Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

Главное:
- Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ
- Президент готов для этого приехать в Овальный кабинет или в резиденцию Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.
Об этом он сказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер отвечая на вопрос, готов ли он приехать в США для подписания мирного соглашения.
Зеленский ответил: "Я готов приехать в Овальный кабинет или в "Мар-а-Лаго" для подписания мирного соглашения. Это зависит от Трампа".
Зеленский назвал цель Путина
Глава государства также сказал, что целью Владимира Путина является восстановление влияния и территорий бывшего СССР, а Украина стала главным препятствием для реализации этих планов.
Президент Украины отметил, что в случае восстановления СССР мир получит союз Китая и Советского Союза – крупнейшую империю и крупнейшую армию, которые, по его словам, могут стать сильнее США и представлять для них опасность.
Зеленский подчеркнул, что именно Украина на протяжении всех этих лет была барьером, который не позволил реализовать эти планы, и поблагодарил США за поддержку, благодаря которой, по его словам, Россия не смогла восстановить СССР.
Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:
В ОП оценили, когда боевые действия могут прекратиться
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью интенсивность боевых действий может заметно уменьшиться, если российским войскам не удастся достичь поставленных целей в ходе нынешнего летнего наступления.
По его словам, Москва связывает большие ожидания именно с текущей военной кампанией, рассчитывая добиться новых территориальных успехов. Если эти планы не будут реализованы, ситуация на фронте может существенно измениться.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
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О персоне: Лора Лумер
Лора Лумер - американская ультраправая политическая активистка, конспиролог и интернет-персона, как сообщает Википедия.
Родилась в Тусоне, штат Аризона. Лумер работала активисткой в нескольких организациях, включая Project Veritas, Geller Report, Rebel News и InfoWars. Она называла себя "белой националисткой" и "гордой исламофобкой", неоднократно делая расистские и антимусульманские заявления в общественных местах. В настоящее время она ведёт шоу Loomer Unleashed, которое транслируется еженедельно на Rumble.
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