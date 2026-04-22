Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

Марина Иваненко
22 апреля 2026, 21:49
Винная пробка может стать полезным помощником на кухне. Она поглощает запахи, регулирует влажность и помогает дольше хранить продукты.
Винная пробка — польза / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как винная пробка помогает в холодильнике
  • Действительно ли пробка экономит электроэнергию
  • Как правильно его использовать

Обычно винную пробку мы выбрасываем в мусор, однако она является ценным природным материалом. В интернете можно найти информацию о том, что пробка способна уменьшить счета за электричество, но на самом деле ее польза заключается совсем в другом — в сохранении свежести продуктов и гигиене кухни.

Что такое пробка и почему она обладает уникальными свойствами

Пробка — это кора пробкового дуба, который растет преимущественно в Южной Европе и Северной Африке. Этот материал ценят в строительстве, автомобильной промышленности и медицине благодаря его уникальным свойствам — он очень легкий и гибкий, обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками и, самое главное, способен естественным образом поглощать влагу и посторонние запахи.

Как винная пробка работает в холодильнике

Регулирует влажность

Температура внутри прибора постоянно меняется из-за открывания дверцы и закладки новых продуктов. Именно это вызывает появление конденсата. Пробка впитывает лишнюю влагу и создает более стабильную среду. В результате — фрукты и овощи не гниют преждевременно.

Поглощает неприятные запахи

В холодильнике часто смешиваются ароматы сыров, рыбы и мяса. Пробка работает как природный фильтр, который постепенно впитывает эти запахи. Это позволяет отказаться от покупки дорогих химических поглотителей.

Помогает дольше хранить овощи и фрукты

Если положить пробку в контейнеры для хранения растительной пищи, она будет поддерживать оптимальный уровень влажности. Это очень важно для овощей, которые быстро вянут или становятся мягкими.

Пробковые пробки не творят чудес, но они выполняют несколько небольших, но полезных функций: регулируют влажность и действуют как естественный фильтр для запахов.

Правда ли, что пробка экономит электроэнергию

Издание Blikk, ссылаясь на sita.sk, опровергает популярный миф: пробка в холодильнике никак не снижает потребление электроэнергии. Современные приборы имеют собственные системы терморегуляции, на которые кусочек дерева не влияет.

Для реальной экономии стоит соблюдать другие правила:

  • регулярно размораживать модели, не имеющие системы No Frost;
  • следить, чтобы уплотнитель на дверце был целым;
  • держать прибор подальше от радиаторов отопления и кухонных плит;
  • разумно заполнять камеру: она не должна быть ни переполненной, ни пустой.

Как правильно использовать винные пробки

Нужно разложить пробки на полках или в ящиках с едой. Если использовать сразу несколько штук, это повысит эффективность. Однако стоит помнить, что пробка имеет ограниченный ресурс. Через некоторое время она насыщается влагой и запахами, поэтому ее нужно менять каждые несколько недель.

В следующий раз, когда будешь открывать бутылку вина, держи пробку в руке и подумай: этот скромный материал может делать больше, чем кажется — он работает тихо, но эффективно на нашей кухне.

Даже после использования в холодильнике пробки не обязательно выбрасывать. Это экологичный материал, из которого можно сделать подставки, брелки или другой декор для дома.

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

