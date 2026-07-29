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Что посеять после лука в июле: секрет, который сделает землю плодородной без навоза

Юрий Берендий
29 июля 2026, 18:20
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Огородник объяснил, что можно посеять на грядках после лука и чеснока, почему горчицу сейчас лучше не сеять и какие сидераты оздоравливают почву без навоза.

Что посеять после лука в июле: секрет, который сделает землю плодородной без навоза
Что посадить после лука и чеснока в июле - почему горчица не подходит и чем её заменить / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что посеять после лука и чеснока в июле
  • Почему летняя горчица желтеет и высыхает
  • Какие сидераты разрыхляют почву лучше навоза

В середине лета на огородах освобождаются первые большие участки - после сбора озимого лука и чеснока. Оставлять почву пустой до осени не стоит, ведь она быстро высыхает, выветривается и зарастает сорняками. Однако и посев первых попавшихся сидератов в жару может полностью свести на нет все усилия. Огородник Андрей, автор популярного YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них", определил перечень культур, которыми стоит засеять грядки в июле для повторного урожая, предостерег от распространённой ошибки с летним посевом горчицы и назвал эффективные сидераты для восстановления плодородия почвы.

видео дня

Главред выяснил, что высадить на пустые грядки в середине лета.

Какие культуры посеять после сбора лука и чеснока

Урожай озимого лука и чеснока огородники в основном уже собрали. Чтобы грядка не простаивала, хозяин практикует севооборот сразу после сбора урожая - высевает укроп, позднюю капусту, морковь и спаржевую фасоль.

"Морковь после чеснока - проверенный вариант. Каждый год у нас получается хороший результат", - отметил огородник Андрей.

Почему не стоит сеять горчицу в июле и августе

Несмотря на распространенные советы засевать грядки горчицей сразу после освобождения от овощей, автор канала настаивает, что летом эта культура не приживается. Главные причины - жара и крестоцветная блошка, которая массово уничтожает молодые всходы.

"Сейчас горчица в августе не получится, потому что на нее нападает блошка. Будут очень жаркие дни, и она плохо растет", - предупреждает огородник.

Смотрите видео о том, чем заменить горчицу для оздоровления почвы летом:

Когда лучше сеять горчицу для оздоровления почвы

Оптимальный срок для посева горчицы, по словам блогера, наступает значительно позже - уже после окончания жаркого сезона. Именно тогда культура успевает развиться, но не зацветает до морозов.

"Лучший и проверенный вариант сеять горчицу - это в сентябре, где-то после 10 числа. Как раз получается посеять её после картофеля", - рассказал автор канала.

В таких условиях зеленая масса остается на грядке до весны, разрыхляя почву и подавляя сорняки.

"Она подавляет сорняки и рыхлит землю. Получается хорошая, рыхлая почва, и можно даже сэкономить силы, чтобы не копать", - отмечает огородник.

Чем заменить горчицу летом: вика с овсом и фацелия

Основой своей системы оздоровления почвы блогер называет интенсивный севооборот на небольшом участке - именно он является первым барьером против болезней и вредителей.

"Севооборот - это самое главное. Это первое препятствие для вредителей и болезней. Если на одном месте будут расти одни и те же культуры, будут появляться и те же болезни", - убежден автор канала.

В качестве безопасной альтернативы горчице летом он использует смесь вики с овсом, которую оставляет на зиму без заделки в землю.

"Она так же подавляет все сорняки, обеспечивает севооборот. После неё земля становится плодородной и насыщенной элементами", - отметил огородник.

Еще одной эффективной культурой блогер называет фацелию.

"Фацелия - это супер-класс. Мы полюбили её наравне с горчицей, но у неё нет таких негативных последствий в жару. Она ещё лучше структурирует почву: весной просто берёшь почву после фацелии, и она рассыпается", - подытожил блогер.

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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