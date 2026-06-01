Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2026, 11:34
Погода в Украине будет в целом солнечной и теплой. Однако в некоторых областях пройдут дожди.
Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: pixabay

Погода в Украине начинает меняться и станет теплой. Местами сохранится прохлада. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 2 июня

Во вторник, 2 июня, температура воздуха повысится до 20-24 градусов тепла. Холоднее будет только в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится лишь до 17-20 градусов тепла.

"В Украине 2 июня будет преобладать сухая погода, дожди пройдут только в западных областях и в Одесской области. Ветер наконец меняет направление на южное! Будет небольшим, максимум умеренным", — говорится в сообщении.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве

В Киеве 2 июня будет сухая и солнечная погода.

"Погода с максимальной температурой воздуха +20+22 градуса", - пишет Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

