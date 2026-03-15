"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"

Алексей Тесля
15 марта 2026, 20:29
Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Трамп хочет вновь торговать с Россией
Появился тревожный прогноз по завершению войны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Важное из заявлений Свитана:

  • Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом
  • Не исключен вариант, при котором Трамп сдаст Украину

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан прокомментировал ситуацию вокруг войны США и Израиля против Ирана.

"Судя по бездействию Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом о том, что Россия сдаст Мадуро, то есть Венесуэлу, и Хаменеи, то есть Иран, и Кубу. То есть Путин пообещал сдать своих друзей в обмен на то, что Трамп сдаст Украину. Потому Трамп и прессует Украину, заставляя согласиться на капитуляцию. Это делается очень явно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что если Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк".

"А если есть "договорняк", то Россия не будет открыто помогать Ирану. И по заявлениям российской верхушки уже видно, что они "морозятся" от войны против Ирана. Однако в скрытом режиме РФ помогать Ирану будет, например, будет помогать в выполнении определенных задач, поставлять Герани и пр. Не исключаю, что в той же Алабуге они могут собирать Шахеды", - предупредил он.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Вместе с тем собеседник не исключил, что часть дронов, которые собираются в РФ, могут быть перенаправлены для использования Ираном в войне с США и Израилем.

"Отмечу, Герань – это не иранский шахед, а российско-китайский продукт. Вот сейчас иранские инженеры могут приехать в Алабугу и собирать там шахеды для Ирана. А там большое производство, где собирают несколько сотен единиц в сутки. То есть определенный поток может пойти на Иран. Безусловно, это уменьшит количество российских Гераней, которые будут лететь по нам. Взгляните, Россия уже стала использовать всего до сотни Гераней в сутки с момента начала операции против Ирана, тогда как раньше она запускала 300-500 единиц. Скорее всего, поток уже пошел в Иран", - добавил Свитан.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

20:17Война
Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

19:08Мир
План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:21Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Последние новости

20:29

"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"

20:17

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

19:25

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минутыВидео

19:10

Как российская армия платит рекордную цену за войну в Украине: Коваленко раскрыл потеримнение

19:08

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
18:31

"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

18:21

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:10

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

17:48

Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивитВидео

Реклама
17:30

Севооборот на огороде: как восстановить структуру почвы за один циклВидео

17:17

Удар РФ по блокпосту на Черниговщине: есть жертва и раненые, идет детонация

16:41

"Есть много вопросов": Зеленский заговорил о новой встрече с Трампом

16:23

Температура резко изменится: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

15:49

Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

15:27

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:19

Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минутВидео

15:14

Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

15:06

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

14:56

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

14:35

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Реклама
14:22

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:08

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

14:02

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

13:54

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

13:16

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Реклама
09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

