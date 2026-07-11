Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

Высокие температуры лишь усиливают уже существующие недостатки в организации хранения продуктов.

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Летняя жара создает дополнительную нагрузку на бытовую технику / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему летом продукты могут портиться быстрее даже в холодильнике

Какая привычка мешает технике эффективно охлаждать продукты

Какие четыре простых изменения помогут сохранить свежесть еды

Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только на людей, но и на бытовую технику. В жаркую погоду холодильники работают с повышенной нагрузкой, а неправильная организация хранения продуктов может привести к ухудшению охлаждения и быстрой их порче.

Многие люди продолжают пользоваться холодильником так же, как и в любое другое время года, хотя летом условия его работы существенно меняются. Когда температура в помещении повышается, компрессору приходится работать интенсивнее, а переполненные полки мешают циркуляции холодного воздуха. Об этом пишет Mirror.

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Как жара влияет на работу холодильника

Согласно исследованию, проведенному сетью магазинов электроники AO в Великобритании, 40% опрошенных признались, что в жаркую погоду хранить продукты становится сложнее. При этом почти половина респондентов (48%) не меняют свои привычки использования холодильника летом, несмотря на возникающие проблемы.

В жаркую погоду хранить продукты становится сложнее / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт по холодильному оборудованию Джейд Голдинг-Голт объясняет, что высокие температуры лишь усиливают уже существующие недостатки в организации хранения продуктов.

"Когда температура повышается, холодильнику приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать холод. Если он переполнен, эффективность охлаждения снижается, а некоторые продукты могут быстрее испортиться", - отметила специалист.

Что стоит изменить в использовании холодильника летом

Не перегружайте холодильник

Большое количество продуктов затрудняет движение холодного воздуха внутри камеры. Из-за этого температура распределяется неравномерно, а некоторые продукты охлаждаются хуже остальных.

Оставляйте пространство между продуктами

Эксперт советует не ставить контейнеры и упаковки вплотную друг к другу. Свободное пространство помогает воздуху циркулировать по всему объему холодильника и поддерживать стабильную температуру.

Сначала используйте старые продукты

Регулярно проверяйте сроки годности и расходуйте продукты, которые были куплены раньше. Такой подход помогает избежать лишних пищевых отходов и освобождает место для свежих покупок.

Почему это особенно важно летом

Во время жары холодильник открывают значительно чаще, а после походов в магазин в него одновременно загружается большое количество теплых продуктов и напитков. Все это увеличивает нагрузку на систему охлаждения.

Джейд Голдинг-Голт советует периодически пересматривать организацию хранения продуктов, особенно в самые жаркие дни.

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Также сообщалось о том, что женщина показала, что спасает от запаха из мусора. Хозяйки все чаще используют пищевую добавку для борьбы с неприятных запахом. Метод занимает минуты и подходит для дома и улицы.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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