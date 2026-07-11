Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

Вы узнаете:
- Почему летом продукты могут портиться быстрее даже в холодильнике
- Какая привычка мешает технике эффективно охлаждать продукты
- Какие четыре простых изменения помогут сохранить свежесть еды
Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только на людей, но и на бытовую технику. В жаркую погоду холодильники работают с повышенной нагрузкой, а неправильная организация хранения продуктов может привести к ухудшению охлаждения и быстрой их порче.
Многие люди продолжают пользоваться холодильником так же, как и в любое другое время года, хотя летом условия его работы существенно меняются. Когда температура в помещении повышается, компрессору приходится работать интенсивнее, а переполненные полки мешают циркуляции холодного воздуха. Об этом пишет Mirror.
Как жара влияет на работу холодильника
Согласно исследованию, проведенному сетью магазинов электроники AO в Великобритании, 40% опрошенных признались, что в жаркую погоду хранить продукты становится сложнее. При этом почти половина респондентов (48%) не меняют свои привычки использования холодильника летом, несмотря на возникающие проблемы.
Эксперт по холодильному оборудованию Джейд Голдинг-Голт объясняет, что высокие температуры лишь усиливают уже существующие недостатки в организации хранения продуктов.
"Когда температура повышается, холодильнику приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать холод. Если он переполнен, эффективность охлаждения снижается, а некоторые продукты могут быстрее испортиться", - отметила специалист.
Что стоит изменить в использовании холодильника летом
Не перегружайте холодильник
Большое количество продуктов затрудняет движение холодного воздуха внутри камеры. Из-за этого температура распределяется неравномерно, а некоторые продукты охлаждаются хуже остальных.
Оставляйте пространство между продуктами
Эксперт советует не ставить контейнеры и упаковки вплотную друг к другу. Свободное пространство помогает воздуху циркулировать по всему объему холодильника и поддерживать стабильную температуру.
Сначала используйте старые продукты
Регулярно проверяйте сроки годности и расходуйте продукты, которые были куплены раньше. Такой подход помогает избежать лишних пищевых отходов и освобождает место для свежих покупок.
Почему это особенно важно летом
Во время жары холодильник открывают значительно чаще, а после походов в магазин в него одновременно загружается большое количество теплых продуктов и напитков. Все это увеличивает нагрузку на систему охлаждения.
Джейд Голдинг-Голт советует периодически пересматривать организацию хранения продуктов, особенно в самые жаркие дни.
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Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
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