Украину может ожидать зимняя катастрофа: Зеленский обратился за помощью к США

Кратко:
- Зеленский попросил у Трампа 300 ракет-перехватчиков
- Запасы ракет для Patriot в Украине почти исчерпаны
- Украинцы могут остаться без света и тепла, если Киев не получит ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный "зимний пакет" помощи с ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot.
Об этом украинский президент рассказал в интервью Axios. Зеленский отметил, что запасы ракет для ПВО уже почти исчерпаны, а без них защититься от баллистических ракет страны-агрессора России невозможно.
Поэтому Киев ищет способы получить 300 ракет-перехватчиков до начала зимы. Если Украина не найдет ракеты, Россия может уничтожить электростанции и тем самым оставить миллионы украинцев без света и отопления в холодное время года. Это приведет к настоящей гуманитарной катастрофе.
Ракеты нужны Украине "на вчера"
Президент Украины упомянул о лицензии от США на производство ракет для Patriot, но отметил, что этот процесс займет от 1 до 5 лет. Поэтому такой график не подходит.
"Нам нужны были ракеты для Patriot еще вчера", - сказал Зеленский.
Уже сейчас Россия применяет от 30 до 40 баллистических ракет во время каждой массированной атаки, а ежемесячно таких обстрелов бывает от трех до пяти. Поэтому Украина нуждается в помощи.
Украина сможет производить ракеты для Patriot быстрее, чем США
Главред писал, что, по словам члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Макколла, американские оборонные компании, в частности Lockheed Martin, заинтересованы в организации производства ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на территории Украины.
Реализация такого проекта отвечает интересам американской оборонной промышленности. Макколл считает, что Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков - как их усовершенствовать, как производить их быстрее.
Усиление ПВО Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что США начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot, переведя вопрос из плоскости политических обещаний в плоскость практической реализации.
Ранее Украина уже призвала международных партнеров сформировать для Киева зимний пакет ракет для систем противовоздушной обороны Patriot: по 100 ракет в месяц.
Накануне, во время очередного заседания в формате "Рамштайн", партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины. Предварительно их общий объем оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.
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Об источнике: Axios
Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - объемом менее 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
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