Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

Константин Пономарев
11 июля 2026, 15:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Высокие температуры лишь усиливают уже существующие недостатки в организации хранения продуктов.
Летняя жара создает дополнительную нагрузку на бытовую технику
Летняя жара создает дополнительную нагрузку на бытовую технику / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему летом продукты могут портиться быстрее даже в холодильнике
  • Какая привычка мешает технике эффективно охлаждать продукты
  • Какие четыре простых изменения помогут сохранить свежесть еды

Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только на людей, но и на бытовую технику. В жаркую погоду холодильники работают с повышенной нагрузкой, а неправильная организация хранения продуктов может привести к ухудшению охлаждения и быстрой их порче.

Многие люди продолжают пользоваться холодильником так же, как и в любое другое время года, хотя летом условия его работы существенно меняются. Когда температура в помещении повышается, компрессору приходится работать интенсивнее, а переполненные полки мешают циркуляции холодного воздуха. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Как жара влияет на работу холодильника

Согласно исследованию, проведенному сетью магазинов электроники AO в Великобритании, 40% опрошенных признались, что в жаркую погоду хранить продукты становится сложнее. При этом почти половина респондентов (48%) не меняют свои привычки использования холодильника летом, несмотря на возникающие проблемы.

В жаркую погоду хранить продукты становится сложнее
В жаркую погоду хранить продукты становится сложнее / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт по холодильному оборудованию Джейд Голдинг-Голт объясняет, что высокие температуры лишь усиливают уже существующие недостатки в организации хранения продуктов.

"Когда температура повышается, холодильнику приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать холод. Если он переполнен, эффективность охлаждения снижается, а некоторые продукты могут быстрее испортиться", - отметила специалист.

Что стоит изменить в использовании холодильника летом

Не перегружайте холодильник

Большое количество продуктов затрудняет движение холодного воздуха внутри камеры. Из-за этого температура распределяется неравномерно, а некоторые продукты охлаждаются хуже остальных.

Оставляйте пространство между продуктами

Эксперт советует не ставить контейнеры и упаковки вплотную друг к другу. Свободное пространство помогает воздуху циркулировать по всему объему холодильника и поддерживать стабильную температуру.

Сначала используйте старые продукты

Регулярно проверяйте сроки годности и расходуйте продукты, которые были куплены раньше. Такой подход помогает избежать лишних пищевых отходов и освобождает место для свежих покупок.

Почему это особенно важно летом

Во время жары холодильник открывают значительно чаще, а после походов в магазин в него одновременно загружается большое количество теплых продуктов и напитков. Все это увеличивает нагрузку на систему охлаждения.

Джейд Голдинг-Голт советует периодически пересматривать организацию хранения продуктов, особенно в самые жаркие дни.

Ранее Главред писал о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Также сообщалось о том, что женщина показала, что спасает от запаха из мусора. Хозяйки все чаще используют пищевую добавку для борьбы с неприятных запахом. Метод занимает минуты и подходит для дома и улицы.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня жара холодильник продукты питания лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенок

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенок

15:46Украина
Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:23Война
Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Последние новости

16:52

"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

16:45

Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

16:38

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

16:33

"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

16:22

Талант приносит деньги: какие даты рождения считают "особенными"

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
16:18

Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

15:54

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

15:54

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

15:46

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенокФото

Реклама
15:45

Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардеробаВидео

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

15:23

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:04

Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

14:55

Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

14:17

Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

Реклама
13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

12:50

Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

12:11

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

12:06

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

11:23

Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФФото

11:20

Под алтарем скрывали нечто ценное: священники были потрясены находкой

10:57

"Сегодня 40 дней": Камалия рассказала о личной трагедии

10:51

Ким: Николаевская область — первый регион в Украине, создавший собственного ИИ-ассистента

10:39

Это не инфляция: Пышный рассказал, почему НБУ вводит новую банкноту номиналом 2000 гривен

10:16

Нужно ли стричь ребенка в год, чтобы у него выросли густые волосы

10:01

"Десять операций": звезда Евровидения пережил страшное ДТП

09:44

Patriot для Украины: Трамп резко изменил правила игры для Путина

09:20

Не хватает оружия не только против баллистики: "Флеш" назвал новую опасность атак РФ

08:39

Три знака зодиака притягивают деньги: кто разбогатеет уже сегодня

08:35

Дроны летели один за другим: в Крыму атакован важный объект, горит судно

07:40

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие, разрушения, возникли пожарыФото

05:55

С доставкой в Италию: молчунья Бадоева требует украинский паспорт

Реклама
05:30

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

05:12

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

04:41

Ласковые и неприхотливые: 7 пород кошек, которые идеально подойдут пожилым людям

04:24

Как разжечь мангал с углем за 10 минут: хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

03:57

Земля на пределе: ученые раскрыли, сколько людей планета сможет выдержать

03:33

Как понять, что роутер нужно менять: почему дело не в тарифе на интернет

02:52

Морковь вырастет большой и сладкой: что обязательно нужно сделать в июле

02:22

Живые обереги от сглаза: какие деревья издавна сажали возле дома на счастье

01:09

Производство Patriot для Украины: в Reuters узнали, где могут открыть завод

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять