Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

Вы узнаете:
- В каких областях Украины температура опустится ниже +20 градусов
- Какие осадки прогнозирует синоптик на 4 июня
Погода в Украине завтра, 4 июня, выровняется. Температура воздуха достигнет оптимальных для человеческого организма показателей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, в четверг на территории Украины ожидается +20+25 градусов, но на юге будет жарче — до +27 градусов.
"Немного метеорологического дегтя в эту бочонку меда: в Закарпатье и на Харьковщине +16+19 градусов", — отметила синоптик.
Диденко также предупредила украинцев об осадках. Они будут преимущественно кратковременными и пройдут по всей территории Украины.
Погода в Киеве 4 июня
Завтра в столице также будет дождь ночью и утром, но осадки будут незначительными. Ожидается идеальная температура воздуха — в среднем +22 градуса.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что 3 июня температура воздуха в Украине повысится до 22-26 градусов тепла. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет прохладнее.
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что 5 июня в Украине продолжится период антициклональной и теплой погоды, без существенных осадков. Лишь в западных областях, а днем также местами в северных регионах пройдут грозовые дожди.
Недавно над Кременчугским водохранилищем зафиксировали смерч. Над водой образовалась настоящая воронка, которая спустилась с большого серого облака. Такое явление называют водным торнадо.
Читайте также:
- Преемник Путина: почему Шойгу критикуют в СМИ и есть ли шанс на смену власти в РФ
- Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потерях
- Идеальный летний ужин, который готовится 3 минуты: рецепт салата из творога
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред