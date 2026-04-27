Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

О чем вы узнаете:
- Почему появляется неприятный запах в стиральной машине
- Как ополаскиватель для рта помогает избавиться от бактерий
Неприятный запах из стиральной машины — это распространенная проблема, с которой не всегда могут справиться даже дорогие средства. Однако решить ее можно с помощью обычного ополаскивателя для рта.
Многие замечали, что со временем барабан машины начинает издавать неприятный запах сырости, который передается и одежде. Все потому, что современная стирка при низких температурах (30–40 градусов) не убивает бактерии и грибки. Наоборот, остатки моющих средств и грязь скапливаются под резиновым уплотнителем и создают благоприятную среду для микробов.
Почему ополаскиватель для рта работает лучше, чем химия
Согласно информации издания Blikkruzs, секрет метода заключается в составе ополаскивателя. Он содержит антисептики и дезинфицирующие вещества (например, ментол или экстракт эвкалипта), которые уничтожают бактерии в полости рта. Так же эффективно эти компоненты работают и внутри техники.
Как быстро избавиться от запаха в стиральной машине
Чтобы продезинфицировать стиральную машину, выполните следующие шаги:
1. Выберите средство
Лучше использовать прозрачный ополаскиватель, чтобы красители не окрасили пластиковые детали.
2. Дозировка
Налейте ровно полстакана жидкости в отсек для стирального порошка.
3. Режим стирки
Запустите короткую программу с температурой не менее 60 градусов. Машина должна быть пустой.
Это поможет очистить не только барабан, но и внутренние трубы и насосы. Благодаря эфирным маслам на поверхностях образуется слой, который в течение определенного времени будет препятствовать образованию новых отложений.
Как отмыть резину и лоток от налета
Если внутри машины уже появилась грязь, ополаскиватель можно использовать для ручной чистки.
Резиновый уплотнитель — смочите тряпку в средстве и протрите резину возле дверцы. Это поможет удалить налет и плесень.
Лоток для порошка — выньте его и замочите в воде с добавлением ополаскивателя. Это размягчит остатки старого порошка, и их будет легко смыть.
Почему этот метод выгоднее
Мастера по ремонту отмечают, что большинство поломок происходит именно из-за накопления грязи, которая разрушает уплотнения или забивает систему. Если использовать такое средство из кондиционера раз в месяц, срок службы машины может продлиться на годы.
Ранее Главред рассказывал о том, что полотенца могут стать источником бактерий даже после душа. Как часто их стирать, как правильно сушить и какую температуру выбирать для сохранения гигиены.
Вас может заинтересовать:
- Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи
- Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты
- Почему обычная губка становится удобнее после одного надреза: проверенный лайфхак
Об источнике: Blikk Rúzs
Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.
