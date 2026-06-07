"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

Президент Украины подчеркнул, что главная цель заключается не в замораживании конфликта, а в гарантиях недопущения новой эскалации.

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Зеленский допускает возможность замораживания линии фронта / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления:

Это самый быстрый путь к прекращению огня

Цель — переход к дипломатическому этапу

Речь не идет об уступках России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть замораживание линии фронта с Россией в ее нынешнем виде как самый быстрый путь к достижению прекращения огня и переходу к дипломатическому этапу урегулирования войны. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Sky News.

Во время беседы ведущая Ялда Хаким уточнила, идет ли речь о фиксации текущих позиций сторон в случае прекращения огня.

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"Если бы завтра было достигнуто соглашение о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Где они сейчас? Согласились бы вы на это?" — спросила она.

"Да. Это самый быстрый способ", — ответил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина рассматривает такой сценарий лишь как часть более широкого процесса завершения войны.

"Но мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить ситуацию, а самый быстрый способ — это заморозить ситуацию и перевести ее в дипломатический режим".

На уточнение, не будет ли это означать уступки России, президент ответил отрицательно.

"Нет, дело не только в том, чтобы дать".

Он добавил, что удержание текущих позиций может иметь практическое значение для Украины.

"Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам – вернуться. Я думаю, что это важно для нас".

Откроют ли ближайшие месяцы путь к переговорам – мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду заявил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода войны из-за возможных результатов российского наступления.

По его мнению, ключевым фактором является вероятный провал наступательных действий России, который может существенно повлиять на уровень поддержки Украины со стороны союзников и изменить общие политические ожидания в отношении конфликта.

Эксперт проводит параллели с 2023 годом, когда неудача украинского контрнаступления снизила оптимизм партнеров, и допускает, что аналогичный эффект может возникнуть уже в отношении России в случае ее военных неудач.

Также Преображенский считает, что значительные потери РФ могут вызвать как усиление внешнего давления со стороны партнеров Москвы, в частности Китая, так и внутренние политические процессы, которые повлияют на позицию российского руководства и его готовность к переговорам.

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Как сообщал Главред, Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением мира, в котором призвал к прямым переговорам и прекращению войны. Президент подчеркнул готовность Украины прекратить огонь на время переговоров.

Кроме того, помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил российским СМИ, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин исключает участие европейских стран в переговорах с Украиной, поскольку считает, что они не могут быть нейтральными из-за военной помощи Киеву. Он настаивает на основе мирного соглашения, достигнутого ранее с Трампом, однако пытается вывести переговоры из-под влияния европейских посредников.

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Об источнике: Sky News Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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