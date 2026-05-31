Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в авто

Мария Николишин
31 мая 2026, 19:15
Автоматические коробки передач ломаются, даже если автопроизводитель заявляет о пожизненном сроке службы.
Срок службы АКПП / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

  • Сколько служит автоматическая коробка передач
  • Какие признаки указывают на неисправность АКПП

Автоматическая коробка передач (АКПП) – одна из самых сложных и дорогих частей автомобиля, поэтому ремонт или замена могут обойтись очень дорого. Из-за этого многих водителей интересует, каков ее реальный срок службы.

Главред решил разобраться, каков реальный срок работы автоматической коробки передач.

Сколько служит автоматическая коробка передач

Эксперты SlashGear отмечают, что при правильном обслуживании классическая автоматическая коробка передач стабильно работает в среднем от 240 000 до 320 000 километров пробега.

Однако, чтобы агрегат не ломался, нужно проводить регулярное сервисное обслуживание.

Почему автоматическая коробка передач ломается

Преждевременный износ автоматических коробок передач чаще всего происходит из-за небрежности или слишком агрессивной эксплуатации.

"Постоянные механические нагрузки постепенно накапливаются в системе при каждом переключении скоростей. Ситуация стремительно ухудшается в случае регулярного игнорирования сроков замены трансмиссионной жидкости или использования масла", — говорится в сообщении.

Признаки поломки АКПП

Если элементы коробки передач изнашиваются до критического уровня, появляются основные признаки неисправности:

  • появление видимых подтеков рабочей жидкости на корпусе;
  • громкий металлический скрежет или посторонние шумы в зоне расположения узла;
  • хаотичная работа передач с потерей отдельных ступеней:
  • активация индикатора неисправности двигателя на приборной панели.

Как продлить срок службы АКПП

Главным правилом долговечности автоматической коробки передач является строгое соблюдение сервисного регламента.

"Даже если автопроизводитель заявляет о пожизненном сроке службы заводской смазки и полностью герметизирует корпус, жидкость все равно необходимо периодически заменять", — отмечают эксперты.

Также важно регулярно следить за чистотой и исправностью радиатора охлаждения автомата, поскольку избыточное тепло вызывает мгновенный перегрев и разрушение внутренних фрикционов.

Как правильно ухаживать за автоматической коробкой передач – видео:

Об источнике: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом.

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

