичь поставленных целей в ходе нынешнего летнего наступления.

По его словам, Москва связывает большие ожидания именно с текущей военной кампанией, рассчитывая добиться новых территориальных успехов. Если эти планы не будут реализованы, ситуация на фронте может существенно измениться.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Лора Лумер

Лора Лумер - американская ультраправая политическая активистка, конспиролог и интернет-персона, как сообщает Википедия.

Родилась в Тусоне, штат Аризона. Лумер работала активисткой в нескольких организациях, включая Project Veritas, Geller Report, Rebel News и InfoWars. Она называла себя "белой националисткой" и "гордой исламофобкой", неоднократно делая расистские и антимусульманские заявления в общественных местах. В настоящее время она ведёт шоу Loomer Unleashed, которое транслируется еженедельно на Rumble.

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