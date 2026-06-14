Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

Что можно делать 15 июня. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье.

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Что нельзя делать 15 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день дождь

Что нужно сделать в этот день

Что нельзя делать 15 июня

15 июня церковь почитает память святого пророка Амоса. Как сообщает Главред, он был пастухом, смотрел за плодоносными деревьями, заботился о слонах.

Он не планировал становиться пророком, но в какой-то момент почувствовал духовный импульс. В итоге он отправился в северное царство Израиля и начал проповедовать.

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Проповеди Амоса вызвали недовольство местной элиты. Они обвинили пророка в подрыве государственного порядка. Амос ушел проповедовать в другие места, а его послание было даже записано в отдельную книгу.

Что можно делать 15 июня

В этот день можно собрать травы на рассвете вместе с росой. Предки верили, что они будут целебными.

В этот день можно помолиться. У святых просили здоровья и взаимопонимания в семье.

В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда добро вернется к вам сторицей.

Что нельзя делать 15 июня

1. Нельзя 15 июня ходить в лес и купаться в открытых водоемах. Предки верили, что в этот день могут случаться неприятные ситуации.

2. Нельзя 15 июня отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 15 июня плакать и ссориться. Негатив может притянуть неприятности и беды.

Приметы 15 июня

Если в этот день ясно, то до конца лета будет жарко.

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай.

Если в этот день на траве много росы, то буде жарко.

Если в этот день дует сильный ветер, то резко похолодает.

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