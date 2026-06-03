Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

Несмотря на осадки, температура воздуха почти везде будет по-настоящему летней.

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Прогноз погоды в Украине на 4 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях Украины температура опустится ниже +20 градусов

Какие осадки прогнозирует синоптик на 4 июня

Погода в Украине завтра, 4 июня, выровняется. Температура воздуха достигнет оптимальных для человеческого организма показателей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в четверг на территории Украины ожидается +20+25 градусов, но на юге будет жарче — до +27 градусов.

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Погода в Украине 4 июня / фото: скриншот с meteoprog

"Немного метеорологического дегтя в эту бочонку меда: в Закарпатье и на Харьковщине +16+19 градусов", — отметила синоптик.

Диденко также предупредила украинцев об осадках. Они будут преимущественно кратковременными и пройдут по всей территории Украины.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 4 июня

Завтра в столице также будет дождь ночью и утром, но осадки будут незначительными. Ожидается идеальная температура воздуха — в среднем +22 градуса.

Погода в Киеве 4 июня / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 июня температура воздуха в Украине повысится до 22-26 градусов тепла. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет прохладнее.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что 5 июня в Украине продолжится период антициклональной и теплой погоды, без существенных осадков. Лишь в западных областях, а днем также местами в северных регионах пройдут грозовые дожди.

Недавно над Кременчугским водохранилищем зафиксировали смерч. Над водой образовалась настоящая воронка, которая спустилась с большого серого облака. Такое явление называют водным торнадо.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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