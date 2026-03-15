"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"

Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Появился тревожный прогноз по завершению войны

Важное из заявлений Свитана:

Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом

Не исключен вариант, при котором Трамп сдаст Украину

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан прокомментировал ситуацию вокруг войны США и Израиля против Ирана.

"Судя по бездействию Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом о том, что Россия сдаст Мадуро, то есть Венесуэлу, и Хаменеи, то есть Иран, и Кубу. То есть Путин пообещал сдать своих друзей в обмен на то, что Трамп сдаст Украину. Потому Трамп и прессует Украину, заставляя согласиться на капитуляцию. Это делается очень явно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что если Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк".

"А если есть "договорняк", то Россия не будет открыто помогать Ирану. И по заявлениям российской верхушки уже видно, что они "морозятся" от войны против Ирана. Однако в скрытом режиме РФ помогать Ирану будет, например, будет помогать в выполнении определенных задач, поставлять Герани и пр. Не исключаю, что в той же Алабуге они могут собирать Шахеды", - предупредил он.

Вместе с тем собеседник не исключил, что часть дронов, которые собираются в РФ, могут быть перенаправлены для использования Ираном в войне с США и Израилем.

"Отмечу, Герань – это не иранский шахед, а российско-китайский продукт. Вот сейчас иранские инженеры могут приехать в Алабугу и собирать там шахеды для Ирана. А там большое производство, где собирают несколько сотен единиц в сутки. То есть определенный поток может пойти на Иран. Безусловно, это уменьшит количество российских Гераней, которые будут лететь по нам. Взгляните, Россия уже стала использовать всего до сотни Гераней в сутки с момента начала операции против Ирана, тогда как раньше она запускала 300-500 единиц. Скорее всего, поток уже пошел в Иран", - добавил Свитан.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

