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Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2026, 18:07
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Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.
погода, гроза
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 7 июня
  • Где температура воздуха поднимется до +29 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 7 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Шторм охватит все регионы, кроме восточных областей. В Украине ожидаются грозовые дожди, град и шквалы.

видео дня

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий", — говорится в сообщении.

погода 7 июня
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: ventusky

Погода 7 июня

В Украине 7 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди, град и грозы в Украине, кроме востока. В Закарпатье будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Также ожидается сильный штормовой ветер — 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +27

По данным meteoprog, 7 июня в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха поднимется до +17...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +12...+21 градуса.

погода 7 июня
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода 7 июня в Киеве

В Киеве 7 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Также ожидается град. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 20-25°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°", — сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 июня
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.

Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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