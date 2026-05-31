500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

Алексей Тесля
31 мая 2026, 18:32
Александр Лукашенко оскорбительно высказаться в адрес украинских военных.
Александр Лукашенко ответил на предупреждение ВСУ / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Главное:

  • Лукашенко прокомментировал заявление командующего СБС "Мадяра"
  • Белорусский диктатор оскорбительно высказаться в адрес украинских военных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди о наличии плана нанесения ряда ударов по 500 целям на территории Беларуси, если та решится вступить в войну против Украины на стороне РФ.

Незадачливый диктатор переврал предупреждение и заявил, что его сделал якобы президент Украины Владимир Зеленский, а украинские военные дескать войны с Беларусью не хотят.

"Они может и определили 500 целей – спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе: болтовня президента – пусть меня Владимир Александрович простит за это, но это трёп какой-то – и позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят", – сказал Лукашенко.

Обосновывая свое предположение, он заявил, что украинские военные "понимают, что это 1000 км дополнительного фронта, границы, и непростая граница Беларуси и Украины". "Им это надо? Нет", – сказал Лукашенко.

Также самопровозглашенный глава Беларуси дал понять, что на подконтрольной ему территории на самом деле более 500 целей, которые могут быть интересны украинской разведке: "Они, видите ли, 500 целей видят, наверное, если не слепой, то и больше увидит".

При этом он оскорбительно высказаться в адрес украинских военных. "Он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, Украины и воины так называемой территориальной обороны – вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины, это пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим: это трёп", – сказал Лукашенко.

Эксперты оценили угрозы для Киева и Житомира

По оценкам ряда военных экспертов, вооружённые силы Беларуси сейчас не обладают необходимыми ресурсами для самостоятельного проведения крупного наступления и имеют ограниченные возможности для участия в интенсивных боевых действиях. Вместе с тем основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, ссылаясь на данные разведки, не исключает, что российское руководство может рассматривать белорусскую территорию как одно из возможных направлений для будущих военных операций. Он считает, что в таком случае речь может идти о координации действий между российскими войсками и белорусскими подразделениями.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

