Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день дождь
- Что нужно сделать в этот день
- Что нельзя делать 15 июня
15 июня церковь почитает память святого пророка Амоса. Как сообщает Главред, он был пастухом, смотрел за плодоносными деревьями, заботился о слонах.
Он не планировал становиться пророком, но в какой-то момент почувствовал духовный импульс. В итоге он отправился в северное царство Израиля и начал проповедовать.
Проповеди Амоса вызвали недовольство местной элиты. Они обвинили пророка в подрыве государственного порядка. Амос ушел проповедовать в другие места, а его послание было даже записано в отдельную книгу.
Что можно делать 15 июня
- В этот день можно собрать травы на рассвете вместе с росой. Предки верили, что они будут целебными.
- В этот день можно помолиться. У святых просили здоровья и взаимопонимания в семье.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда добро вернется к вам сторицей.
Что нельзя делать 15 июня
1. Нельзя 15 июня ходить в лес и купаться в открытых водоемах. Предки верили, что в этот день могут случаться неприятные ситуации.
2. Нельзя 15 июня отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 15 июня плакать и ссориться. Негатив может притянуть неприятности и беды.
Приметы 15 июня
- Если в этот день ясно, то до конца лета будет жарко.
- Если в этот день дождь, то будет хороший урожай.
- Если в этот день на траве много росы, то буде жарко.
- Если в этот день дует сильный ветер, то резко похолодает.
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