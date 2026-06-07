Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

Руслан Иваненко
7 июня 2026, 22:15обновлено 7 июня, 23:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент Украины подчеркнул, что главная цель заключается не в замораживании конфликта, а в гарантиях недопущения новой эскалации.
Зеленский, ВСУ, Война
Зеленский допускает возможность замораживания линии фронта / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления:

  • Это самый быстрый путь к прекращению огня
  • Цель — переход к дипломатическому этапу
  • Речь не идет об уступках России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть замораживание линии фронта с Россией в ее нынешнем виде как самый быстрый путь к достижению прекращения огня и переходу к дипломатическому этапу урегулирования войны. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Sky News.

Во время беседы ведущая Ялда Хаким уточнила, идет ли речь о фиксации текущих позиций сторон в случае прекращения огня.

видео дня

"Если бы завтра было достигнуто соглашение о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Где они сейчас? Согласились бы вы на это?" — спросила она.

"Да. Это самый быстрый способ", — ответил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина рассматривает такой сценарий лишь как часть более широкого процесса завершения войны.

"Но мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить ситуацию, а самый быстрый способ — это заморозить ситуацию и перевести ее в дипломатический режим".

На уточнение, не будет ли это означать уступки России, президент ответил отрицательно.

"Нет, дело не только в том, чтобы дать".

Он добавил, что удержание текущих позиций может иметь практическое значение для Украины.

"Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам – вернуться. Я думаю, что это важно для нас".

Откроют ли ближайшие месяцы путь к переговорам – мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду заявил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода войны из-за возможных результатов российского наступления.

По его мнению, ключевым фактором является вероятный провал наступательных действий России, который может существенно повлиять на уровень поддержки Украины со стороны союзников и изменить общие политические ожидания в отношении конфликта.

Эксперт проводит параллели с 2023 годом, когда неудача украинского контрнаступления снизила оптимизм партнеров, и допускает, что аналогичный эффект может возникнуть уже в отношении России в случае ее военных неудач.

Также Преображенский считает, что значительные потери РФ могут вызвать как усиление внешнего давления со стороны партнеров Москвы, в частности Китая, так и внутренние политические процессы, которые повлияют на позицию российского руководства и его готовность к переговорам.

Завершение войны в Украине — последние новости по теме

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением мира, в котором призвал к прямым переговорам и прекращению войны. Президент подчеркнул готовность Украины прекратить огонь на время переговоров.

Кроме того, помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил российским СМИ, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин исключает участие европейских стран в переговорах с Украиной, поскольку считает, что они не могут быть нейтральными из-за военной помощи Киеву. Он настаивает на основе мирного соглашения, достигнутого ранее с Трампом, однако пытается вывести переговоры из-под влияния европейских посредников.

Читайте также:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине мирное урегулирование военная агрессия РФ новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:15Война
Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

22:14Синоптик
Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Последние новости

22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
20:22

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:01

Странный дорожный знак со стрелками смущает водителей: что он значит

19:49

Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

19:07

В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

Реклама
18:18

Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

18:05

Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулуВидео

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

16:55

"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощьВидео

16:19

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:05

Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историкаВидео

16:00

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, деталиФото

15:53

Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

Реклама
15:37

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026Видео

15:35

Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

15:12

Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

15:11

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

15:10

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер

14:45

Вкуснее магазинной в разы: как засолить скумбрию за 2 часа – проверенный рецепт

14:36

Альтернатива банановой кожуре: кухонные отходы, подходящие для удобрения томатов

14:32

В Украине стремительно растут цены на ключевой продукт – сколько будет стоить летом

14:07

"Вместе с семьей": Могилевская показала мужа и сюрприз для негоВидео

14:03

Слова "чубушник" нет в украинском языке: как называть душистый куст правильно

13:56

Вселенная выбрала фаворитов: 4 знакам зодиака будет везти каждый день июня

13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Реклама
12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять