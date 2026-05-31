Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

Россияне могли запустить крылатые ракеты Х-101.

Угроза ракетного удара

Кратко:

РФ подняла в небо бомбардировщик Ту-95МС

Не исключены пуски крылатых ракет Х-101

Вечером 31 мая страна-агрессор Россия подняла в небо стратегическую авиацию. Существует угроза ракетного удара. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

На данный момент зафиксирован взлет одного стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс".

По словам мониторов, если пуски крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС подтвердятся, они будут в воздушном пространстве Украины примерно через час.

Военный журналист Андрей Цаплиенко также предупредил, что могли произойти пуски крылатых ракет.

"Киевская область, воздушная тревога. БПЛА. Также, возможно, произошел запуск крылатых ракет Х-101 из района Энгельса", — написал он.

В то же время мониторинговый канал "єРадар" не исключает, что бомбардировщик осуществляет передислокацию.

"Около 21:00 отмечен взлет одного самолета Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2". По состоянию на сейчас, по предварительной информации, самолет осуществляет передислокацию на аэродром "Украинка"", — говорится в сообщении.

Мониторы также сообщили, что над акваторией Черного моря формируется крупная ударная группа БПЛА.

Самолеты Ту

Какие объекты может атаковать Россия

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что Россия может попытаться создать геноцидные условия для украинского населения, в частности жителей Киева, нанеся удары по водоканалу и очистным сооружениям.

"Вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города", — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что сегодня нет отдельных зданий, которые можно было бы однозначно назвать "центрами принятия решений".

Российские ракеты

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по авиации Валерий Романенко говорил, что от следующей массированной воздушной атаки РФ не стоит ждать чего-то экстраординарного, поскольку враг и в дальнейшем будет действовать в привычном формате комбинированных ударов ракетами и дронами.

Олег Жданов также заявлял, что новые атаки России на Киев будут отличаться большим количеством ракет, которые враг способен применить за одну атаку.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что опасность массированного удара со стороны России сохраняется. В частности, есть разведывательная информация о возможной масштабной атаке.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

