Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2026, 14:43
Во многих областях будет дождливо и ветрено.
Прогноз погоды в Украине на 3 июня / фото: УНИАН

  • Какая будет погода 3 июня
  • В каких областях будут дожди
  • Где температура воздуха поднимется до +26 градусов

Погода в Украине будет местами прохладной. Во многих областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 3 июня

Температура воздуха повысится до 22-26 градусов тепла. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет прохладнее. Там температура воздуха повысится лишь до 17-20 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

"Ветер будет дуть с юго-востока. Внимание — на севере Украины, в центре и на юге завтра возможны сильные порывы, будьте осторожны", — отмечает Диденко.

В среду дожди будут в большинстве областей Украины. Только на востоке будет сухо.

Погода в Киеве 3 июня

В Киеве в среду, 3 июня, будет облачно. Там также будут идти дожди и дуть порывистый юго-восточный ветер.

"Снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов. Завтра оденьтесь немного теплее.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня / фото: meteoprog

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

