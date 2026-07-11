Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

Майкл Маккол рассказал, что во время визита в Украину ознакомился с достижениями отечественного оборонного сектора.

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Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

Кратко:

Оборонные компании США заинтересованы в производстве ракет для Patriot в Украине

Украинские военные показали Макколу технологии производства дронов

Американские оборонные компании, в том числе Lockheed Martin, заинтересованы в организации производства ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на территории Украины. Об этом заявил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает Bloomberg.

По словам конгрессмена, реализация такого проекта отвечает интересам американской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что если президент США поддержит эту инициативу, компании будут заинтересованы в ее выполнении.

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Bloomberg напоминает, что ранее во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил о возможности предоставления Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Майкл Маккол также рассказал, что во время визита в Украину ознакомился с достижениями отечественного оборонного сектора. По его словам, украинские военные продемонстрировали технологии производства беспилотников собственного производства, а также проинформировали о ходе операций по освобождению территорий, находящихся под российской оккупацией.

"Я думаю, что украинцы могут создавать это быстрее, а может быть, даже лучше. Так что Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить их быстрее", - добавил чиновник, говоря о ракетах к Patriot.

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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