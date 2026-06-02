Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

Что вы узнаете:
- Какая будет погода 3 июня
- В каких областях будут дожди
- Где температура воздуха поднимется до +26 градусов
Погода в Украине будет местами прохладной. Во многих областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода 3 июня
Температура воздуха повысится до 22-26 градусов тепла. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет прохладнее. Там температура воздуха повысится лишь до 17-20 градусов тепла.
"Ветер будет дуть с юго-востока. Внимание — на севере Украины, в центре и на юге завтра возможны сильные порывы, будьте осторожны", — отмечает Диденко.
В среду дожди будут в большинстве областей Украины. Только на востоке будет сухо.
Погода в Киеве 3 июня
В Киеве в среду, 3 июня, будет облачно. Там также будут идти дожди и дуть порывистый юго-восточный ветер.
"Снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов. Завтра оденьтесь немного теплее.
Погода в Украине — последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.
Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
