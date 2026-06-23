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Женщина показала, что спасает от запаха из мусора: стоит копейки

Константин Пономарев
23 июня 2026, 17:39
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Хозяйки все чаще используют пищевую добавку для борьбы с запахом мусора. Метод занимает минуты и подходит для дома и улицы.
Для борьбы с запахами женщина регулярно использует пищевую соду
Для борьбы с запахами женщина регулярно использует пищевую соду / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@cleanwithlilyx

Вы узнаете:

  • Почему мусорное ведро начинает пахнуть даже после уборки
  • Какой кухонный продукт спасает от неприятного запаха в жару
  • Что добавить для длительного эффекта свежести

В жаркую погоду неприятный запах из мусорного ведра может появиться даже при регулярной уборке. Решить проблему помогает простой кухонный продукт, который есть почти в каждом доме.

Популярный лайфхаком поделилась блогер Лили, известная в TikTok под ником Clean with Lily. По ее словам, для борьбы с запахами она регулярно моет мусорное ведро, тщательно высушивает его и использует пищевую соду.

видео дня

Что происходит с мусором во время жары

С повышением температуры бактерии и остатки пищи начинают быстрее разлагаться, из-за чего мусорные баки становятся источником неприятного запаха. Именно поэтому многие ищут способы сохранить свежесть как в домашних ведрах, так и в уличных контейнерах.

Советом поделилась блогер Лили, которая часто рассказывает своим зрителям о секретах, помогающих во время уборки.

"Я решила снять короткое видео о том, как мне удается избегать неприятного запаха из мусорных баков. Раз в неделю я провожу генеральную уборку", - рассказала Лили.

Блогер отметила, что секрет эффективности соды заключается в ее химических свойствах
Блогер отметила, что секрет эффективности соды заключается в ее химических свойствах / Фото: tiktok.com/@cleanwithlilyx

После очистки девушка кладет на дно бумажные полотенца и добавляет немного пищевой соды внутрь мусорного пакета. Именно этот шаг, по ее словам, помогает надолго избавиться от неприятных запахов.

Почему пищевая сода помогает

Блогер отметила, что секрет эффективности соды заключается в ее химических свойствах. Большинство неприятных запахов имеют кислую природу, а сода является щелочным веществом. Она не маскирует запахи ароматом, а нейтрализует их на молекулярном уровне.

Кроме того, сода помогает бороться с влажностью, которая способствует размножению бактерий. Именно поэтому специалисты рекомендуют всегда тщательно высушивать мусорное ведро после мытья.

Как правильно использовать этот лайфхак

Для достижения результата достаточно насыпать несколько столовых ложек пищевой соды на дно чистого пустого ведра перед установкой нового пакета.

Дополнительно можно положить под пакет несколько листов газеты или бумажных полотенец. Они впитают случайно пролитую жидкость и помогут сохранить сухость внутри контейнера.

Чтобы мусорное ведро пахло свежестью, в соду можно добавить несколько капель эфирного масла лимона, эвкалипта или чайного дерева.

Смотрите в видео о том, как убрать неприятный запах с мусорного ведра:

Ранее Главред писал о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Также сообщалось о том, что нужно срочно убрать из холодильника. Некоторые продукты теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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