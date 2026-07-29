Не из-за Сырского: Федоров назвал истинную причину своей отставки

Михаил Федоров отреагировал на слухи о конфликте с Сырским и назвал истинные причины своей отставки с поста главы Минобороны.

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Федоров рассказал о причинах отставки с поста министра обороны и отношениях с Сырским / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

О чём сказал Михаил Федоров:

Разногласия с Сырским носили мировоззренческий, а не личный характер

Изменения в системе закупок вызвали возмущение влиятельных лиц

Частные компании оказывали влияние на назначения в Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не считает свои разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной ухода с должности. По его словам, ключевые проблемы возникли вокруг изменений, которые команда Министерства обороны начала внедрять в сфере управления и оборонных закупок. Об этом сообщил экс-министр обороны Михаил Федоров в интервью "Украинской правде".

Федоров рассказал, что между ним и военным руководством существовали разные подходы к развитию оборонного ведомства, однако это не переходило в плоскость личного противостояния.

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"На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим Сырским не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли. Но это видение декомпозируется на определенные реформы, проекты и операции, которые нужно реализовать", - сказал Федоров.

Он пояснил, что собственное видение развития оборонной сферы подготовил еще до назначения на должность и представил его президенту, а впоследствии - главнокомандующему и начальнику Генерального штаба. По словам экс-министра, противоречия касались прежде всего механизмов реализации реформ, а также скорости принятия решений и подходов к кадровой политике.

"У нас был скорее институциональный конфликт по поводу реализации этой концепции. Плюс культурный конфликт. Потому что нужно давать свободу молодым лидерам, нужно быстрее принимать решения, нужно доводить до конца определенные реформы, которые уже начались. Мы как Министерство обороны не заблокировали ни одного решения Генерального штаба и главнокомандующего. Это была моя позиция как гражданина и министра обороны - несмотря на мировоззренческие конфликты, не блокировать ни один процесс в армии", - подчеркнул он.

Отдельно Федоров прокомментировал слова президента о якобы отсутствии коммуникации между руководством Министерства обороны и Генерального штаба. Он заверил, что взаимодействие продолжалось в обычном рабочем режиме.

"Не знаю, не могу это прокомментировать. На самом деле у нас было большое количество встреч, совещаний, звонков. Конечно, мы были в рабочем режиме и работали. Конечно", - ответил Федоров на вопрос, происходило ли это без участия президента.

В то же время бывший министр убежден, что истинные причины его отставки следует искать не в отношениях с военным командованием. По его словам, переломным моментом стали изменения, которые руководство Министерства обороны начало проводить внутри ведомства.

"Я думаю, что причины вообще кроются в другом. Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И из того, что начало происходить в публичном пространстве - определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы - где-то с начала апреля стало понятно, что градус поднимается. И что это чем-то закончится", - отметил Федоров.

Он также связал усиление давления с реформированием системы оборонных закупок. По словам экс-министра, изменение правил игры затронуло интересы многих влиятельных участников рынка.

"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, - это вызвало большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве", - заявил он.

Говоря об оборонной промышленности, Федоров не исключил, что отдельные представители крупного бизнеса могли быть незаинтересованы в создании прозрачной системы закупок вооружения. Он также рассказал, что после прихода в Министерство обороны был удивлен масштабом влияния частных интересов на работу отдельных подразделений ведомства.

"Думаю, это имеет право на существование. Действительно, очень много людей в нашей стране связаны с бизнесом в оборонной сфере. Я 7 лет работал в правительстве и не мог представить, что в Министерстве обороны могут быть люди, назначенные частными компаниями на должности начальников департаментов. Что правоохранительная система оказывает влияние на некоторые процессы. Я никогда не боролся с конкретным человеком или группой людей, мы всегда выстраивали и выстраиваем системы", - сказал Федоров.

По словам экс-министра, главной задачей его команды было изменить сами принципы работы ведомства: запустить открытые тендерные процедуры, обновить систему управления и формировать команду в соответствии с поставленными целями, а не под влиянием посторонних интересов.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Сможет ли Федоров сохранить пост министра обороны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок предположил, что Михаил Федоров может либо вернуться к руководству Министерством цифровой трансформации, либо продолжить работу на посту министра обороны.

По словам эксперта, еще до назначения Юлии Свириденко премьер-министром Федоров входил в число главных претендентов на эту должность. Среди других возможных кандидатов тогда также упоминали Александра Кубракова и ряд других политиков.

В то же время Клочок отметил, что не готов прогнозировать дальнейшее развитие политической карьеры Федорова. Однако, по его мнению, вокруг него усиливается политическое давление. Эксперт считает, что Федоров пытается удержать нынешнюю должность и продолжить свою карьеру, которая, несмотря на его молодой возраст, уже является достаточно успешной.

"Мы хорошо помним, что Федоров появился в команде Зеленского еще во время предвыборной кампании 2019 года. Он отвечал за цифровизацию процессов, платформы, Facebook, Instagram и т. д. У них это все отлично получалось", - подчеркнул он.

Отставка Федорова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Александра Сырского и назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Александр Сырский обнародовал официальное заявление после увольнения, в котором подвел итоги работы на должности и обозначил достижения украинской армии. В заявлении он подчеркнул, что передает структуру, которая удерживает инициативу и способна сдерживать наступление врага. Сырский также сообщил, что только за текущий год под его командованием было освобождено 700 квадратных километров территории.

Михаил Федоров отказался от предложенных альтернативных должностей и настаивает на продолжении работы именно во главе Министерства обороны. Он объяснил свою позицию тем, что не согласен на другую должность, и назвал министерство обороны одной из трех ключевых должностей в стране. Федоров при этом напомнил, что его команда пришла в министерство в январе 2026 года с планом AIR-LAND-ECONOMY и шесть месяцев последовательно реализовывала эту стратегию.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года по 14 июля - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

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