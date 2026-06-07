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Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер

Мария Николишин
7 июня 2026, 15:10
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Погоду в Украине будет определять малоградиентное поле.
Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в течение недели
  • Где ожидается град и шквалы

Погода в Украине с 8 по 14 июня будет теплой с относительно высокими температурными показателями и кратковременными дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие несколько дней погодные условия в Украине будут определяться малоградиентным полем, а также размытыми атмосферными фронтами.

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"Воздушная масса ожидается нестабильной, поэтому в большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди, преимущественно в дневные часы. Ветер будет переменного направления, слабый, однако во время гроз возможны кратковременные шквалы", — отметил он.

Погода в Украине 8 июня

В понедельник под влиянием малоподвижного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди, в северной части днем местами значительные дожди. Только на крайнем западе и крайнем востоке преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+19 градусов, днем в восточной части +26…+31 градусов, на остальной территории +20…+25 градусов.

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер
Погода 8 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 9 июня

Во вторник ночью существенных осадков в Украине не ожидается, местами возможен слабый туман. Днем в северных, центральных, а также местами южных областях и на крайнем западе пройдут грозовые дожди. В северных и центральных регионах в отдельных пунктах возможны сильные ливни. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов, в северо-западных областях +17…+22 градусов.

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер
Погода 9 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 10 июня

В среду ночью местами кратковременные дожди пройдут в центральных и южных регионах. Днем грозовые ливни охватят западные, центральные и северные области. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов, на крайнем западе +19...+24 градуса.

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер
Погода 10 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 11 июня

В четверг в западных областях Украины будет нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +12...+18 градусов, днем +27...+32 градуса, на крайнем западе +21...+26 градусов.

Погода в Украине 12 июня

В пятницу ночью дожди ожидаются местами в западных регионах. Днем грозовые ливни пройдут также в северных и центральных областях. В отдельных пунктах при грозах возможны шквалы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в западных областях +23…+28 градусов.

Погода в Украине 13 июня

В субботу нестабильная погода с кратковременными дождями ожидается в большинстве регионов Украины. В дневное время в северных и центральных областях возможен град и шквалы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса, в западных областях +22…+27 градусов.

Погода в Украине 14 июня

В воскресенье на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди, преимущественно в дневные часы. В некоторых районах возможен град и шквалы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса, на крайнем западе и в Карпатах +23…+28 градусов.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, 7 июня Украину накроют грозовые дожди с градом и шквалами, особенно в западных, северных и центральных областях. Температура ночью опустится до +12…+18 градусов, а днем поднимется до +24…+33.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, а местами даже жаркой. Но в западных и северных областях будет прохладнее.

Кроме того, 6 июня сильные грозовые ливни в Киеве привели к наводнениям, которые создали значительные трудности в работе коммунальных служб и затруднили движение транспорта.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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