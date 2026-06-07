Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Синоптик сообщает, что Украину могут накрыть сильные ливни.

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Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в понедельник

Где температура поднимется до +29 градусов

Погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет дождливой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди могут сопровождаться грозами, а при грозах возможны шквалы и кратковременные сильные ливни.

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"Не стоит винить в реках вдоль улиц только атмосферу — замусоренные стоки также могут быть причиной сложной погодной ситуации, а точнее ее последствий. Поэтому зонтики и безопасная парковка вашего автомобиля — обязательны", — отметила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха завтра будет комфортной. В течение дня ожидается +22…+26 градусов, на востоке и юге +24…+29 градусов.

Погода 8 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 8 июня прогнозируется дождь, также возможна гроза. Днем температура воздуха достигнет +22…+23 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также рассказала, что ближайшая неделя будет очень теплой, но влажной.

"Погода будет нестабильной, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности, однако очень красивой", — подытожила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в ближайшие несколько дней погодные условия в Украине будут определять малоградиентное поле, а также размытые атмосферные фронты.

По его словам, воздушная масса ожидается нестабильной, поэтому в большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.

"Ветер будет переменного направления, слабый, однако во время гроз возможны кратковременные шквалы", — отметил он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 6 июня в Киеве прошел мощный ливень, из-за которого образовались сильные наводнения. Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.

Синоптики также объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности и на 7 июня. Прогнозируется, что сильный шторм может охватить все регионы, кроме восточных областей.

В то же время синоптики говорили, что в Одессе и по области в июне будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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